የሒውማን ራይትስ ዎች ሪፖርት እና የኢትዮጵያ መንግሥት ምላሽ  

ሒውማን ራይትስ ዎች ከሳዑዲ አረቢያ የተመለሱ የትግራይ ተወላጆችን በተመለከተ ያወጣው ሪፖርት «የተወሰኑ የህወሓት ሰዎችን በማነጋገር የተከናወነ ነው» ሲሉ የኢትዮጵያ የመንግሥት አገልግሎት ምኒስትር ለገሰ ቱሉ አጣጥለዋል። «አንድ ዘር ማዕከል ያደረገ አፈና ይካሔዳል ብሎ መንግሥትን የሚከሱበትን ለማመቻቸት ሆን ተብሎ የተቀናበረ ሪፖርት ነው» ብለዋል
ሒውማን ራይትስ ዎች ትናንት የወጣው ሪፖርቱ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት በቅርቡ ከሳዑዲ አረቢያ የተባረሩ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያውያንን ከሕግ አግባብ ውጪ አስረው በደል ይፈጽሙባቸዋል ነው የሚለው። ሪፖርቱ በዚሁ ብሔር የሳውዲ ተመላሾች ላይ ካነጣጠረው እስር እና መንገላታት በተጨማሪ ደብዛቸውን በማጥፋት የደረሱበት እንዳይታወቅም ይደረጋል ይላል፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ግን ሪፖርቱን አጣጥሎ ነቅፎታል፡፡ በጉዳዩ ላይ ምላሻቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ እንደሚሉት ሪፖርቱ ገለልተኝነት የጎደለውና በመንግስት ተቀባይነት የማይኖረው ነው፡፡
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ በኢትዮጵያ ታጣቂዎችን በመደገፍ በመጠርጠር ስለታሰሩና ከሰብዓዊ አያያዛቸው ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ስለሚቀርበው ትችትም የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ሃላፊው ዶ/ር ለገሰ ቱሉን አስተያየታቸውን ጠይቀናል፡፡ በቁጥጥር ስር ከዋሉት አነስተኛ የወንጀል ተሳትፎ ያላቸው ያሉትና ይቅርታ የጠየቁ በርካቶች ሰሞኑን ስለመለቀቃቸው ነው የተናገሩት፡፡
የፍትህ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አወል ሱልጣንን ስለ ሂዩማን ራይትስ ዋች ወቅታዊው ሪፖርት ጠይቀናቸው በሪፖርቱ ላይ ምላሽ ለመስጠት ጊዜ ወስዶ መመርመር ይጠይቃል ብለውናል፡፡ ሂዩማን ራይትስ ዋች በሪፖርቱ እንዳመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ዓመት ከህዳር እስከ ሰኔ ወራት ከሳውዲ አረቢያ ወደ አገር ቤት ከመለሳቸው 40 በመቶ ያህሉ የትግራይ ተወላጆች ናቸው፡፡
ስዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ
ነጋሽ መሐመድ