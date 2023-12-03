የሕዳር 23 ቀን 2016 ዓ.ም የዓለም ዜና
በደቡብ አፍሪቃ በመንጋ ጥቃት 7 ሰዎች ተገድለው መቃጠላቸውን የሃገሪቱ ፖሊስ አስታወቀ።
በደቡብ አፍሪቃ በመንጋ ጥቃት 7 ሰዎች ተገድለው መቃጠላቸውን የሃገሪቱ ፖሊስ አስታወቀ። በደቡብ አፍሪቃ ከተሞች የአመጽ ጥቃቶች እየተበራከቱ እንደሆነ ጥናቶች ይጠቁማሉ።
የሃገሪቱ ፖሊስ ቃል አቀባይ ኮሎኔል ማቫላ ማሶንዶ፤ በደቡብ ጁሃንስበርግ በምትገኝ ዲፕስሎት በተባለች ከተማ ፖሊስ ትላንት በመንጋ ጥቃት የተቃጠሉ 2 ሬሳዎችን ያገኘ ሲሆን ዛሬም ተጨማሪ 5 ማግኘቱን ለአዣንስ ፍራንስ ፕረስ ተናግረዋል።
ኮለኔሉ እንዳሉት እስከአሁን በተደረገ የመጀመሪያ ደረጃ ምርመር ሰዎቹ በመንጋ ጥቃት ተገድለው የተቃጠሉ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ተችሏል።
የከተማዋ ነዋሪዎች በአከባቢው በአመጽ የተደገፉ የስርቆት ወንጀሎች መበራከታቸውንና ስጋት እንዳደረባቸው ገልጸዋል።
60 ሚልዮን ሕዝብ ይኖርባታል ተብሎ የሚገመተው ደቡብ አፍሪቃ እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በያዝነው በ2023 ግማሽ ዓመት በየቀኑ በአማካኝ 68 ሰዎች እንደሚገደሉ ሪፖርቶች ያመላክታሉ። ይህም በ2019 ከነበረው ተመሳሳይ ጊዜ በ20 በመቶ እንደሚበልጥ ተነግሯል ።
ናይጄሪያ የቀድሞው ፕረዚደንት መሀመድ ባዙምና ቤተሰቦቻቸው እንዲለቀቁ ጠየቀች።
ናይጄሪያ በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣን ተወግደው በቁም እስረኝነት የሚገኙትን የቀድሞው ፕረዚደንት መሐመድ ባዙምና ቤተሰቦቻቸው እንዲለቀቁ አሳሰበች። የቀጠናው የኢኮኖሚ ትብብር ኤኮዋስ የወቅቱ ሊቀመንበር የሆነችው ናይጄርያ ባዙም ተለቀው ወደሦስተኛ ሃገር እንዲሄዱ ጠይቃለች ።
የናይጄርያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዮሱፍ ቱጋር ``እኛ፤ ኒጀርን ባዙምን እንድትለቃቸውና ወደ ሦስተኛ ሃገር ለመሄድ እንዲፈቀድላቸው እንጠይቃለን`` ብለዋል ሲል አዣንስ ፕረስ ዘግቧል።
የምስራቅ አፍሪቃ ሃገራት የኢኮኖሚ ትብብር በምህጻሩ ኢኮዋስ ቀደም ሲል ባወጣው መግለጫ የቀድሞው ፕረዚደንት መሐመድ ባዙም ተለቀው ወደ ስልጣናቸው እንዲመለሱ ጠይቆ ነበረ።
ይሁንና ወታደራዊ ጁንታው ይህን አይቀበልም። ስልጣኑን ወደ ስቪል መንግስት ለመመለስ 3 ዓመታት ያስፈልጉኛል ባይ ነው። ጁንታው በተጨማሪም ባዙም ከዚህ ቀደም በስም ያልጠቀሳቸውን የውጭ ሃገራት ባዘጋጁላቸው ሄሊኮብተር ከሃገር የመጥፋት ሙከራ አድርገዋል በማላት አባሪ ተባባሪ ያላቸውን አስሮ እየመረመረ መሆኑን መግለጹን ይታወሳል። የባዙም ጠበቃ ግን ይህን አስተባብለዋል።
የመርከቦች ጥቃት ስጋት በቀይ ባሕር
በቀይ ባሕር አንድ ንብረትነቷ የታላቋ ብሪታንያ በሆነች የንግድ መርከብ ላይ ጥቃት መፈጸሙ ተሰማ። ጥቃቱ በድሮን የታገዘ እንደነበር የገለጸው አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ስለደረሰው ጉዳት ያለው ነገር የለም።
ቀደም ሲል አሶሽየትድ ፕረስ ባወጣው ዘገባ ለየመን ቅርበት ባለው የቀይ ባሕር መተላለፊያ መስመር በመርከቦች ላይ የፍንዳታ ጥቃት ሊሰነዘር እንደሚችል የታላቋ ብሪታንያ የባሕር ሃይል ማስጠንቀቁን ገልጾ ነበረ። በአካባቢው የማን እንደሆኑ ያልታወቁ ድሮኖች እንቅስቃሴ ታይቷል ነው የተባለው።
የመንና ምስራቅ አፍሪቃን በሚከፍለው አል መንደብ በተባለ የባሕር ወሽመጥ በኢራን ይደገፋሉ የተባሉ የሁቲ ታጣቂዎች በንግድ መርከቦች ላይ ተደጋጋሚ የእገታ ተግባራት እንደሚያከናውኑ ይነገራል። በቅርቡ ከእስራኤል ጋር ግንኙነት አለው ተብሎ በአማጺዎቹ የተጠረጠረው ኩባንያ ንብረት የሆነችው መርከብ በሄሊኮብተር በመጡ ታጣቂዎች መታገቷ ይታወሳል። የአሁን የብሪታንያ ማስጠንቀቂያ ግን ከእገታ ከፍ ያለ የድሮን ቦምብ ጥቃት ሊከተል እንደሚችል ያመላከተ ነው ሲል የዘገበው አሶሽየትድ ፕረስ ነው።
ከጊዚያዊ የተኩስ ማቆም ማለቅ በኋላ የተገደሉ ፍልስጤማውያን ቁጥር 240 ደረሰ
በእስራኤልና በሐማስ በካከል ጊዚያዊ የተኩስ ማቆም ስምምነቱ ካለቀ በኋላ እስራኤል በፈጸመችው ጥቃት የሞቱ ፍልስጤማውያን ቁጥር 240 መድረሱ የጋዛ የሆስፒታል ምንጮች አስታወቁ። በድብደባው አንድ ታዋቂ ሳይንቲስት መገደላቸውንም ታውቋል።
እስራኤል በሰሜኑ የጋዛ ክፍል የአየር ጥቃት ዛሬም አጠናክራ የቀጠለች ሲሆን በጃባልያ የስደተኞች ካምፕና አጎራባች በሆነው መንደር በፈጸመችው ሁለት ጥቃቶች ብቻ 160 ፍልስጤማውያን መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ አስታውቋል። በድምሩ በሁለቱም ቀናት የሞቱ ፍልስጤማውያን ቁጥር 240 መድረሱን የጋዛ የጤና ሚኒስቴር ገልጿል።
ቆየት ብለው የወጡ ዘገባዎች እንዳመላከቱት ደግሙ በጋዛ እስራኤል በፈጸመችው የአየር ጥቃት ታዋቂው ሳይንቲስት ሱፍያን ታያህ መገደላቸውን ለማወቅ ተችሏል።
የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሐኖም በቀድሞው ትዊተር በአሁኑ አጠራሩ ኤክስ ገጻቸው ላይ ``እያየነው ያለውን ለመግለጽ ቃላት ያጥሩኛል`` ማለታቸውን አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ዘግቧል።
የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በድሮን ጥቃት 5 የሐማስ ታጣቂዎች መገደላቸውን፤ በተዋጊ ጀቶችና ሄሊኮፕተሮች የሐማስ ማዘዣ ጣቢያዎችና ወታደራዊ መጋዝኖች፤ የባሕር ሃይላቸው ደግሞ የሐማስ የጦር ጀልባዎችንና የጦር መሳሪያዎችን መምታቱን ገልጿል። ጦሩ አክሎም 500 የሐማስ የውስ ለውስጥ የመሿለኪያ መስመሮች ማውደሙንና አሁንም 137 ታጋቾች በሐማስ እጅ እንዳሉ አስታውቋል።
በሌላ ዜና ከ600 በላይ የውጭ ሃገር ዜጎችና ጥምር ዜግነት ያላቸው ፍልስጤማውያን ከዛሬ ጀምሮ ወደ ግብጽ እንዲወጡ መፈቀዱን የጀርመን ዜና አገልግሎት DPA ዘግቧል። ወደ ግብጽ ከሚወጡት የጀርመን፣ ኖርዌይ፤ቱርክና ግሪክ ዜጎች ይገኙባቸዋል። በተጨማሪም 13 ዜግነታቸው ያልተገለጸ በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችም በዝርዝሩ መካተታቸውን ለማወቅ ተችሏል።
የሮማው ሊቀጳጳስ ፍራንሲስ በጋዛ የተክስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ ጥሪ አደረጉ።
የሮማው ሊቀጳጳስ ፍራንሲስ በጋዛ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ ጥሪ አደረጉ። ጳጳሱ ሁለቱም የግጭቱ አካላት አዲስ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ አለባቸው ብለዋል።
ታመው በመኖሪያ ቤታቸው ያሉት ጳጳስ ፍራንሲስ፤ በጋዛ ያለው ሁኔታ አደገኛ ነው፤ በርካታ ታጋቾች ቢለቀቁም አሁንም በርካቶች እንደታገቱ ነው ብለዋል። የተኩስ አቁም ስምምነት መድረስ ማለት በጋዛ ያለው ሞት፣ መፈናቀልና ምስቅልቅል አብቅቶ ሰብአዊ እርዳታ ለተጎዱት ለማድረስ ይረዳል ማለታቸውን አዣንስ ፍራንስ ፕረስ ዘግቧል።
ዩክሬይን 10 ኢራን ሰራሽ አጥፍቶ ጠፊ ድሮኖችንና ተመሪ ሚሳይሎችን መትታ መጣሏን አስታወቀች።
ዩክሬይን 10 ኢራን ሰራሽ አጥፍቶ ጠፊ ድሮኖችንና ተመሪ ሚሳይሎችን መትታ መጣሏን አስታወቀች። ሩስያ በበኩሏ የክሬይን አዋሳኝ ድንበር ላይ በሚገኙ የቤልጎርድ መንደሮች ላይ ዩክሬይን ድብደባ ፈጽማለች ስትል ወቅሳለች።
የዩክሬይን የመከላከያ ሃይልን ጠቅሶ አዣንስ ፍራንስ ፕረስ እንደዘገበው ዩክሬይን፤ ሌሊቱን በተለያዩ የሃገሪቱ ግዛቶች ለጥቃት ከተሰማሩ ድሮኖች 10 ማውደሟንና ተመሪ ሚሳይል ማክሸፏን ገልጻለች።
ሩስያ በዩክሬይን ላይ ወረራ ከፈጸመች እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር ከየካቲት 2022 ወዲህ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢራን ሰራሽ አጥፍቶ ጠፊ ድሮኖች እየተጠቀመች መሆኑን ዜናው አክሏል።
ሩስያ በበኩሏ ከዩክሬይን ጋር በሚያዋስኗት የድንበር መንደሮች ላይ ዩክሬይን የከባድ መሳሪያ ጥቃት ፈጽማለች ስትል ወንጅላለች። የደረሰ ጉዳት እንደሌለ በማከል።
በሌላ ዜና ሩስያ በኬርሶን ባካሄደችው የከባድ መሳሪያ ጥቃት አንድ አዛውንት መገደላቸውን ሮይተርስ ዘግቧል።
በቫሌንሺያ ማራቶን ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ወሴቶችም በወንዶችም አሸናፊዎች ሆነዋል።
ዛሬ በቫሌንሺያ በተካሄደ የማራቶን ውድድር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በሁለቱም ጾታ አሸናፊዎች ሆነዋል።
በሴቶች ምድብ አትሌት ወርቅነሽ ደገፋ፣ አልማዝ አያና እና ህይወት ገብረኪዳን ከ1ኛ እስከ 3ኛ ተከታትለው በመግባት አሸንፈዋል።
በወንዶች ምድብ አትሌት ሲሳይ ለማ ርቀቱን 2 ሰአት ከ1 ደቂቃ ከ48 ሰከንድ በሆነ ጊዜ በመግባት ውድድሩን በአንደኝነት አጠናቋል፡፡ ኬንያዊው አትሌት አሌክሳንደር ሙቲሶ ሁለተኛ ሲሆን ሌላው ኢትዮጵያዊው አትሌት ዳዊት ወልዴ ሶስተኛ ደረጃ በመውጣት ውድድሩን አጠናቋል፡፡
የሶስት ጊዜ የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳልያ አሸናፊው ቀነኒሳ በቀለ 2ሰዓትከ04ደቂቃ ከ19 ሴኮንድ በመግባት ውድድሩን በአራተኛነት አጠናቋል፡፡YG/TD