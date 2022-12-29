 የሕወሓት ኃይላት ትጥቅ አስረከቡ | ኢትዮጵያ | DW | 11.01.2023

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ኢትዮጵያ

የሕወሓት ኃይላት ትጥቅ አስረከቡ

ርክክብ ሂደቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የትግራይ ሐይሎች ከፍተኛ የጦር መሪዎች እንዲሁም በአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነቱ ክትትል፣ ቁጥጥር እና ማረጋገጥ ኮሚቴ አባላት በተገኙበት ከመቐለ ቅርብ ርቀት በምትገኘው አጉላዕ መፈፀሙ ተነግሯል።

«ትጥቅ መፍታቱ ከስምምነቱ ገቢራዊነት ዋና ዋና እርምጃዎች አንዱ ነዉ» ታዛቢ

የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ (ህወሓት) ባለፈዉ ጥቅምት ማብቂያ ባደረጉት ስምምነት መሰረት የህወሓት ኃይላት ታጥቀዉት የነበረዉን ከባድ ጦር መሳሪያ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማስረከብ ጀመሩ።ትናንት ከመቀሌ ወጣ ብላ በምትገኘዉ አጉላዕ ከተማ በተደረገዉ የጦር መሳሪያ ርክክክብ ሥርዓት ላይ  የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች፤ የህወሓት ጦር መሪዎች፣ የሰላም ስምምነቱ ቁጥጥር ኮሚቴ አባላት ተገኝተዋል።የህወሓት ተዋጊዎች ትጥቅ መፍታታቸዉ የሰላም ስምምነቱን ገቢር ለማድረግ መወሰድ ከሚገባቸዉ ዋና ዋና እርምጃዎች አንዱ ነዉ።

ርክክቡን፣ ታዛቢዎች የከባድ መሳርያዎቹ ርክክብ የሰላም ስምምነቱ ማሳያ ብለውታል። ያነጋገርናቸው ሙሁር በበኩላቸው ለሰላም ሂደቱ ሙሉበሙሉ መሳካት፥ የፌደራል መንግስቱ የውጭ ሐይሎች የኢትዮጵያ ግዛት ከሆነች ትግራይ እንዲወጡ ማድረግ ይጠበቅበታል ብለዋል።

የከባድ ጦር መሳሪያ ርክክብ ሥርዓት በአጉላዕ

የከባድ ጦር መሳሪያ ርክክብ ሥርዓት በአጉላዕ



ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለሁለት ዓመታት ውግያ ላይ የቆዩ የትግራይ ሐይሎች ባለፈው ጥቅምት ወር በደረሱት የሰላም ስምምነት መሰረት የትግራይ ሐይሎች በእጃቸው የነበረ ከባድ ጦር መሳርያ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማስረከብ መጀመራቸው ትላንት ተገልጿል። የርክክብ ሂደቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የትግራይ ሐይሎች ከፍተኛ የጦር መሪዎች እንዲሁም በአፍሪካ ሕብረት የሰላም ስምምነቱ ክትትል፣ ቁጥጥር እና ማረጋገጥ ኮሚቴ አባላት በተገኙበት ከመቐለ ቅርብ ርቀት በምትገኘው አጉላዕ መፈፀሙ ተነግሯል። ከከባድ መሳርያዎቹ ርክክብ በኃላ መግለጫ የሰጡት በአፍሪካ ሕብረት ታዛቢ እና አረካካቢ ኮሚቴ አባል ብርጋዴር ጀነራል አደዋ ሉቡካን ፒተር የርክክብ ሂደት መጀመሩ የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት ማሳያ ብለውታል።

ትጥቃቸው ያስረከቡ የትግራይ ሐይሎች በመወከል የተናገሩት ኮነሬል ሙሉጌታ ገብረክርስቶስ በበኩላቸው በስምምነቱ መሰረት ትጥቅ መፍታት እንዲሁም ማስረከብ መጀመራቸው፣ የእስካሁኑ ሂደት ደግሞ ሰላማዊ ሆኖ እንዳለ ጠቁመዋል። ከዚህ በተጨማሪ ኮነሬል ሙልጌታ በሌሎች አካባቢዎች ያሉ ከባድ መሳርያዎች የማስረከቡ ሂደትም እንደሚቀጥል ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተወካይ ሌተናል ኮነሬል አለሜ ታደሰ በበኩላቸው "ከባድ መሳርያዎቹ ቆጥረን ተረክበናል" ሲሉ አረጋግጠዋል።

 

ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ

ነጋሽ መሐመድ

አዜብ ታደሰ

 

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«ትጥቅ መፍታቱ ከስምምነቱ ገቢራዊነት ዋና ዋና እርምጃዎች አንዱ ነዉ» ታዛቢ

ተዛማጅ ዘገባዎች

የፌደራል መከላከያና የፖሊስ ሰራዊት ትግራይ ገባ

የፌደራል መከላከያና የፖሊስ ሰራዊት ትግራይ ገባ 29.12.2022

የኢትዮጵያ መከላከያ ጦር መቀሌ አጠገብ አጉላና የፌደራሉ ፖሊስ ባልደረቦች ደግሞ እዚያዉ መቀሌ አሉላ አባነጋ አዉሮፕላን ማረፊያ አጠገብ ሰፍረዋል።የፌደራሉ መከላከያ ጦር የህወሓት ታጣቂዎች የፈቱትን ከባድ ጦር መሳሪያ ይረከባል።የሰላም ስምምነቱን ገቢራዊነት የሚከታተለዉና የሚቆጣጠረዉ የጋራ ኮሚቴም ዛሬ ሥራ ጀምሯል።

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

የዓርብ ኅዳር 9 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ሙሉ ሥርጭት 18.11.2022

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የሰላም ስምምነቱ ገቢራዊነት፣ጉድለቱና ፈተናዉ 27.11.2022

ስስምምነቱ እንቅፋት ይገጥመዋል የሚለዉ ጥርጣሬ በግልፅ እየተነገረ ነዉ።በተለይ በናይሮቢዉ ስምምነት «የዉጪ ኃይል» ተብሎ የተጠቀሰዉ የኤትራትራ ጦር በስምምነቱ መሰረት የኢትዮጵያን ግዛት ለቅቆ ለመዉጣት ስለመዘጋጀት አለመዘጋጀቱ የአዲስ አበባም ሆነ ያስመራ ባለስልጣናት በግልፅ አለማስታወቃቸዉ ጥርጣሬዉን ወደ ስጋት እየቀየረዉ ነዉ።