 የሒውማን ራይትስ ዎች ሪፖርት እና የኢትዮጵያ መንግሥት ምላሽ | ኢትዮጵያ | DW | 06.01.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የሒውማን ራይትስ ዎች ሪፖርት እና የኢትዮጵያ መንግሥት ምላሽ

ሒውማን ራይትስ ዎች ከሳዑዲ አረቢያ የተመለሱ የትግራይ ተወላጆችን በተመለከተ ያወጣው ሪፖርት «የተወሰኑ የህወሓት ሰዎችን በማነጋገር የተከናወነ ነው» ሲሉ የኢትዮጵያ የመንግሥት አገልግሎት ምኒስትር ለገሰ ቱሉ አጣጥለዋል። «አንድ ዘር ማዕከል ያደረገ አፈና ይካሔዳል ብሎ መንግሥትን የሚከሱበትን ለማመቻቸት ሆን ተብሎ የተቀናበረ ሪፖርት ነው» ብለዋል

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:26

የሒውማን ራይትስ ዎች ሪፖርት እና የኢትዮጵያ መንግሥት ምላሽ

ሒውማን ራይትስ ዎች ትናንት የወጣው ሪፖርቱ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት በቅርቡ ከሳዑዲ አረቢያ የተባረሩ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጅ ኢትዮጵያውያንን ከሕግ አግባብ ውጪ አስረው በደል ይፈጽሙባቸዋል ነው የሚለው። ሪፖርቱ በዚሁ ብሔር የሳውዲ ተመላሾች ላይ ካነጣጠረው እስር እና መንገላታት በተጨማሪ ደብዛቸውን በማጥፋት የደረሱበት እንዳይታወቅም ይደረጋል ይላል፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ግን ሪፖርቱን አጣጥሎ ነቅፎታል፡፡ በጉዳዩ ላይ ምላሻቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትር ለገሰ ቱሉ እንደሚሉት ሪፖርቱ ገለልተኝነት የጎደለውና በመንግስት ተቀባይነት የማይኖረው ነው፡፡ 

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ በኢትዮጵያ ታጣቂዎችን በመደገፍ በመጠርጠር ስለታሰሩና ከሰብዓዊ አያያዛቸው ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ስለሚቀርበው ትችትም የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ሃላፊው ዶ/ር ለገሰ ቱሉን አስተያየታቸውን ጠይቀናል፡፡ በቁጥጥር ስር ከዋሉት አነስተኛ የወንጀል ተሳትፎ ያላቸው ያሉትና ይቅርታ የጠየቁ በርካቶች ሰሞኑን ስለመለቀቃቸው ነው የተናገሩት፡፡ 
የፍትህ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አወል ሱልጣንን ስለ ሂዩማን ራይትስ ዋች ወቅታዊው ሪፖርት ጠይቀናቸው በሪፖርቱ ላይ ምላሽ ለመስጠት ጊዜ ወስዶ መመርመር ይጠይቃል ብለውናል፡፡ ሂዩማን ራይትስ ዋች በሪፖርቱ እንዳመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ዓመት ከህዳር እስከ ሰኔ ወራት ከሳውዲ አረቢያ ወደ አገር ቤት ከመለሳቸው 40 በመቶ ያህሉ የትግራይ ተወላጆች ናቸው፡፡      

ስዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ
ነጋሽ መሐመድ
 

Audios and videos on the topic

የሒውማን ራይትስ ዎች ሪፖርት እና የኢትዮጵያ መንግሥት ምላሽ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

18.11.2021, Adis Abeba, Äthiopien, Dina Mufti bei der Pressekonferenz des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten zu aktuellen diplomatischen und geopolitischen Themen

የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ 06.01.2022

የተጠናቀቀው የጎርጎረስያኑ 2021 ኢትዮጵያ ብርቱ የዲፕሎማሲ ጫና የተጋፈጠችበት ነበር ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ። ያም ሆኖ አገሪቱ የገጠማትን የውጭ ጫና በአሸናፊነት ማጠናቀቋን የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳዳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ። የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ ሒውማን ራይትስ ዎች ያወጣውን መግለጫ አምባሳደር ዲና "ድርሰት" ብለውታል

ADDIS ABABA, ETHIOPIA - JULY 07: Ethiopian migrants stranded in Saudi Arabia being brought back to Bole International Airport in Addis Ababa, Ethiopia on July 07, 2021. According to Ethiopian Foreign Ministry spokesperson Dina Mufti, 35 flights have been made by the Ethiopian airlines to bring the Ethiopians back home and the plan is to transport 40,000 migrants from Saudi Arabia in a period of two weeks and reunite them with their families. Ethiopian citizens being check for health control and tested for Covid-19. Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

የታኅሳስ 28 ቀን 2014 ዓ.ም. ዜና መጽሔት 06.01.2022

18.10.2021 Äthiopien Addis Abeba | Legesse Tulu, head of the Government Communication Service of Ethiopia

የኢትዮጵያ መንግሥት ዉንጀላ 02.11.2021

የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ታጣቂዎች በቅርቡ በተቆጣጠሯት ኮምቦልቻ ከተማ ዉስጥ ወጣቶችን በጅምላ ገድለዋል በማለት የኢትዮጵያ መንግሥት ወነጀለ። የኢትዮጵያ መንግሥት የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚንስትር ለገሰ ቱሉ ትናንት እንዳሉት ሕወሓት በደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች ዉስጥ ከፍተኛ ዉድመት አድርሷል።