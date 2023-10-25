የመርሳት በሽታን ለማዳን ተስፋ የፈነጠቀው ምርምር
እንደ ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት በዓለም ዙሪያ ከ 55 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከመርሳት በሽታ ጋር ይኖራል።በየዓመቱም ወደ 10 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በበሽታው ይያዛሉ ። ከነዚህም ውስጥ ከ60% በላይ የሚሆኑት ዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ ባላቸው አዳጊ ሀገራት የሚኖሩ ናቸው።
የመርሳት በሽታ በአሁኑ ጊዜ ሰባተኛው የሞት መንስኤ ሲሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ አረጋውያንን ለአካል ጉዳተኝነት እና ለጥገኝነት ከሚዳርጉ ምክንያቶች መካከልም አንዱ ነው።ያም ሆኖ እስካሁን በሽታውን ለማከም ውጤታማ መድሃኒት አልተገኘም።ፕሮፌሰር ዮናስ እንዳለ ገዳ በአሜሪካን ሀገር በባሮ ኑዮሮሎጅካል ኢንስቲቲዩት የአልዛይመር እና ተዛማጅ በሽታዎች ሀኪም እና ተመራማሪ ናቸው።ፕሮፌሰር ዮናስ በሙያው ከ20 ዓመታት በላይ ምርምር አድርገዋል።በእነዚህ ዓመታትም በቅርብ ጊዜ በአሜሪካ የምግብ እና መድሃኒት አስተዳደር ፈቃድ ከተሰጠው አንድ መድሃኒት በቀር እስካሁን ተስፋ ሰጭ መድሃኒት አለመገኘቱን ይገልፃሉ።
ሊካነማብ በ2023 ዓ/ም በአሜሪካ የምግብ እና መድሃኒት አስተዳደር አገልግሎት ላይ እንዲውል የተፈቀደ የአልዛይመር መድሃኒት ሲሆን፤ በሽታው የመጀመሪያ ደረጃ ላይ እያለ ከተሰጠ በሽታው ወደ ከፋ ደረጃ እንዳይደርስ ያደርጋል።ይህም መድሃኒቱን ካልወሰዱት ጋር ሲነፃጸር 27 በመቶ በሽታውን ይቀንሳል።አዲሱ የአልዛይመር መድሃኒት
ከዚህ መድሃኒት ባሻገር ተመራማሪዎች የመርሳት በሽታን የበለጠ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማከም ለብዙ አሥርተ ዓመታት በበሽታው ላይ ምርምር አድርገዋል። ያም ሆኖ የተገኘው ስኬት ውስን ሆኖ ቆይቷል።ፕሮፌሰር ዮናስ ለዚህ ሁለት ምክንያቶችን ያነሳሉ።የመጀመሪያው በአንጎል ውስብስብ ባህሪ ሳቢያ መድሃኒቶች ዘልቀው መግባት ባለመቻላቸው ሲሆን፤ ሌላው እና ሁለተኛው ምክንያት በሽታው ምልክት የሚያሳየው ዘግይቶ በመሆኑ የሚሞከሩት መድሃኒቶች ውጤት ማምጣት አልቻሉም።
ሳይንሳዊ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የመርሳት በሽታዎች የሚከሰቱት የአንጎል ህዋሳት ሲሞቱ ነው። ነገር ግን ህዋሳቱ ለምን እንደሚሞቱ የሚያመለክት ዝርዝር መረጃ ባለመገኜቱ አልዛይመርን የሚከላከሉ እና የሚያክሙ መድኃኒቶችን ማዘጋጀት እስካሁን ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል።ተመራማሪዎች እንደሚሉት «አሚሎይድ» እና «ታው» የተባሉ ፕሮቲኖች የአንጎል ህዋሳት ከመሞታቸው እና በሽታው ከመከሰቱ በፊት በአንጎል ውስጥ ይፈጠራሉ።ይህም ከጎርጎሪያኑ 19 06 ጀምሮ ይታወቅ እንደነበር ፕሮፌሰር ዮናስ ይገልፃሉ።
ነገርግን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአንጎል ህዋሳት ሞት እና በእነዚህ ፕሮቲኖች መካከል ስላለው መስተጋብር ወይም በአንጎል ህዋሳት ሞት ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ በውል ማወቅ አልተቻለም። በሽታው ሲከሰት በአንጎል ውስጥ ምን እንደሚፈጠር ሙሉ በሙሉ መረዳት ባለመቻላቸውም ፤ የአንጎል ህዋሳት ለምን ይሞታሉ? ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ምላሽ መስጠት አልተቻለም።በቅርቡ ግን የቤልጂየም እና የብሪታንያ ተመራማሪዎች ይህንን እንቆቅልሽ መፍታት የሚችል የጥናት ውጤት ማግኘታቸውን ይፋ አድርገዋል።
በዓለም አቀፍ የሳይንስ መፅሄቶች ታትሞ በወጣው በዚህ ጥናት መሰረት አሚሎይድ እና ታው በሚባሉት ፕሮቲኖች እና በአንጎል ሕዋሳት ሞት /ኔክሮፕቶሲስ/ መካከል ቀጥተኛ ግንኙነት መኖሩን ማረጋገጣቸውን ተመራማሪዎች ገልፀዋል።ፕሮፌሰር ዮናስ እንደሚሉት ይህ መሰሉ ጥናት ውጤታማ መድሃኒት ለማግኘት ተስፋ ሰጭ ነው።
በሳይንስ ጆርናል ላይ በወጣ ጥናት መሰረት ተመራማሪዎቹ አሚሎይድ እና ታው በተባሉ ያልተለመዱ ፕሮቲኖች እና የሕዋስ ሞት/ኔክሮፕቶሲስ/ መካከል ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳለ ይናገራሉ።
የሕዋስ ሞት አብዛኛውን ጊዜ የሚከሰተው ቁስለት ወይም ለእብጠት ሰውነት የሚሰጠው የመከላከያ ምላሽ ሲሆን በሰውነት ውስጥ የማይፈለጉ ሕዋሳትን ያስወግዳል። ይህም አዲስ ጤናማ ህዋሳት እንዲያድጉ ያስችላቸዋል።
በአልዛይመር ሕመምተኞች ላይ፣ግን ጤናማ ያልሆኑ የአሚሎይድ ፕሮቲኖች በአንጎል የነርቭ ህዋሳት የውስጠኛ ክፍል ውስጥ ይቀመጣሉ።የንጥረ ነገሮች አቅርቦት ሲቋረጥ ህዋሳቱ ያብጡ እና የፕላዝማ ሽፋንን ያውካሉ።ከዚያም ህዋሳቱ ላይ የመቁሰል አደጋ ይደርስ እና ይሞታሉ።
ተመራማሪዎቹ በጥናቱ ላይ እንዳመለከቱት የአልዛይመር ታማሚዎች ህዋሳቶቻቸው የሚጎዱት የአሚሎይድ ፕሮቲን በአንጎል የነርቭ ህዋሳት ውስጥ ሲገባ ነው። ይህም የህዋሳቱን ውስጣዊ ሥነ-ውህድ/chemistry/ በመለወጥ «አሚሎይድ ፕላክ» በሚባሉት ውስጥ ይከማቻል። እናም ክር የሚመስሉት ታው ፕሮቲኖች «ታው ታንግልስ» /tau tangles /በመባል የሚታወቁትን የራሳቸውን ጥቅል ይፈጥራሉ። ፕሮፌሰር ዮናስ አወቃቀሩን በወንዝ በተፋሰስ ይመስሉታል።
አዲሱ ጥናት ይህንን ንድፈ ሃሳብ በደንብ በማብራራት የአንጎል ህዋሳት MEG3 የሚባል ሞለኪውል እንደሚያመነጩ ገልጿል። ለማገድ በሞከሩ ጊዜ የአንጎል ህዋሳትን እንዳይሞቱ ማድረግ መቻላቸውን ገልፀዋል። ይህንን ለማድረግም ተመራማሪዎቹ ዘረመሎቻቸው በተሻሻሉ አይጦች ላይ የሰውን የአንጎል ህዋሳት በመጨመር ከፍተኛ መጠን ያለው አሚሎይድ እንዲመረት አድርገዋል።
ከተመራማሪዎቹ ውስጥ አንዱ የሆኑት እና ብሪታኒያ የዴሜንሽያ ምርምር ተቋም ባልደረባ የሆኑት ባርት ደ ስትሮፐር እንደተናገሩት፤ በአልዛይመር ህሙማን በሚከሰተው የአንጎል ሕዋሳት ሞት መንስኤ ላይ ሳይንቲስቶች ማብራሪያ ሲሰጡ ከአራት አስርተ ዓመታት ወዲህ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።የአልዛይመር በሽታ
በቤልጂየም ካኡ ሎይቭ እና በለንደን ዩኒቨርሲቲ የዲሜንስ ምርምር ተቋም ተመራማሪዎች አዲሱ የምርምር ውጤታቸው ለአልዛይመር ህሙማን አዳዲስ የህክምና ዘዴዎችን ለማግኘት ይረዳል የሚል እምነት አላቸው።ተስፋቸው ያለ በቂ ምክንያት አይደለም፡ ሊካነማብ/Lecanemab/ የተባለው መድሃኒት በአሚሎይድ ፕሮቲን ላይ ያነጣጠረ ነው። ነገር ግን በአዲሱ ምርምር የ MEG3 ሞለኪውልን በማገድ ፤በአንጎል ውስጥ ያሉ የሕዋሳትን ሞት ሙሉ በሙሉ ማዳን የሚችል መድሃኒት ማግኘት ይቻላል የሚል ተስፋ አሳድሯል።
እንደ ዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ሁለት ሶስተኛው የመርሳት በሽታ ታማሚዎች የሚገኙት በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ነው። የዓለም ህዝብ እድሜ እየገፋ ሲሄድ ደግሞ፤ በጎርጎሪያኑ 2050 ዓ/ም የመርሳት በሽታ ታማሚዎች ቁጥር ወደ 139 ሚሊዮን እንደሚያድግ ይገመታል ።ከዚህ አኳያ በቻይና ፣ ህንድ ፣ ደቡብ አሜሪካ እና ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት በሽታው የከፋ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ተብሎ ይገመታል።ከዚህ አንፃር የጥናቱ ውጤት እንደ ኢትዮጵያ ላሉ አዳጊ ሀገራት ተስፋ የሚሰጥ ይሆናል።
በዚህ መልኩ በህክምናው ላይ ከሚደረገው ምርምር በተጨማሪ የመርሳት በሽታን ለመከላከል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ እና አመጋገብን ማስተካከል ወሳኝ መሆኑን ፕሮፌሰር ዮናስ ጨምረው ገልፀዋል።
ሙሉ ዝግጅቱን የድምፅ ማዕቀፉን ተጭነው ያድምጡ።
ፀሀይ ጫኔ
ነጋሽ መሀመድ