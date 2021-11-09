የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጉባኤ

ምክር ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተፈፃሚነት በሚመራው የአዋጁ መምሪያ ዕዝ ተጠሪነት እና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጉባኤው ከተገኙ 385 አባላት በአንድ ድምጽ ተዓቅቦ በአብላጫ ድምፅ ነው የፀደቀው።
ዛሬ የመጀመርያ መደበኛ ጉባዔውን ያደረገው 6ኛው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሀገር ህልውና እና ሉዐላዊነት ላይ የተደቀነ አደጋን ለመከላከል በሚል በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፅድቋል። ምክር ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተፈፃሚነት በሚመራው የአዋጁ መምሪያ ዕዝ ተጠሪነት እና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል። የምክር ቤቱ አባላት በአዋጁ አፈጻጸም ሥልጣን ከልክ በላይ ሥራ ላይ እንዳይውልና የዜጎች የሰብዓዊ መብቶች ጥበቃ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል። የአዋጁን አፈጻጸም የሚከታተል ሰባት አባላት ያሉት መርማሪ ቦርድም ለምክር ቤቱ ቀርቦ ፀድቋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጉባኤው ከተገኙ 385 አባላት በአንድ ድምጽ ተዓቅቦ በአብላጫ ድምፅ ነው የፀደቀው።
ሰሎሞን ሙጬ
ሸዋዬ ለገሠ
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