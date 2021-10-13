 የሕወሓት አዲስ ጥቃት በአፋር | ኢትዮጵያ | DW | 13.10.2021

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ኢትዮጵያ

የሕወሓት አዲስ ጥቃት በአፋር

ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ከጥቅምት 1 ቀን፤ 2014 ዓ.ም. ጀምሮ በአፋር ክልል ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ተገለጠ። የአፋር ክልል ባለስልጣናት ለዶይቼ ቬለ እንዳረጋገጡት በአፋር ክልል ዞን አራት፤ እዋ ወረዳ፤ ፈንቲረሱ በምትባል ስፋራ ላይ ባነጣጠረው የከባድ ጦር መሣሪያ ጥቃት የንጹሃን ሕይወት በአሰቃቂ ሁኔታ  ተቀጥፏል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:24

ጥቃቱ ከጥቅምት 1 ቀን፤ 2014 ዓ.ም. ጀምሮ ነው

ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ከጥቅምት 1 ቀን፤ 2014 ዓ.ም. ጀምሮ በአፋር ክልል ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ተገለጠ። የአፋር ክልል ባለስልጣናት ለዶይቼ ቬለ (DW) እንዳረጋገጡት ከትናንት በስቲያ ሰኞ ጀምሮ በአፋር ክልል ዞን አራት፤ እዋ ወረዳ፤ ፈንቲረሱ በምትባል ስፋራ ላይ ባነጣጠረው የከባድ ጦር መሣሪያ ጥቃት የንጹሃን ሕይወት በአሰቃቂ ሁኔታ  ተቀጥፏል። ሕወሓት በአፋር ክልል ከወራት በፊት ተቆጣጥሯቸው የነበረ ስፍራዎችን መልቀቁ የተገለጠ ቢሆንም፤ ጥቃቱን አደረሰ የተባለው በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ሃሮ ከምትባል ስፍራ ከ17-20 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ሆኖ ነው። የአዲስ አበባ ዘጋቢያችን ጠጨማሪውን እንደሚከተለው አጠኛቅሮታል።

ሰኞ ጠዋት ከአራት ሰዓት ገደማ ጀምሮ ሕወሓት ከአፋር ክልል ጭፍራ 30 ኪ.ሜ. ርቀት ላይ በምትገኘው እዋ ወረዳ ፈንቲረሱ ከተማ አድርሷል በተባለው የከባድ መሣሪያ ጥቃት ጉዳትን ማስከተሉ ተነግሯል። የአፋር ክልል መንግስት ረዳት ተጠሪ አቶ መሃመድ አህመድ እንደሚሉት ከሰኞ ጀምሮ ትናትም ቀጥሎ ተፈጽሟል በተባለው በዚህው የከባድ ጦር መሣሪያ ጥቃት የ6 እና የ9 ዓመታት ዕድሜ ያላቸው ህጻናትን ጨምሮ የሰባት (7) ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ 15 ሰዎች ላይ ደግሞ አስከፊ የተባለ ጉዳት መድረሱም ተጠቅሷል። ከ20 ኪ.ሜ ርቀት በሕወሓት ተተኩሷል የተባሉት ከባድ የጦር መሣሪያ ብዛት እና አነጣጥሮ ስላረፈባቸውም ስፋራ የተጠየቁት አቶ መሃመድ አህምድ ሰላማዊ ሰዎች እጅግ በአሰቃቂ ሁኔታ በጥቃቱ መገደላቸውን ተናግረዋል።

Äthiopien Spezialeinheiten der Armee und Milizen in der Region Afar

ንጹሃን ዜጎችን ከጦርነቱ ቀጠና ስለማንቀሳቀስ እና ከለላ መስጠትም የተጠየቁት የአፋር ክልል ባለስጣን አቶ መሃመድ፣ ጥቃቱ ሆን ብሎ በንጹሃን ላይ ማነጣጠሩን ገልጸው ሞግተዋል። በአከባቢው ላይ ጦርነቱ ዛሬም ቀጥሎ እየተካሄ መሆኑ ተጠቁሟል። በቴሌኮሚዩኒኬሽን ግንኙነት መቋረጥ ምክኒያት ስለ አፋሩ ጥቃት ከህወኃት ወገን ማጣራት አልተቻለም። የሕወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ሰኞ እለት በየአቅጣጫ የተቀናጀ ጦርነት ያሉት በሰራዊታቸው ላይ መከፈቱን ለሮይተርስ የዜና ወኪል መግለጻቸው ይታወሳል።   

ሥዩም ጌቱ
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ኂሩት መለሰ

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ጥቃቱ ከጥቅምት 1 ቀን፤ 2014 ዓ.ም. ጀምሮ ነው  

ተዛማጅ ዘገባዎች

13.10.21+++Ethiopian army special force & Militias in Afar region, zone 4 Iwa distict (c) Seyoum Getu / DW

ስለ አፋር ጥቃት ቃለመጠይቅ 13.10.2021

ሐራ ከሚባለው ሥፍራ የሕወሓት ታጣቂዎች ወደ አፋር ክልል እዋ ወረዳ አደረሱ በተባለው ተደጋጋሚ የመድፍ ጥቃት ሰላማዊ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን የአፋር ሰብአዊ መብቶች ድርጅት ዐስታወቀ። ከከፍታማ ቦታዎች ላይ የሚተኮሱ መድፎች ወደ አፋር ክልል 20 እና 30 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ከተማ ደብድበዋል ተብሏል።

Fekadu Tsega, Ethiopia’s ministry of Justice, Attorney General division head and Mulisa Abdissa, deputy Head of the Crime investigation Bureau, at Ethiopia´s Federal Police Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann- 29.10.2021 Author- Seyoum Getu (DW Correspondent)

በሕወኃት ጥቃት የአቃቤ ህግ እና ፖሊስ የምርመራ ውጤት 29.10.2021

ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወኃት) ከሰኔ 21ዱ የፌዴራል መንግሥት የተናጥል ተኩስ አቁም ውሳኔ በኋላ በአማራ ክልል 2 ዞኖች እና በአፋር ክልል አንድ ዞን ባስፋፋው ጦርነት ቢያንስ 483 ንጹሐን ዜጎችን መግደሉን የጠቅላይ አቃቤ ሕግ እና የፌደራል ፖሊስል ወንጀል ምርመራ አመለከተ።

FILE - In this Saturday, May 8, 2021 file photo, Ethiopian government soldiers ride in the back of trucks on a road near Agula, north of Mekele, in the Tigray region of northern Ethiopia. After Tigray fighters took control of the regional capital in late June 2021 from retreating Ethiopian government forces and Ethiopia's government declared a unilateral cease-fire, the swift turn in the nearly eight-month war has left people scrambling to understand the implications for the region of 6 million people. (AP Photo/Ben Curtis, File)

አንድ ዓመት የደፈነው ጦርነት በኢትዮጵያ 07.11.2021

ሰሜን ኢትዮጵያ፤ ትግራይ ክልል የጀመረው ጦርነት በያዝነው ሳምንት አንድ ዓመቱን ደፍኗል። ጦርነቱ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች አድማሱን አስፍቶ ቀጥሏል። እስካሁን በግጭቱ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ዜጎች ሕይወት አልፏል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቤት ቀዬያቸውን ጥለው ተፈናቅለዋል፤ የዕለት ርዳታ ጠባቂዎች ለመሆንም ተገደዋል።