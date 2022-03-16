 የሕገ መንግስት መሻሻል ከሕግ ምሁራን እና ፖለቲከኞች አንጻር | ኢትዮጵያ | DW | 16.03.2022

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ኢትዮጵያ

የሕገ መንግስት መሻሻል ከሕግ ምሁራን እና ፖለቲከኞች አንጻር

ላለፉት ሦስት ዐሥርት ዐመታት ግድም ሥራ ላይ የሚገኘው የኢፌዲሪ ሕገ መንግሥት በቅርቡ በተጀመረው ብሔራዊ ምክክር ላይ ዋነኛ መወያያ እንደሚሆን ተጠብቋል። ሕገ መንግሥቱ የመሻሻልም ሆነ የመቀየር ጥያቄዎች ሲነሱበትት ዐመታት አልፈዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:18

በህገ መንግስት መሻሻል ላይ ምሁራን ምን አሉ?

ላለፉት ሦስት ዐሥርት ዐመታት ግድም ሥራ ላይ የሚገኘው የኢፌዲሪ ሕገ መንግሥት በቅርቡ በተጀመረው ብሔራዊ ምክክር ላይ ዋነኛ መወያያ እንደሚሆን ተጠብቋል።
ሕገ መንግሥቱ የመሻሻልም ሆነ የመቀየር ጥያቄዎች ሲነሱበትት ዐመታት አልፈዋል።

ከሰሞኑ የመጀመሪያውን ጉባኤውን ያደረገው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ሕገ መንግሥት ከጊዜ ጋር ስናድግ ይሻሻላል፣ ሆኖም መሻሻል ያለበት ሕዝብን ባሳተፈ እና ሕግና ሥርዓትን በተከተለ መሆን አለበት የሚል አቋም ይዟል። ከ50 በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያቀፈው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሕገ መንግሥቱ መሻሻል እንዳለበት እንደሚያምን እና ጉዳዩ የብሔራዊ ምክክሩ ቁልፍ የመወያያ አጀንዳ ይሆናል የሚል እምነት እንዳለው ገልጿል።

አንድ የዘርፉ ባለሙያ ደግሞ ሕገ መንግሥት ይሻሻል ቢባል የማሻሻያው ስልት ሕገ መንግቱ ላይ የተቀመጠው ድንጋጌ ወይስ ሌላ አማራጭ የሚለው በጥንቃቄ መታየት አለበት ይላሉ።
ሰለሞን ሙጬ

ታምራት ዲንሳ

ኂሩት መለሰ
 

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በህገ መንግስት መሻሻል ላይ ምሁራን ምን አሉ?  