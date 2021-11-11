 የሕወሃት ኃይሎች መስፋፋት እና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 01.11.2021

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ኢትዮጵያ

የሕወሃት ኃይሎች መስፋፋት እና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አስተያየት

አንድ ብሎ ከተጀመረ ድፍን አንድ ዓመት ልደፍን የሁለት ቀናት እድሜ ብቻ የቀረው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት አሁን ላይ ወደ ተለያዩ አጎራባች ዞኖች ተስፋፎቶ በአገሪቱ ከፍተኛ ስጋትን አጭሯል፡፡ በተለያዩ መንገዶች የሚሰሙ የጦርነቱ ወሬዎች ከጦርነት ቃጣናው ውጪ ባሉት ነዋሪዎች ላይም ጭምር የስጋት ድባብን አጭሯል፡፡

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የሕወሃት ኃይሎች መስፋፋት እና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አስተያየት ስጋት

አንድ ብሎ ከተጀመረ ድፍን አንድ ዓመት ልደፍን የሁለት ቀናት እድሜ ብቻ የቀረው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት አሁን ላይ ወደ ተለያዩ አጎራባች ዞኖች ተስፋፎቶ በአገሪቱ ከፍተኛ ስጋትን አጭሯል፡፡

በተለይም ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በተለያዩ መንገዶች የሚሰሙ የጦርነቱ ወሬዎች ከጦርነት ቃጣናው ውጪ ባሉት ነዋሪዎች ላይም ጭምር የስጋት ድባብን አጭሯል፡፡

ትናንት በተለይም የአማራ ክልላዊ መስተዳድር ጦርነቱን በሙሉ መንግስታዊ እና ህዝባዊ ኃይል ለመወጣት እንዲቻል ሲል ያስተላለፈውን ውሳኔ ተከትሎ ብዙዎች ጦርነቱ የደረሰበት ደረጃ አስጊና ከፍተኛ መሆኑን በመረዳት ላይ ናቸው፡፡

የሆነ ሆኖ ዛሬ መዲናዋ አዲስ አበባ በመደበኛ የነዋሪዎቿን እንቅስቃሴ አስተናግዳ ነው የዋለችው፡፡ የአዲስ አበባ ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎች በአንድም በሌላም በተስፋፋው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ስጋት እንደገባቸው ነግረውታል፡፡

ስዩም ጌቱ

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