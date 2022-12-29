የሕወሓት ኃይላት ትጥቅ አስረከቡ

ርክክብ ሂደቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የትግራይ ሐይሎች ከፍተኛ የጦር መሪዎች እንዲሁም በአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነቱ ክትትል፣ ቁጥጥር እና ማረጋገጥ ኮሚቴ አባላት በተገኙበት ከመቐለ ቅርብ ርቀት በምትገኘው አጉላዕ መፈፀሙ ተነግሯል።
የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ (ህወሓት) ባለፈዉ ጥቅምት ማብቂያ ባደረጉት ስምምነት መሰረት የህወሓት ኃይላት ታጥቀዉት የነበረዉን ከባድ ጦር መሳሪያ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማስረከብ ጀመሩ።ትናንት ከመቀሌ ወጣ ብላ በምትገኘዉ አጉላዕ ከተማ በተደረገዉ የጦር መሳሪያ ርክክክብ ሥርዓት ላይ የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች፤ የህወሓት ጦር መሪዎች፣ የሰላም ስምምነቱ ቁጥጥር ኮሚቴ አባላት ተገኝተዋል።የህወሓት ተዋጊዎች ትጥቅ መፍታታቸዉ የሰላም ስምምነቱን ገቢር ለማድረግ መወሰድ ከሚገባቸዉ ዋና ዋና እርምጃዎች አንዱ ነዉ።
ርክክቡን፣ ታዛቢዎች የከባድ መሳርያዎቹ ርክክብ የሰላም ስምምነቱ ማሳያ ብለውታል። ያነጋገርናቸው ሙሁር በበኩላቸው ለሰላም ሂደቱ ሙሉበሙሉ መሳካት፥ የፌደራል መንግስቱ የውጭ ሐይሎች የኢትዮጵያ ግዛት ከሆነች ትግራይ እንዲወጡ ማድረግ ይጠበቅበታል ብለዋል።
ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለሁለት ዓመታት ውግያ ላይ የቆዩ የትግራይ ሐይሎች ባለፈው ጥቅምት ወር በደረሱት የሰላም ስምምነት መሰረት የትግራይ ሐይሎች በእጃቸው የነበረ ከባድ ጦር መሳርያ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማስረከብ መጀመራቸው ትላንት ተገልጿል። የርክክብ ሂደቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የትግራይ ሐይሎች ከፍተኛ የጦር መሪዎች እንዲሁም በአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነቱ ክትትል፣ ቁጥጥር እና ማረጋገጥ ኮሚቴ አባላት በተገኙበት ከመቐለ ቅርብ ርቀት በምትገኘው አጉላዕ መፈፀሙ ተነግሯል። ከከባድ መሳርያዎቹ ርክክብ በኃላ መግለጫ የሰጡት በአፍሪካ ሕብረት ታዛቢ እና አረካካቢ ኮሚቴ አባል ብርጋዴር ጀነራል አደዋ ሉቡካን ፒተር የርክክብ ሂደት መጀመሩ የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት ማሳያ ብለውታል።
ትጥቃቸው ያስረከቡ የትግራይ ሐይሎች በመወከል የተናገሩት ኮነሬል ሙሉጌታ ገብረክርስቶስ በበኩላቸው በስምምነቱ መሰረት ትጥቅ መፍታት እንዲሁም ማስረከብ መጀመራቸው፣ የእስካሁኑ ሂደት ደግሞ ሰላማዊ ሆኖ እንዳለ ጠቁመዋል። ከዚህ በተጨማሪ ኮነሬል ሙልጌታ በሌሎች አካባቢዎች ያሉ ከባድ መሳርያዎች የማስረከቡ ሂደትም እንደሚቀጥል ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተወካይ ሌተናል ኮነሬል አለሜ ታደሰ በበኩላቸው "ከባድ መሳርያዎቹ ቆጥረን ተረክበናል" ሲሉ አረጋግጠዋል።
ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ
ነጋሽ መሐመድ
አዜብ ታደሰ