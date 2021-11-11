«የሕወሃት ታጣቂዎች 30 ሰላማዊ ሰዎችን ገደሉ»የመንግስት ኮሙኒኬሽን

የሕወሓት ታጣቂዎች ሰሞኑን በአማራ እና አፋር ክልሎች ከፍተውታል በተባለ "መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻ" ከሰላሳ የማያንሱ ንፁሃን ዜጎች መገደላቸውን የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ።
የሕወሓት ታጣቂዎች ሰሞኑን በአማራ እና አፋር ክልሎች ከፍተውታል በተባለ "መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻ" ከሰላሳ የማያንሱ ንፁሃን ዜጎች መገደላቸውን የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ።
ኃላፊ ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሠ ቱሉ እንዳሉት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ቡድን በሁለቱ ክልሎች ላይ ከባድ መሣሪያ በመተኮስ ሲቪል የከተማ ሕብረተሰብን ከመግደል ባለፈ እንዲሸበርና እንዲፈናቀል አድርጓል።
ጦርነቱ የማይመለከተው የኢትዮጵያ ክፍል እንደሌለ የገለፁት ኃላፊው ሕወሓት የከፈተው የሕዝብን ማዕበል መሠረት ያደረገ ጦርነት በመሆኑ መከላከል የሚቻለው ጦርነቱ ባለበት ቀጣና አካባቢ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ሕዝባዊ ማዕበል በማድረግ ነው ብለዋል።
መንግሥት ችግሩ ዘላቂ መፍትሔ የሚያገኝበትን ሥራ እየሠራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ከሰሞኑ በወለጋ በንፁሃን ዜጎች ላይ ታጣቂዎች የፈፀሙትን ግድያ እና በሰሜን ሸዋ የታየውን የአርሶ አደሮችን ንብረት የማውደም ድርጊቶች "አማራ እና ኦሮሞን ለማጣላትና የብሔሮች ጦርነት ለማስባል" የተደረገ ብለውታል።
ሰሎሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ