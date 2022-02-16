 የሕወሓት ተዋጊዎች የፈጸሙትን ግፍ አምንስቲ አጋለጠ | ኢትዮጵያ | DW | 16.02.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የሕወሓት ተዋጊዎች የፈጸሙትን ግፍ አምንስቲ አጋለጠ

 የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ተዋጊዎች ጭና እና ቆቦ ከተሞችን ተቆጣጥረዉ በነበረበት ወቅት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መግደላቸዉንና ሴቶችን መድፈራቸዉን አምንስቲ ኢንተርናሽናል አጋለጠ።ዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋች ድርጅት ዛሬ ይፋ ያደረገዉ የምርመራ ዉጤት እንዳመለከተዉ ታጣቂቹ የ14 ዓመት ታዳጊ ልጃገረድን ሳይቀር ደፍረዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:33

የትግራይ ኃይሎች የፈጸሙት ግፍ እና የአምንስቲ መግለጫ

 የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ተዋጊዎች ጭና እና ቆቦ ከተሞችን ተቆጣጥረዉ በነበረበት ወቅት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መግደላቸዉንና ሴቶችን መድፈራቸዉን አምንስቲ ኢንተርናሽናል አጋለጠ።ዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋች ድርጅት ዛሬ ይፋ ያደረገዉ የምርመራ ዉጤት እንዳመለከተዉ ታጣቂቹ የ14 ዓመት ታዳጊ ልጃገረድን ሳይቀር ደፍረዋል። የሕወሓት ታጣቂዎች ነፋስ መዉጪያ ከተማን በተቆጣጠሩበት ወቅት በርካታ ሴቶችን አስገድደዉ መድፈራቸዉን ዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋች ድርጅት ባለፈዉ ሕዳር አስታዉቆ ነበር።
ሐይማኖት ጥሩነህ 
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ
 

Audios and videos on the topic

የትግራይ ኃይሎች የፈጸሙት ግፍ እና የአምንስቲ መግለጫ  