የሕግ ባለሙያዎች ዉይይት

የኮንፈረንሱ ተጋባዥ ተናጋሪዎች፤ ዶክተር ከበረ አሰፋ የህግ ጠብቃ ከዋሺንግተን ዲሲ፣ አቶ አበበ አሳመረ የህግ ጠብቃ ከአዲስ አበባና አቶ ሙሉጌታ አረጋዊ የህግ ጠበቃና በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ የህግ መምህር የነበሩ ሲሆኑ፤ ስብሰባውን የመሩት ቀድሞ የአውሮፓ ፓርላማ ሰራተኛ የነበሩት ወይዘሮ ጽጌረድ ዋለልኝ ናቸው
ድልድይ በአውሮፓ የኢትዮጵይውያን መድረክ የተሰኘዉ አወያይ ተቋም “የጽንፈኝነት አደጋ በኢትዮጵያ” በሚል ርዕስ የበየነ መረብ ዉይይት ባለፈዉ ቅዳሜ አስተናግዷል።በዉይይቱ ከአዉሮጳ፤ ከዩናይትድ ስቴትስና ከኢትዮጵያ የተጋበዙ የሕግ ምሑራንና ባለሙያዎች ተካፍለዋል።
የኮንፈረንሱ ተጋባዥ ተናጋሪዎች፤ ዶክተር ከበረ አሰፋ የህግ ጠብቃ ከዋሺንግተን ዲሲ፣ አቶ አበበ አሳመረ የህግ ጠብቃ ከአዲስ አበባና አቶ ሙሉጌታ አረጋዊ የህግ ጠበቃና በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ የህግ መምህር የነበሩ ሲሆኑ፤ ስብሰባውን የመሩት ቀድሞ የአውሮፓ ፓርላማ ሰራተኛ የነበሩት ወይዘሮ ጽጌረድ ዋለልኝ ናቸው። ወይዘሮ ጽጌረዳ በቅድሚያ የስብሰባውን ሂደት በሚመለከት፤ በዋናው የመወያያ ርዕስ ስር፤ የማንነት ፖለቲክ ለግጭቶች ያለው አስተዎጾና አዲስ አበባ እንደማሳያ፤ የፌዴል መንግስትና የክልል አስተዳደሮች የህግ የበላይነት ለማስክበር ያለባቸው ሀላፊነትና ተጠይቂነት በሚሉት ንኡስ ርዕሶች ፤ዶክተር ክበረ አሰፋና አቶ ሙሉጌታ አረጋዊ በቅደም ተከተል ሀሳብቸውን የሚያቀርቡ መሆኑን ገልጸው፤ አቶ አበበ አሳመረ በግል ችግር ምክንያት በስብሰባው ሊካፈሉ ያልቻሉ መሆኑን አስታውቀዋል።
ዶክተር ከበረ በንግግራቸው መጀመሪያ፤ ኢትዮያ ባለፉት አመታት በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች በተለይም በስሜኑ ክፍል በተደረገው ጦርነት የደረሰው ውድመትና ያለቀው ህዝብ ብዛት በአገሪቱ ታሪክ ውስጥ ለነጻነት በተደረጉ ጦርነቶች ከደረሰው እልቂት የበለጠ መሆኑን በመጥቀስ፤ ለምን እንደሆነ መጠይቅ እንሚገባ አሳስብዋል። በተጨማሪም ዛሬ ኬንያ ፤ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፤ ሩውንዳ፣ ብሩንዲ ደቡብ ሱድንና ኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፑብሊክ የመሳሰሉት ጎረቤት አገሮች የምስራቅ አፍርካ ህብረት መስርተው የበለጠ በመቀራረብ ንግዳቸውን ለማሳለጥ፤ ኢኮኖሚያቸውን ለማሳደግና ህዝባቸውን ተጠቃሚዎች ለማድረግ እየሰሩ ባለበት ወቅት፤ ኢትዮጵያያውያን እርስ በርስ እየተናቆርን ይልቁንም የአገሪቱን አንድነት አደጋ ውስጥ እንዲገባ እያደረግን መሆኑ የሚያስቆጭ መሆኑን አብራርተዋል። የኢትዮጵያ መንግስታዊ መዋቅር ኮንፊዴሬሽን መሰልና የራሳችንን አገር ካልመሰረትን የሚሉ ጽንፈኞች የሚያስፈራሩበት፤ ዜጎች መጤና ነባር ተብለው የሚፈረጁበት መሆኑን ያወሱት ዶክተር ከበረ፤ የዚህ ሁሉ ችግር መስረቱ በማንነት ላይ የተመረተው ፖለቲካ መሆኑን አብራርተዋል።
ከዚህ የማንነት ፖለቲካ የተቀዳውና የአገሪቱ አደረጃጀት መሰረት የሆነው ህገመንግት ችግር ገና ከመቅድሙ የሚጀምር መሆኑን አስረድተዋል።
በህገመንግስቱ መሰረት ሏአላዊነት የሚስጠው ለዜጎች ሳይሆን ለብሄሮች ብሄርሰቦች ስለሆነና ይህም የኢትዮጵያዊ ዜግነትን ከብሄር ዜግነት ሁለተኛ ድረጃ የሚያደርግ በመሆኑ የችግሮች ሁሉ መነሻ እንደሆነ አብራርተዋል። ከዚህ በተጨማሪም ህገመንግስቱ በሌሎች አገሮች የሌለ የመገንጠልን መብት የሰንቀረ መሆኑ የአገሪቱን አንድነት አደጋ ላይ የሚጥል ብቻ ሳይሆን ለህቦች መፈናቀልና፣ ለደንበር ግጭቶችም አይነተኛ ምክኒያት ነው ብለዋል።
ዶክተር ከበረ አዲስ አበባን በሚመለክት ሰላም የነበርችውና የሁሉም ዜጋ የሆነችው አዲስ አበባም በዚሁ የማንነት ፖለቲካና ዓሻሚ ህገመንግስት ምክኒያት እየታመሰች መሆኑን በመጥቀስ፤ ይህን ህገመንግስት እንደገና ማየትና መከለስ ወይም መለወጥ መሰረታዊ መሆኑን በንግግራቸው አስምረውበታል።
አቶ ሙሉጊታ አረጋዊ የፌድራል መንግስቱንና የክልልል አስተዳደሮችን ሀለፊነትና ተጠያቂነት በሚመለከት ባሰሙት ሰፋ ያለ ንግግር፤ መንግስት የዜጎችን ሰላም እንዲያስከብር ከራስቸው ከዜጎች መብት ተከፍሎ በስምምነት በሚሰጠው ስልጣን የሚቋቁም አካል መሆኑን ያስተማሩ የፖለቲካ ፈልስፎችን በመጥቀስ፤ ሀላፊነቱና ተግባሩም ከዚህ ኮንትራት የሚፈልቅ መሆኑን ዘርዝረዋል። የህግ የበላይነት ማለትም ሰው በራሱ በተስማማው መሰረት የመሰረተው መንግስት መስመሩን እንደዳይስት የሚገድበበት ጭምር መሆኑን ገልጸዋል።
በመሆኑም የመንግስት ዋና ሀላፊነት መሰረታዊ የሆኑ የዜጎችን መብት ማስከበርና ደሀንታቸውን ማረጋገጥ ነው በማለት ቶማስ ሆብስ የተባለው የፖለቲካ ፈላስፋ የጠንካራ መንግስትን አስፈላጊነት ያስተማረበትን አስተምህሮ አውስተው፤ በሳቸው አስተያየት ዛሬ በኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ምንም ይሁን ምን ጠንካራና የዜጎችን ደሀንትና ሰላም የሚያስከብር መንግስት መሆኑን ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ያለው ሁኒታ በመንግስት ውስጥ ሌላ መንግስት ያለ የሚመስል ስለመሆኑ፤ የማንነት ፖለቲካና የማንነት የመብት ጥያቄዎች አንድነትና ልዩነቶች የመሳሰሉ በርካታ ጥያቂዎችም ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፤
ገበያው ንጉሴ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሄር