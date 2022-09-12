የሕወሃት ለሰላም ድርድሩ መዘጋጀቱ ከፖለቲካ እና የደህንነት ጉዳዮች ተንታኞች አንጻር

ሕወሃት በአፍሪካ ሕብረት መሪነት ለተጀመረው የሰላም ድርድር መዘጋጀቱን ትናንት መስከረም 1 ቀን 2015 ዓ.ም አሳውቋል። የደህንነት ጉዳዮች አጥኚ በትግራይ ክልል መሪዎች በኩል የታየው የድርድር ፍላጎት እውነተኛ ከሆነ ከኢትዮጵያ አልፎ አፍሪካ ቀንድ ላይ ያለው ውስብስብ ችግር ጋብ ብሎ ሰላምና አንድነት በቀጣናው እንዲጠናክር የሚረዳ ነው ብለዋል።
የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት በአፍሪካ ሕብረት መሪነት ለተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም የማስፈን ሂደት ለድርድር መዘጋጀቱን እና ተደራዳሪ ቡድን መሰየሙን ትናንት መስከረም 1 ቀን 2015 ዓ. ም አሳውቃል።
በአፍሪካ ሕብረት የሚመራ ተዐማኒ የሰላም ሂደት እንደሚጠብቅ የገለፀው ሕወሓት መራሹ የክልሉ መንግሥት ለዚሁ ጥረት ተዐማኒነት አስፈላጊ እገዛ እና ምክር የሚያቀርቡ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች እንዲሳተፉም አቋሙን ይፋ አድርጓል።
በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ የሰጡ አንድ የፖለቲካና የደህንነት ጉዳዮች ተንታኝ በትግራይ ክልል መሪዎች በኩል የታየው የመደራደር ፍላጎት እውነተኛ ከሆነ ከኢትዮጵያ አልፎ አፍሪካ ቀንድ ላይ ያለው ውስብስብ ችግር ጋብ እንዲልና ሰላምና አንድነት በቀጣናው እንዲጠናክር የሚረዳ ነው ብለዋል።
ባለሙያው ሥጋታቸውን ሲገልፁ ግን በሁለቱም ወገኖች ለድርድር የሚነሱ ጥያቄዎች ለድርድር ምቹ እድል የሚፈጥሩ ባለመሆናቸው ፍላጎቶች ብቻቸውን ዘላቂ ሰላም ያመጣል የሚል እምነት እንዳይጣል የሚያደርግ መሆኑን ገልፀዋል።//
ተደራዳሪዎች መመደቡን የገለፀው ትግራይ ክልልን እየመራ ያለው ሕወሃት በአፍሪካ ሕብረት የሚደረገውን የሰላም ድርድር የማሳለጥ ሂደት ለመቀበል ሰባት የሚሆኑ ቅድመ ሁኔታዎችን ከዚህ በፊት አስቀምጦ ነበር፣ ለዚሁ ተግባር ሕብረቱ የሰየማቸው ሰው ላይም የተዓማኒነት ጥያቄ ሲያነሳ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት ደግሞ ቀደም ብሎ ሰባት አባላት ያሉትና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመራ ተደራዳሪ ቡድን ሰይሟል።
ይሁንና ነሐሴ 17 ቀን 2014 ዓ. ም ጦርነት ዳግም ተቀስቅሶ ጉዳት መድረሱ ተነግሯል። የፌዴራል መንግሥት የትግራይ ክልል መሪዎች ትናንት ስላወጡት መግለጫ እስከ ዛሬ አመሻሽ ድረስ ምላሽ ባይሰጥበትም የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ "ሕወሓትን ከሀገር አጥፊነት ተግባሩ የማስቆም ግዴታ በኢትዮጵያ መንግሥት እና ሕዝብ ላይ ወድቋል። ቡድኑ የሰላም ጥረቶችን በተደጋጋሚ ገፍቶ በየአቅጣጫው በከፈተው እሳት ንፁሃን እየተገደሉ ፣ ሕዝብ እየትፈናቀለ ነው" ብሎ ነበር።
አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ የገለፁት ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉት የፖለቲካ እና የደህንነት ጉዳዮች ተንታኝ የሕወሓት መሪዎች መግለጫ ላይ እምበት ለመጣል ከባሕሪያቸው አንፃር አስቸጋሪ ነው ይላሉ።
"ወደ ሰላም በር መመጣቱ በአንድ በኩል ስቃይ ውስጥ ላለው ማህበረሰብ፣ ለሚቸገሩት ሴቴች እና ህፃናት ጥሩ እፎይታ ይሆናል። ነገር ግን ይሄ ራሱ ወደ ሰላም ሂደት ያስገባል የሚለው ላይ ጥርጣሬ አለኝ" ብለዋል
የሚነሱ የመደራደሪያ ነጥቦች ጦርነቱ በሚፈለገው ደረጃ እንዳይቋጭ አሥጊ ያደርገዋል የሚሉት አስተያየት ሰጪው ምክንያት የሚሉትንም ዘርዝረዋል።
"የሚነሱ ጥያቄዎች ለድርድር ምቹ ዕድል የሚፈጥሩ አይመስሉም" ብለዋል።
"ጠቅላላ ጦርነቱ ከቆመ ጅምር ተስፋዎች ይቀጥላሉ፣ እንደ ሀገር የተጀመሩ ለውጦች እንዲቀጥሉ ይረዳል" የሚሉት ሀሳባቸውን ያጋሩን ሰው መግለጫው ጊዜ መግዣ የሚመስሉ ይዘቶች እንዳሉትም አብራርተዋል።
ጋብ ብሎ የከረመው ይየሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ዳግም ነሐሴ አጋማሽ ላይ መቀስቀሱን ተከትሎ የተለያዩ ማሕበራት ፣ የሲቪክ ድርጅቶች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሌሎችም ችግሩ በሰላም እንዲፈተ ጥያቄ ያለመታከት ሲያቀርቡ ነበር።
ትግራይ ክልልን እየመሩ ያሉት ኃይላት በአፍሪካ ሕብረት የሰላም ድርድር ማዕቀፍ ውስጥ ለመግባትና ችግሮች እንዲፈቱ አቋም ማራመዳቸውን ተከትሎ የሕብረቱ መሪ ጉዳዩን በበጎ እንደሚመለከቱት ገልፀዋል ፣ የምሥራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግሥታት ድርጅት ኢጋድ መሪዎችም ተመሳሳይ አስተያየት ሰጥተዋል።
ሰለሞን ሙጬ
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ