 የሕዝብ አስተያየት በመንግስት ተደራዳሪዎች ላይ | ኢትዮጵያ | DW | 28.06.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የሕዝብ አስተያየት በመንግስት ተደራዳሪዎች ላይ

በምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር የሚመራዉ ኮሚቴ የመረጃ፣የፍትሕ፣ የወታደራዊና ዲፕሎማሲ ባለስልጣናትና ባለሙያዎችን ያካተተ ነዉ።ሕወሓትን የሚወክሉትን ተደራዳሪዎች ማንነት እስካሁን አላሳወቀም።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 02:56

የድርድር ሐሳብ፣ ኮሚቴና የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አስተያየት

 

የኢትዮጵያ የፌደራል መንግስት ከሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ጋር ባቀደዉ ድርድር የሚካፈሉ 7 አባላት ያሉት ኮሚቴ መሰየሙን አስታዉቋል።በምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር የሚመራዉ ኮሚቴ የመረጃ፣የፍትሕ፣ የወታደራዊና ዲፕሎማሲ ባለስልጣናትና ባለሙያዎችን ያካተተ ነዉ።ሕወሓትን የሚወክሉትን ተደራዳሪዎች ማንነት እስካሁን አላሳወቀም።የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላማዊ ድርድር መዘጋጀቱንና የሰየመዉ ኮሚቴ ስብዝር በተመለከተ አዲስ አበባና አዉሮጳ የሚኖሩ ኢትዮጵያዉያንን አነጋግረናል።በመጀመሪያ የአዲስ አበባዉ ዘጋቢያችን ያነጋገራቸዉ ነዋሪዎች ያሉትን እናሰማችሁ።በተለያዩ የአዉሮጳ ሐገራት የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችም ሁለት ዓመት ግድም ያስቆጠረዉ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ተፋላሚ ኃይላት ፍላጎት ማሳየታቸዉን ደግፈዉታል።ይሁንና ካነጋገርናቸዉ የትግራይ ተወላጆች አንዳዶቹ ሰላማዊዉ ድርድር እንዲሳካ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ የጣለዉን እገዳ ማንሳት አለበት ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ የፌደራሉ መንግስት ለሰላም መቆሙን ይጠራጠራሉ።

ሰለሞን ሙጬ

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሄር 

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ 


 

Audios and videos on the topic

የድርድር ሐሳብ፣ ኮሚቴና የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አስተያየት  

የድርድር፣ ሐሳብ፣ ኮሚቴና አዉሮጳ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች አስተያየት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የኢትዮጵያ መንግስት ተደራዳሪዎች ማንነት

የኢትዮጵያ መንግስት ተደራዳሪዎች ማንነት 28.06.2022

ምክትል ጠቅላይ ሚንስትርና ዉጪ ጉዳይ ሚንስትር ደመቀ መኮንን የሚመሩት ከሚቴ በአባልነት ካቀፋቸዉ ሰዎች አብዛኞቹ ሕወሓት መራሹ-ኢሕአዴግ ሥልጣን ላይ በነበረበት ወቅት በከፍተኛ የፓርቲና የመንግስት ሥልጣን ላይ የነበሩ ናቸዉ

The Amhara Regional Government is facilitating the relocation of hundreds of thousands of people displaced mainly from Tigray and bordering areas as well as from Oromia regions due to conflict and violence, according to Amhara Regional authorities and recent multiagency assessments. To date, the internally displaced people (IDPs) will be relocated from the Kobo Town in North Wollo Zone and Sekota Town in Waghemra Zone. The relocation of an estimated 60,000 IDPs in Raya Kobo Woreda of North Wollo Zone, Amhara Region started on 14 March. The majority of IDPs were displaced from Raya Alamata, Ofla, Zata, Korem and Raya Azebo woredas of Southern Zone, Tigray Region. As of 23 March, nearly 10,000 IDPs were reported to have relocated to Jara in Dire Roka Kebele of Habru Woreda. Photo: Alemenw Mekonnen/DW

ኢትዮጵያ አዳኝ ያጣች ሐገር 20.06.2022

ኢትዮጵያ አዳኝ ያጣች ሐገር

ኢትዮጵያ አዳኝ ያጣች ሐገር 20.06.2022

የትግራይ፣ የአማራ፣ የአፋርን ሕዝብ የፈጀዉ --- ጦርነት፣ መተከልን ያንገረገበዉ ግድያ፣ሰሜን ሸዋን ያነፈረዉ ጥቃት ገለል-ቀለል ማለቱ አስገምግሞ ሳበቃ ደዋ ጨፋ ላይ የተዋለዉ ዘግናኝ ግፍ ፈጋ።ሰሞኑን ጋምቤላ፣ዴምቢዶሎ፣ ጊምቢ ላይ የረገፈዉ አስከሬን ሲቆጠር፣የክሳይ ንዳጅ አመድ ሲዛቅ ጊምቢ መዳረሻ ዳግም ተንፈቀፈቀች።