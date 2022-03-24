የሕዝብ ግንኑነት ባለሙያዎች አገልግሎት

የሕዝብ ግኑኝነት ሙያ በመንግስት ትኩረት የተነፈገው መሆነኑን ከሚያሳዩ ምልክቶች አደረጃጀቱ አንዴ ከባሕልና ቱሪዝም መስሪያ ቤት ጋር፣ ሌላ ጊዜ ከሌላ እየተዳበለ የፕሮፖጋንዳ መሳሪያ ሲሆን እንጂ ሙያዊ አገልግሎት እየሰጠ እንዳልሆነ ይነገራል።
በኢትዮጵያ የሕዝብ ግኑኝነት ባለሙያዎች በዚሕ ሳምንት አዳማ ከተማ ባደረጉት ስብሰባ የማሕበራቸዉን መሪዎች መርጠዋል።ተሰብሳቢዎቹ የመረጃ ፍሰት ችግርን ለማቃለል የበኩላችዉን እንደሚወጡ አስታዉቀዋል።
በኢትዮጵያ በፌደራልም ሆነ በክልል ባሉ አብዛኛው የመንግስት መስሪያቤቶች የሕዝብ ግኑኝነት ባልደርቦች የተመደቡ ቢሆንም ለመገናኛ ብዙሃን መረጃ ከማቅረብ ይልቅ የሃላፊዎችን ጉዳይ ፈጻሚ፣ በየስብሰባው ማይክራፎን ከማቀበልና ከማስተናገድ በዘለለ የረባ የመረጃ ፍሰት ስርአር አለመፍጠራቸውንና ሙያቸውን አለማስከበራቸውን ከብዙ ጋዜጠኞች ትችት ሲሰነዘርባቸው ይደመጣል። በጣት የሚቆጠሩ ሙያዊ ግዴታቸውን የሚወጡ እንዳሉ ሳይዘነጋ።
አዲስ የተመሰረተው ማሕበርም ሙያው የቀጨጨ፣ ተገቢው ክብር ያላገኘ እንደነበር ያለማቅማማት እንደችግር ተቀብሎት በሂደት ለመቀየር እጥራለሁ ብሏል። የማሕበሩ ፕረዚደንት አቶ ደምሰው በንቲ።
የሕዝብ ግኑኝነት ሙያ በመንግስት ትኩረት የተነፈገው መሆነኑን ከሚያሳዩ ምልክቶች አደረጃጀቱ አንዴ ከባሕልና ቱሪዝም መስሪያ ቤት ጋር፣ ሌላ ጊዜ ከሌላ እየተዳበለ የፕሮፖጋንዳ መሳሪያ ሲሆን እንጂ ሙያዊ አገልግሎት እየሰጠ እንዳልሆነ ይነገራል። ለዚህ ሥራ የሚመደብ ሰውም ከሙያው ይልቅ ፖለቲካዊ ወገንተኝነቱ እንዲያም ሲል የምደባ ቦታ የታጠለት ሰው የሚመደብበት እንደነበረ ሌላው ከሚሰጡ ትችቶች አንዱ ነው። የማሕበሩ ፕረዚዳንት አቶ ደምሰው በንቲ ይህን ነቀፌታ እውነትነቱን ያምናሉ።
የሕዝብ ግኑኝነት ሙያ የገጠመዉን ችግር ለማቃለል ማሕበሩ ተግቶ እንደሚሰራ የማህበሩ ምክትል ፕረዚደንት አቶ ነጻነት ተስፋዬ ገልጸውልናል። በዚህ ጉዳይ ላይ የመርሳ የመገናኛ ብዙሃን የአቅም ግንባታና ምርምምር ሃላፊ ጋዜጠኛ ሄኖክ ሰማእግዚሄርን አነጋግረነዋል። የሕዝብ ግንኙነት ባለሙያዎች ማሕበር መመስረታቸው ለሙያው እድገት ጠቃሚ መሆኑን ገልጾ በመረጃ ነጻነት ረቂቅ አዋጅ ላይ የተቀመጡ ህጎች ወደተግባር ሲለወጡ የተሻለ አፈጻጸም ሊኖር እንደሚችል ገልጾልናል።
የማሕበሩ ፕረዚደንት አቶ ደምሰው በንቲ ማህበሩ ላቀዳቸው ስኬት የሁሉም ድጋፍ እንሻለን ብሏል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ