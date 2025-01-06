የሕወሃት ባለስልጣናትን ለማደራደር የተደረገው ጥረት አልሰመረም

የሕወሃት ባለስልጣናትን ለማደራደር የተደረገው ጥረት አልሰመረምሰኞ፣ ታኅሣሥ 28 2017
በህወሓት አመራሮች መካከል ያለው ልዩነት በድርድር ለመፍታት የተደረገ ጥረት እንዳልተሳካ የትግራይ ሐይሎች አዛዥ እና የክልሉ ግዚያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ አስታወቁ። ይህ የማደራደር ጥረት ያልተሳካው ልዩነቶች በንግግር ለመፍታት ከመፈለግ ይልቅ፥ አንዱ ሌላውን ለማጥፋት ካለፍላጎት የሚነሳ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል በትግራይ ያለው ፖለቲካዊ ውዝግብ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ያሉ ሰባት በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሲቪልና ቢዝነስ ተቋማት ይህ ፖለቲካዊ ችግር የፕሪቶርያው የሰላም ስምምነት ባለቤት አልባ እንዳያደርግ ያለመ ያሉት 'የሰላም ሐሳብ' ይፋ አድርገዋል።
የተከፋፈሉት የህወሓት ቡድኖች ከጠቅላይ ሚኒስትትር ዐቢይ አህመድ ጋር ስላካሄዱት ውይይት ያሰራጩዋቸው ተቃራኒ መግለጫዎች
በህወሓት መሪዎች መካከል የተፈጠረው ውዝግብ ተከትሎ ገለልተኛ አቋም ይዘው እንደሚቀጥሉ ሲገልፁ የቆዩት የትግራይ ሐይሎች፥ የህወሓት ሁለት ቡድኖች ለማደራደር ለረዥም ግዜ ጥረት ላይ ቢቆዩም ጥረቱ አለመሳካቱ ገልፀዋል። የትግራይ ሐይሎች ዋና አዛዥ እና የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ትላንት መንግስት ለሚቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሐን በሰጡት መግለጫ እንዳሉት፥ በመሪዎቹ መካከል የተፈጠረው ልዩነት መሰረቱ ፖለቲካዊ በመሆኑ ፖለቲካዊ መፍትሔ እንዲያገኝ ሊታለፉ የማይገባቸው አጀንዳዎች በማስቀደም የማደራደር ጥረት ቢካሄደም ጥረቱ ፍሬ አልባ ሆንዋል ብለዋል።
ጀነራል ታደሰ "ያደረግነው ጥረት ተደጋጋሚ እና ምልልስ የበዛበት እንዲሁም በጋራ ተገናኝተው እንዲነጋገሩ ያለመ ነበረ። በጋራ አጀንዳ ሆነህ ልዩነቶች በሰጥቶ መቀበል ለመፍታት ጥረት ተደርጓል። ይህ ጥረት አልተሳካም። እንደኔ ያመለጠ ጥሩ ዕድል አድርጌ ነው የምወስደው" ብለዋል።
ጀነራል ታደሰ ጨምረውም በህወሓት ባለስልጣናት በኩል የተያዙ አቋሟች፣ አንዱ ከሌላው ጋር ተነጋግሮ ችግሩ ለመፍታት ሳይሆን ጨርሶ ለማጥፋት ያለ ፍላጎት እና ሌሎች ምክንያቶች የተሞከረው የማደራደር ጥረት እንዳይሳካ እንዳደረጉ አንስተዋል።ጀነራሉ ለድርድሩ ችግር የነበረው ጨርሰናል ተብሎ የሚነገረው ነገር ነው። ከስልጣን አውርደነዋል ተብሎ የሚቀርብ ግን ደግሞ በስልጣኑ ያለ፥ ይህ ችግሩ አባብሶታል። የተጀመረ ድርድር ሲቆም የፖለቲካ ችግሩ ይበልጥ ነው ያባባሰው። ሁለት ጥጎች ነው የፈጠረው። የድርድር ፍላጎት ማነስ አንድ ችግር ነው። እንደመፍትሄ የሚታየው አንዱ ሌላውን ለማጥፋት መፈለግ ነው" ሲሉ አክለዋል።
የትግራይ ሐይሎች ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ በመግለጫዎች እና ሌሎች አጋጣሚዎች በህወሓት ሁለት ቡድኖች መካከል በተፈጠረው ልዩነት ገለልተኛ እንደሚሆኑ ሲገልፁ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ያለው ፖለቲካዊ ውዝግብ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ያሉ ሰባት በትግራይ የሚንቀሳቀሱ ሲቪልና ቢዝነስ ተቋማት ይህ ፖለቲካዊ ችግር የፕሪቶርያው የሰላም ስምምነት ባለቤት አልባ እንዳያደርግ ያለመ ያሉት የሰላም ሐሳብ ይፋ አድርገዋል። የትግራይ ንግድ ማሕበረሰብ፣ የሃይማኖት ተቋማት እና የተለያዩ አደረጃጀቶች ያቀፈው ቡድን ባቀረበው የሰላም ሐሳብ የፕሪቶርያ ውል የሚከታተል ግዚያዊ ሁሉ አካታች ምክርቤት ይቋቋም ብሏል።
መግለጫው ያቀረቡት አቶ ዳኒኤል ነጋሽ "የፕሪቶርያ ውል ህዝባዊ መሰረት በማስያዝ አፈፃፀሙ የሚከታተል እና የስራ አስፈፃሚ ስልጣን የሚቆጣጠር ግዚያዊ ምክርቤት ሆኖ የሚያገለግል፥ ከሁሉም የማሕበረሰብ ክፍሎች ውክልና ያለው ምክርቤት በአስቸኳይ ይቋቋም። የሚቋቋመው ምክርቤት ከታችኛው የአስተዳደር እርከንና ምክርቤቶች ተናቦ የሚሄድበት አሰራርና ሁኔታ ሊመቻች ይገባል" ብለዋል።ለረዥም ግዜ የቆየ ውዝግብ ላይ ያሉት የህወሓት መሪዎች ልዩነት በተለይም ባለፈው ነሐሴ አጋማሽ በዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል የሚመራው የህወሓት ቡድን ጉባኤ ማካሄዱ ተከትሎ ልዩነቱ ይበልጥ የሰፋ ሲሆን፥ ሁለቱ ቡድኖች አንዱ ሌላውን በመወንጀል እና በማገድ ተጠምደው ይገኛሉ።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
ታምራት ዲንሳ
እሸቴ በቀለ