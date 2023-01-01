 የመራጮች ዳግም ምዝገባ በደቡብ ክልል | ኢትዮጵያ | DW | 06.01.2023

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ኢትዮጵያ

የመራጮች ዳግም ምዝገባ በደቡብ ክልል

በደቡብ ክልል ለሚካሄደው ሕዝበ ውሳኔ የሕግ ጥሰት ታይቶባቸዋል በሚል ተዘግተው የቆዩ የምርጫ ጣቢያዎች የድጋሚ የመራጮች ዳግም ምዝገባ መካሄድ ጀምረዋል። ጣቢዎቹ የመራጮች ምዝገባ የጀመሩት በመራጭነት ካርድ አሰጣጥ ሂደት ላይ መጭበርበር ታይቶባቸዋል በሚል ለአንድ ሳምንት በምርጫ ቦርድ ውሳኔ ተዘግተው ከቆዩ በኋላ ነው።

ዳግም ምርጫ

በደቡብ ክልል ለሚካሄደው ሕዝበ ውሳኔ የህግ ጥሰት ታይቶባቸዋል በሚል ተዘግተው የቆዩ ጣቢያዎች የድጋሚ የመራጮች ምዝገባ ማካሄድ ጀምረዋል፡፡ ጣቢያዎቹ የመራጮች ምዝገባ የጀመሩት በመራጭነት ካርድ አሰጣጥ ሂደት ላይ መጭበርበር ታይቶባቸዋል በሚል በብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ ለአንድ ሳምንት ተዘግተው ከቆዩ በኋላ ነው ፡፡ የቦርዱ የሥራ ሃላፊዎች ለዶቼ ቬለ እንዳሉት የዳግም ምዝገባው እየተካሄደ የሚገኘው በ24 የምርጫ ጣቢያዎች ነው፡፡ ዳግም የተከፈቱት ጣበያዎች 11 በጋሞ ፣ 8 በዎላይታ ፣ እንዲሁም 5ቱ በጋሞ ዞን የሚገኙ ናቸው፡፡ 

የምርጫ ጣቢያዎቹ በቦርዱ የጊዜ ሠሌዳ መሠረት ከታህሣሥ 11 2ዐ15 ዓ.ም ጀምሮ ምዝገባ ሲካሄድባቸው ቢቆዩም ከቀናት በኋላ የሕግ ጥሰት እንደታየባቸው የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በወቅቱ አስታውቆ ነበር፡፡ ያም ሆኖ ለአንድ ሳምንት ተዘግተው ከቆዩ በኋላ ከትናንት በስቲያ ጀምሮ የዳግም መራጮች ምዝረባ መጀመራቸውን ቦርዱ ገልጿል፡፡ 

የዳግም ምዝገባ እየተከናወነ ከሚኙባቸው አንዱ በሆነው የዎላይታ ዞን የምርጫ አስተባባሪ አቶ ሙሉጌታ ስሞኦን ቀደም ሲል ምዝገባ ተቋርጦ የቆዩባቸው ጣቢያዎች ከትናንት በስቲያ ጀምሮ የዳግም ምዝገባ መጀመሩን ተናግረዋል፡፡ ጣቢያዎቹ ምዝገባውን የጀመሩት ቀደም ሲል የተካሄደው ምዝገባ ተሰርዞና አስፈጻሚዎቹ ከሥራቸው ተሰናብተው መሆኑን የጠቀሱት አቶ ሙሉጌታ ‹‹ ምዝገባው እስከፊታችን ታህሣሥ 1 2ዐ15 ዓ.ም. ድረስ ይከናወናል፡፡ እስከአሁን በርካታ ነዋሪዎች ወደ ጣቢያዎቹ በመምጣት ለመራጭነት የሚያበቃቸውን ካርድ እየወሰዱ ይገኛሉ ›› ብለዋል፡፡ 

ቦርዱ ተመሳሳይ የሕግ ጥሰቶች እንዳይከሰቱ ምን ጥረት እያደረገ ነው ? የሕግ ጥሰት ፈጽመዋል የተባሉ አካላት ተጠያቂነት ጉዳይስ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል ?  በሚል በዶቼ ቬለ የተጠየቁት አቶ ሙሉጌታ ‹‹ ቀደም ሲል ከተፈጠረው ሁኔታ በመማር በጥንቃቄ እየተሠራ እንገኛለን ››  ብለዋል፡፡ የሕግ ተጠያቂነትን በተመለከተ ጥሰቱን የፈፀሙ የምርጫ አስፈጻሚዎችና ሌሎች ተባባሪዎች የተለዩ ሲሆን ጉዳዩ በሂደት ላይ እንደሚገኝ ገልፀዋል፡፡ 

በደቡብ ክልል የፊታችን ጥር 29 2ዐ15 ዓ.ም ይካሄዳል ተብሎ ለሚጠበቀው ሕዝበ ውሳኔ የኮንሶ ፣የደቡብ ኦሞ ፣ የወላይታ ፣ የጋሞ ፣ የጌዲኦ ፣ የጎፋ ዞኖችና እንዲሁም  በባስኬቶ ፣ በአሌ ፣ በደራሼ ፣ በአማሮና በቡርጂ ልዩ ወረዳዎች የሚገኙ ነዋሪዎች ከደቡብ ክልል በመነጠል አዲስ ክልል ለማደራጀት የሚያስችላቸውን  ድምጽ የሚሰጡ ይሆናል፡፡ 

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

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ነጋሽ መሐመድ
 

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