 የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጉባኤ | ኢትዮጵያ | DW | 04.11.2021

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ኢትዮጵያ

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጉባኤ

ምክር ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተፈፃሚነት በሚመራው የአዋጁ መምሪያ ዕዝ ተጠሪነት እና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል።  የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጉባኤው ከተገኙ 385 አባላት በአንድ ድምጽ ተዓቅቦ በአብላጫ ድምፅ ነው የፀደቀው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:44

«የምክር ቤት 6ኛው ጉባኤ»

ዛሬ የመጀመርያ መደበኛ ጉባዔውን ያደረገው 6ኛው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሀገር ህልውና እና ሉዐላዊነት ላይ የተደቀነ አደጋን ለመከላከል በሚል በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፅድቋል። ምክር ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተፈፃሚነት በሚመራው የአዋጁ መምሪያ ዕዝ ተጠሪነት እና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል። የምክር ቤቱ አባላት በአዋጁ አፈጻጸም ሥልጣን ከልክ በላይ ሥራ ላይ እንዳይውልና የዜጎች የሰብዓዊ መብቶች ጥበቃ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል። የአዋጁን አፈጻጸም የሚከታተል ሰባት አባላት ያሉት መርማሪ ቦርድም ለምክር ቤቱ ቀርቦ ፀድቋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጉባኤው ከተገኙ 385 አባላት በአንድ ድምጽ ተዓቅቦ በአብላጫ ድምፅ ነው የፀደቀው።

ሰሎሞን ሙጬ 

ሸዋዬ ለገሠ

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«የምክር ቤት 6ኛው ጉባኤ»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

(211007) -- UNITED NATIONS, Oct. 7, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on Oct. 6, 2021 shows a view of the Security Council meeting on Ethiopia at the UN headquarters in New York. Guterres said on Wednesday that Ethiopia has no right to expel UN staff and it is violating the international law in doing this. (Loey Felipe/UN Photo/Handout via Xinhua)

የፀጥታው ምክር ቤት ዳግም በኢትዮጵያ ጉዳይ 09.11.2021

በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም የአፍሪቃ ኅብረት የሚያደርገውን የሠላም ጥረት እንደሚደግፍ የፀጥታው ምክር ቤት ዐስታወቀ። የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ትናንት በኢትዮጵያ ጉዳይ ባደረገው ስብሰባ የአፍሪቃ ኅብረት ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ባደረጉት ንግግር፦ ለሰላማዊ መፍትኄ ያለው ጊዜ እየጠበበ መምጣቱን አሳስበዋል።

6435153 08.01.2021 The U.S. Capitol Building is seen in Washington, the United States. Thousands of Trump's supporters violently stormed the US Capitol on Wednesday in a bid to prevent Congress from certifying the election results. The attack came after Trump urged his supporters to keep fighting to overturn the election results. Stringer / Sputnik

የአሜሪካ ምክር ቤት ዉሳኔና ትርጓሜዉ 26.10.2021

የዩናይትድ ስቴትስ ሕግ መምሪያ ምክር ቤት የዉጪ ግንኙነት ኮሚቴ ባፀደቀዉ ዉሳኔ የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት ዉጊያ እንዲያቆሙ፣ ሰብአዊ መብቶችን እንዲያከብሩና በጦርነቱ ለተጎዳዉ ሕዝብ የሰብአዊ ርዳታ ይደርስ ዘንድ እንዲፈቅዱ ጠይቋል።

Ale District, South Ethiopian Council meeting on Progress Autour/Copyright:- Shenanigan (DW correspondent in Hawassa) 221021 Schlagworte: Äthiopien, Ale

የአሌ ልዩ ወረዳ ምክር ቤት የቀረበለትን አስተዳዳሪ ሹመት ውድቅ አደረገ 22.10.2021

በደቡብ ክልል የአሌ ልዩ ወረዳ ምክር ቤት አስቸኳይ ገባኤ በገዢው ፓርቲ የቀረበለትን የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ሹመት በአብላጫ ድምፅ ውድቅ አደረገ ።  ምክር ቤቱ የዋና አስተዳዳሪውን ሹመት ሳይቀበለው የቀረው በእጩነት የቀረቡት ግለሰብ የማስፈጸም አቅም የላቸውም በሚል መሆኑን የልዩ ወረዳው የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታውቋል።