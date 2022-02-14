 የሕይወት ዘመን የራድዮ ባለውለታዎች | ኢትዮጵያ | DW | 20.02.2022

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ማስታወቂያ

የህይወት ዘመን የራድዮ ባለውለታዎች

የሕይወት ዘመን የራድዮ ባለውለታዎች

አንጋፋ ጋዜጠኞች ሃሊማ ኡስማን፣ አለምነህ ዋሴ እና ነጋሽ መሃመድ እንግዶቻችን ናችው። ውድ የመዝናኛ ዝግጅት ታዳሚዎች። ሦስቱም ሰሞኑን በተከበረው ዓለም አቀፍ የራድዮ ቀን የሕይወት ዘመን የራድዮ ባለውለታ ተላሚዎች።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 20:30

ተሸላሚዎቹ ጋዜጠኞች

አንጋፋ ጋዜጠኞች ሃሊማ ኡስማን፣ አለምነህ ዋሴ እና ነጋሽ መሃመድ እንግዶቻችን ናችው። ውድ የመዝናኛ ዝግጅት ታዳሚዎች። ሦስቱም ሰሞኑን በተከበረው ዓለም አቀፍ የራድዮ ቀን የሕይወት ዘመን የራድዮ ባለውለታ ተላሚዎች። በተለይ ነጋሽ እና አለምነህዋሴ እርስ በእርሳቸው እየተጠያየቁ ትውስታቸውን ያጋሩናል። 

Äthiopien Radio Day Award Halima Osman

ጋዜጠኛ ሃሊማ ኡስማን



በቄለም ወለጋ ደምቢደሎ ተወልዳ ያደገችው ሃሊማ ኡስማን የተማረችው የሂሳብ መዝገብ አያያዝ ቢሆንም አዲስ አበባ ላይ በተመረቀችበት ሥራ ማግኘት አልቻለችም።  በወቅቱ በለገዳዲ የትምህርት በራድዮ በመረጃ ለቀማ ሥራ ተቀጠረች። በጣቢያው አንዳንድ ጽሑፎች በማንበብ የጋዜጠኝነት ትውውቅ ከጀመረች በኋላ በኢትዮጵያ ራድዮ የኦሮምኛ ዝግጅት ክፍል ተቀጥራ ዜና እና ፕሮግራሞችን በማቅረብ ተወዳጅነትን አትርፋለች። በተለይ በመዝናኛ ዝግጅት ይቀረቡ በነበሩ የራድዮ ድራማዎቸ ተወዳጀነትን አእንዳተረፉላት ትናገራለች። ሰሞኑን በተከበረው ዓለም አቀፍ የራድዮ ቀን የሕይወት ዘመን የራድዮ ባለውለታ ተሸላሚ መሆኗ እንዳስደሰታት ገልጻልናለች።

Äthiopien Radio Day Award von DW Negash Mohammed, Alemneh Wase

ጋዜጠኛ ዓለምነህ ዋሴ



የኢትዮጵያ ራድዮ ለኔ ባለውለታዬ ነው የምትለው ሃሊማ ኦስማን በሙያው ብቁ እንድትሆን ባልደርቦቿ ከፍተኛ አስተዋጻኦ እንዳደረጉላት እና በኋላም ጣቢያው ጋዜጠኝነት እንዳስተማራት በምስጋና ታወሳዋለች። አሁን የተሰጣት ሽልማትም እሷንና ወጣት ጋዜጠኞችን እንደሚያነቃቃ በማከል።

አንጋፎቹ የቀድሞ ባልደርቦች፣ የራድዮ ባለውለታዎችና የሕይወት ዘመን የራድዮ አገልግሎት ተሸላሚዎች ነጋሽ መሃመድና አለምነህ ዋሴ መድረኩን ራሳቸው ወስደው ትውስታቸውን እርስ በርስ እንዲህ አወጉን። 

DW-Interview mit Frank-Walter Steinmeier

ጋዜጠኛ ነጋሽ መሐመድ ከጀርመን ፕሬዝደንት ቫልተር ሽታይን ማየር




የዘንድሮዎቹን የሕይወት ዘመን የራድዮ ባለውለታ ተሸላሚዎች ነጋሽ መሃመድ፣ ሃሊማ ኦስማንና አለምነህ ዋሴን መልካም የስራ ዘመን እንመኛለን።

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር 

ሽዋዬ ለገሠ
 

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ተሸላሚዎቹ ጋዜጠኞች  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአንጋፋው ጋዜጠኛ ነጋሽ መሃመድ ሽልማት

የአንጋፋው ጋዜጠኛ ነጋሽ መሃመድ ሽልማት 14.02.2022

የኢትዮጵያ ራድዮ ዓለም አቀፍ የራድዮ ቀንን ትላንት ሲያከብር አንጋፋ ጋዜጠኛና የዶቼ ቬለ DW የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት ምክትል ኃላፊ ነጋሽ መሃመድ የሕይወት ዘመን የራድዮ ጋዜጠኝነት ተሸላሚ ሆኗል። ጋዜጠኛ ነጋሽ መሃመድ ገና በአፍላ ዕድሜው በኢትዮጵያ ራድዮ ተቀጥሮ ከባድ ኃላፊነቶችን ተሸክሞ አገሩን እና ህዝቡን አገልግሏል።