የሕፃናት የነርቭ ችግር በኢትዮጵያ

በኢትዮጵያ በነርቨ ህመም የሚሰቃዩና የሚሞቱ ሕፃናት ቁጥር እየጨመረ መሆኑ ተነገረ። የጤና ሚንስቴር ከኅብረተሰብ ጤና ተቋም ጋር ያዘጋጀዉ ጥናት እንዳመለከተዉ እናቶች ተመጣጣኝ ምግብ አለማግኘታቸዉ ለሕፃናቱ የነርቭ መቃወስ እንደዋነኛ ምክንያት ተጠቅሷል።
በኢትዮጵያ በነርቨ ህመም የሚሰቃዩና የሚሞቱ ሕፃናት ቁጥር እየጨመረ መሆኑ ተነገረ። የጤና ሚንስቴር ከኅብረተሰብ ጤና ተቋም ጋር ያዘጋጀዉ ጥናት እንዳመለከተዉ እናቶች ተመጣጣኝ ምግብ አለማግኘታቸዉ ለሕፃናቱ የነርቭ መቃወስ እንደዋነኛ ምክንያት ተጠቅሷል። የአዲስ አበባዋ ወኪላችን ሐና ደምሴ እንደዘገበችዉ ችግሩ አዲስ አበባ፣ ትግራይ፣ ሐረሪ፣ አማራና ኦሮሚያ ክልሎች የከፋ ነዉ።
በሀገራችን ባለው የአመጋገብ ባህል እና የምግብ ስብጥር ማነስ ምክንያት ጤነኛ ህፃናትን ወልዶ ለማሳደግ የሚያስችል የተመጣጠነ ንጥረነገር በደምቸዉ ውስጥ ያላቸዉ እናቶች ቁጥር በጣም ጥቂት ነው።
የጤና ሚኒስቴር እና የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር በሀገራችን እያጨመረ የመጣውን የኅብረሰረሰር ችግር (Neural tube defects ለመቅረፍ በቀረበው ጥናት መሰረት በጨው ላይ የፎሊክ አሲዲን በመጨመር ‘Iodine-Folic Acid Double-Fortified Salt ለህብረተሰቡ እንዲቀርብ ተወስኖዋል። በመሆኑም የጤና ሚንስትር በ2011 አዮዲንን በጨው ውስጥ መጨመር አስገዳጅ እንዳደረገው እና ከፍተኛ ለውጥ እንዳመጣው ሁሉ አሁንም ከአዮዲን በተጨማሪ ፎሊክ አሲድ ያለው ጨው ለገበያ እንዲቀርብ ይደረጋል ሲሉ ዶ/ ር ደረጀ ዱጉማ የመንግስት ጤና ሚስትር ምንስቴር ለDW ተናግረዋል።
‘ከተለያዮ አካባቢዎች 600 የምርመራ ናሙናዎችን ወስደናል 238 የላብራቶሪ እና የፓታሎጂ ምርመራ አድርገናል ከነኝህ ውስጥ 69 የሚሆኑት ህፃናት ከዚህ የነርቨ ችግር ጋር በተያያዘ ህይወታቸው ማለፍን ተረጋግጧዋል’ ያሉት የአረምማያ ዩንቨርስቲ የጤና እና የህክምና ሳይንስ ተማራማሪ መምህር የሆኑት ዶ/ር ነጋ አሰፋ ናቸው ።
በሀገራችን ለምግብ የምንጠቀማቸው አይነቶች ውስን መሆን ከኅብረተሰቡ አቅም ጋር ተያይዞ ችግሩን አባብሶታል።
አሁን የተጀመረው ፎሊክ አሲድን በጨው ውሰጥ ጨምሮ የማቅረብ ሂደት በተለያዮ ቦታዎች የሙከራ ግዜ ቢኖረውም በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል የሚተገበር እና ለሚቀጥሉት 3 አመታት የሚኖረው ለውጥ የሚታይ ይሆናል ተብሏዋል።
ሐና ደምሴ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ሸዋዬ ለገሰ