ሰዎች ያለምክንያት የሚያዙበት ሁኔታ አለ፣ ያለምንም ፈቃድ ከፌደራል እስር ቤት ወደ ክልል እስር ቤት በውሰት የሚመላለሱበት፣ የሚቀባበሉበት ሁኔታ እናያለን፣ በእስር ቤትም ሆነው የተለያዩ የመብት ጥሰት የሚፈጸምበት ሁኔታ እናያለን።
በኢትዮጵያ የሕግ የበላይነት መከበር እንዳለበት የሕግ ሙሑራንና የሰብአዊ መብት ተሟጓጦች አሳሰቡ። ይህ ማሳሰቢያ የተሰጠው የሕግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብት የተባለ አገር በቀል ድርጅት ከፍትህ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ባካሄደው የሁለት ቀናት የምክክር መድረክ ነው። ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል።
በአስፈጻሚ አካላት በተለያዩ ጊዚያት የሚፈጸሙ የሕግ የበላይነትን የሚጥሱ ተግባራት ሄደው ሄደው ለዳኞች የሚደረገውን ሕገመንግስታዊ ጥበቃ በመጣስ ዳኞችን እስከማሰር ተደርሷል። የሕግ የበላይነትን እንዲረጋገጥ ምን መደረግ አለበት ተብሎ በተመከረበት መድረክ የተነሱ ነጥቦች የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብት የተባለውን ድርጅት መስራችና ዋና ዳይሬክተር አቶ አመሃ መኮነን ለDW ተከታዩን ብለዋል።
“ በአብዛኛው ጽንስ ሐሳብ ላይ ነው ያተኮረው። በዋነኝነት የሕግ የበላይነትከስነስርዓት አንጻር፣ በተለይ የ,ወንጀል ሕግ እንዴት ነው መውጣት ያለበት፣ የወጣው ሕግ እንዴት ነው መተግበር ያለበት፣ ባለስልጣናት ሕግ ሲያወጡም ይሁን ከስታንዳርድ በታች ወይም ማሕበረሰብን ሕዝብን የሚጨቁን ሕግ ሲያወጣ ያለው ተጠያቂነት ምንድነው፣ የሕግ የበላይነት ጽንሰሐሳቡ ላይ ያለው መረዳት ያለው ክፍተት እንዳለ ሆኖ በአተገባበር ላይ የሚታየው ጉድለት ምናልባት በዋነናነት ተጠያቂነትን በበቂ ሁኔታ ካለማስፈን የተነሳ ሊሆን ይችላል ተብሎ አንዱ እሱ እንደሆነ ነው የተነሳው።``
በአገሪቱ የሚታዩ የሕግ የበላይነት ጥሰት መገለጫዎች ከልምዳቸው አንጻር በምን አይነት መልኩ እንደሚገለጹ ጠየቅናቸው አቶ አመሃ መኮንን።
`` ከዚህ ጋር በተያያዘ በየቀኑ ብዙ ዓይነት ችግር ነው የሚያዘው። ሰዎች ያለምክንያት የሚያዙበት ሁኔታ አለ፣ ሰዎች በዋስትና እንዲለቀቁ ፍርድ ቤት አዞ የማይፈቱበት ሁኔታ እናስተውላለን፣ ሰዎች ከአንድ እስር ቤት ወደሌላ ያለምንም ፈቃድ ከፌደራል እስር ቤት ወደ ክልል እስር ቤት በውሰት የሚመላለሱበት፣ የሚቀባበሉበት ሁኔታ እናያለን፣ በእስር ቤትም ሆነው የተለያዩ የመብት ጥሰት የሚፈጸምበት ሁኔታ እናያለን። ይሄ ይሄ ሁኑ እንግዲህ በብዛት የሚታይ ነው።``
ሰሞኑን የኦሮሚያ ዳኞች በሕገመንግስቱ የተሰጣቸውን የሕግ ከለላ ተጥሶ በፖሊስ የመታሰራቸውን ዜና የሃገሪቱ የሕግ የበላይነት አለማክበር የደረሰበት ችግር ማሳያ እንደሆነ ብዙዎች ይገልጻሉ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተግባሩን አውግዘውታል። በዚህ ላይ አቶ አመሃ የሰጡንን ሞያዊ አስተያየት እናስደምጣችሁ።
`` ይህ በእውነት እጅግ አሳሳቢ ነው። እንግዲህ ስርዓት አለ በሕገመንስት ደረጃ። የዳኞችን ነጻነት ገለልተኛነት ለማስጠበቅ በሕገ መንግስት ደረጃ የተደረገ ጥበቃ አለ። ይሄም ዳኞች ከፍተኛ ወንጀል ሲፈጽሙ እጅ በእጅ ካልተያዙ በስተቀር ሊያዙ ሊከሰሱ እንደማይገባ በሕገ መንግስት ደረጃ ጥበቃ የተደረገለት ነው። ይሄ ጥበቃ ጥቅሙ ጠርፈብዙ ነው። የዳኞችን ደህንነት ማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን በዋነኛነት የዳኝነት ሥራን የዳኝነት ነጻነትን ማስጠበቅ ነው። ስለዚህ ይህን በመጣስ የሚፈጸም ማንኛውም ድርጊት የተቃጣው በግለሰቦቹ በዳኞቹ ላይ ብቻ ነው ተብሎ የሚወሰድ አደለም። ባጠቃላይ በዳኝነት ነጻነት፣ በዳኝነት ሥርዓት ላይ ነው። ከዛም አልፎ ሕብረተሰቡ ለዳኝነት ሥርዓት ሊኖረው በሚገባ እምነት እና ክብር ላይ ሁሉ የተሰነዘረጥቃት ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ተጠያቂ መሆን ያለባቸው አካላት ሊኖሩ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ይሄም ለሕዝብ በይፋ ሊገለጽ ይገባል ብዬ አስባለሁ።``
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
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