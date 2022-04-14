«የሕይወት ፈተናዎች ናቸው ለእድገቴ መንገድ የሆኑኝ»ወይዘሮ ወርቄ ወልደ ሰማያት

የወይዘሮ ወርቄ የትምሕርት ፍላጎት በመካኒካል ምሕንድስና ብቻ አልተወሰነም። በኢንዱስትሪያል ምህንድስናም የማስትሬት ዲግሪ ይዘዋል። በዚመንስ ከፍተኛ የፕሮዳክሽን መሐንዲስ እስከመሆን የደረሱት ወይዘሮ ወርቄ ከ25 ዓመት አገልግሎት በኋላ በልባቸው ይመላለስ የነበረ ምኞታቸውን እውን ለማድረግ የተነሳሱበት አጋጣሚ ተፈጠረ ።
ኢትዮጵያ የሁለተኛ ደረጃ ትምሕርታቸውን በጥሩ ውጤት ካጠናቀቁ በኋላ ነበር የዛሬዋ እንግዳችን ወይዘሮ ወርቄ ወልደ ሰማያት የነጻ ትምህርት እድል አግኝተው የዛሬ 37 ዓመት ጀርመን የመጡት። ያኔ ከሀገራቸው ሲወጡ የመጀመሪያቸው ነበር። በዚያ ላይ ለሄዱባት ከተማ ብቸኛዋ አፍሪቃዊ ሴትም ነበሩ። እነዚህ ሁሉ ተደማምረው መጀመሪያ ላይ ሆድ ብሷቸው ነበር።
ወጣቷ ወርቄ ጀርመን ስትመጣ ዓላማ ነበራት። በሂሳብና በፊዚክስ ትምህርቶች ጥሩ ውጤት ስላላት የምትፈልገውን ሜካኒካል ምህንድስና አጠናች። በዩኒቨርስቲ የሁለተኛና ሶስተኛ ዓመት ተማሪ እያለች ጀርመናውያንንም እስከ ማስጠናት ደርሳ ነበር።በትጋት ተምራ በሜካኒካል ምሕንድስና በማስትሬት ዲግሪ ተመረቀች። ትምሕርቱ እንዳለቀም እዚሁ ጀርመን ስራ ያዘች።
የወይዘሮ ወርቄ የትምሕርት ፍላጎት በመካኒካል ምሕንድስና ብቻ አልተወሰነም። በኢንዱስትሪያል ምህንድስናም የማስትሬት ዲግሪ ይዘዋል። ትምህርቱን ያጠኑት ኢትዮጵያን በሞያው ለማገልገል ይጠቅማል ብለው በማሰብ ነው። በዚመንስ ከፍተኛ የፕሮዳክሽን መሐንዲስ እስከመሆን የደረሱት ወይዘሮ ወርቄ ከ25 ዓመት አገልግሎት በኋላ በልባቸው ይመላለስ የነበረ ምኞታቸውን እውንለማድረግ የተነሳሱበት አጋጣሚ ተፈጠረ ።
በዓመቱ ከመካከላቸው ሦስቱ ኢትዮጵያ ሄደው እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ድርጅቶች ተዘዋውረው ካዩና ካጠኑ በኋላ ሁለት ድርጅቶችን መረጡ። ከዚያን ጊዜ አንስቶም ማኅበሩ ለእርዳታ የሚውል ገንዘብ ለማሰባሰብ በተለያዩ ከተሞች ልዩ ልዩ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቶችን ያካሂዳል። ከዚህ ሌላ የመንግሥት የግል ድርጅቶችና የግለሰቦች ስጦታዎች እንዲሁም የአባላት መዋጮ የገቢ ምንጮቻቸው ናቸው። በጎርጎሮሳዊው 2017 ዓም በደቡብ ጀርመን ኢትዮጵያውያንና ጀርመናውያን ለበጎ ዓላማ የተሰባሰቡበት «የቦንድዜ የጀርመንና ኢትዮጵያውያኖች ማኅበር» በምህጻሩ «ዳቦ» በጀርመን ሕጋዊ እውቅና አግኝቶ በ1917ተመዘገበ።
ማኅበሩ በዋነኛነት የሚረዳቸው ኢትዮጵያ የሚገኙ ሁለት ግብረ ሰናይ ድርጅቶች ናቸው።
የድርጅቶቹ የስራ ሃላፊዎች በዳቦ አማካይነት የሚያገኙት እርዳታ ብዙ ቀዳዳዎቻቸውን መሸፈን አስችሎናል ይላሉ።ጎዳና ላይ የወደቁ የዕዕምሮ ህሙማንን ሰብስቦ የሚረዳው የዛሬ 16 ዓመት የተቋቋመው የጌርጌሴኖን የዐዕምሮ ህሙማን መርጃና ማገገሚያ ማዕከል መስራችና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ኅሩያን መለሰ አየለ ዳቦ ለድርጅታቸው የሚያደርገው የገንዘብም ሆነ የቁሳቁስ ድጋፍ ብዙ ለውጥ አምጥቶልናል ብለዋል, በተለይ በቅርቡ ከማኅበሩ የተበረከተላቸው አምቡላንስ ለድርጅቱ ልዩ ስጦታ ነው።
ወይዘሮ ወርቄንም ለችግረኖች የተፈጠረች እናት ብለዋቸዋል።
ሌላው ዳቦ የሚረዳው «ሀና የወላጅ አልባ ልጆች ማሳደጊያ» የፕሮግራም ሃላፊ አቶ ዳንኤል ፋንታዬ ወይዘሮ ወርቄን አገር ወዳድ ቅን ሲሉ ነው የገለጹዋቸው።
አተ ዳንኤል ከ28 ዓመት በፊት በአዲስ አበባ ለተመሰረተው «ሀና የወላጅ አልባ ልጆች ማሳደጊያ» «ዳቦ» ካበረከታቸው የቅርብ ጊዜዎቹ እርዳታዎች ኮቪድ 19 ኢትዮጵያ በገባበት ወቅት ለሰጠው ድጋፍ ትልቅ ቦታ ይሰጣሉ። የአራት ልጆች እናት ወይዘሮ ወርቄ ለዚህ ሁሉ ስኬታቸው የባለቤታቸው ድርሻ ቀላል እንዳይደለ ተናግረዋል።
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ