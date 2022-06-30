የሐጫሉ ሁንዴሳ ሽልማት በአስር ዘርፎች ለሙዚቃ ባለሙያዎች ተሰጠ  

ከሁለት ዓመታት በፊት በተገደለው ድምጻዊ ሐጫሉ ሁንዴሳ የተሰየመ ሽልማት ትላንት ተጀምሯል። የሐጫሉ ሁንዴሳ ሽልማት በአፋን ኦሮሞ ለተሰሩ አስር የሙዚቃ ሥራዎች የተሰጠ ነው። ሰዲ ኦብሳ በሚል ሙዚቃው ተወዳጅ የሆነው ዮሳን ጌታሁንና ከአፋን ኦሮሞ የሙዚቃ ቪዲዮዎች ጀርባ የሚገኘው ሲኒማቶግራፈር አመንሲሳ ኢፋ እያንዳንዳቸው ሶስት ሽልማቶች አሸንፈዋል
የአርቲስቱ ቤተሰቦች፣ የሙያ አጋሮች፣ ጓደኞቹ እና አድናቂዎቹ በተገኙበት ትናንት ማምሻውን ሁለተኛ የሙት ዓመት መታሰቢያ የሻማ ማብራት ስነስርዓት በተከናወነበት መድረክ በተጀመረው በአርቲስት ሃጫሉ ስም የሰየመው የመጀመሪያ የሽልማት አሰጣጥ ስነስርዓቱ ከመከናወኑ አስቀድሞ በመታሰቢው እለት የሻማ ማብራት እና ሌሎች የመታሰቢያ መርሃ ግብሮች ተደርገዋል።
በአፋን ኦሮሞ ሙዚቃ በአስር ዘርፎች ሽልማት በመስጠት የተጀመረው የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ የመጀመሪያው ሽልማት ዓላማውን ያደረገው ተስፋ ሰጪ አቅም የሚያሳዩ ወጣቶችን እና የአርቲስቱን ራዕይ የሚያስቀጥሉትን ማበረታታት ነው ተብሎለታል፡፡ ዘንድሮ በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ ብቻ የተሰሩ የሙዚቃ ሙያ ብቻ በአስር ዘርፎች በመሸለም ስራውን የጀመረው ሽልማቱ፤ በየዓመቱ በአርቲስቱ የሙት መታሰቢ እለት በሚካሄደው መድረክ በሂደት ግን የሽልማት አውዱን ወደ አገር ብሎ ወደ አህጉሪቱ የማሳደግ ውጥን ያለው ነው ተብሏል።
ከአንድ ዓመት በፊት ህጋዊ እውቅና አግኝቶ የተመሰረተው የሃጫላሁ ሁንዴሳ ፋውንዴሽን ትኩረት አድርጎ ይሰራባቸዋል ከተባሉ ተግባራት አንደኛው የሙዚቃ እና ሌሎች የኪነጥበብ ስራዎችን ማበረታታት ነው፡፡ የአርቲስቱ ባለቤት ወ/ሮ ፋንቱ ደምሰው በትናንት ምሽቱ የሽልማት ማስጀመሪያ መርሃግብር ላይ ባስተላለፉት መልእክት እንዳሉት የአርቲስት ሓጫሉ ፍትህ ስለመረጋገጡ ጥርጣሬ አላቸው። “የአርቲስቱ እውነታ እንዲወጣ” ሁሉም በሃይማኖታቸው እንዲጸልዩላቸው ጠይቀዋልም።
በአስር የሙዚቃ ዘርፍ በተዘጋጀው በመጀመሪያው በአርቲስቱ ስም በተሰየመው በዚህ የሽልማት መድረክ “3OBSA” በሚል ተወዳጅ የኦሮምኛ ሙዚቃው ዘንድሮ ልዩ ትኩረት የሳበው አርቲስት ዮሳን ጌታሁን በሶስት ዘርፎች አሸናፊ ሆኗል፡፡ “ቡሎ” በሚል ቅጽል ስም እስከመታወቅ የደረሰው ዮሳን በዓመቱ መጀመሪያ አከባቢ የለቀቀው የተንቀሳቃሽ ምስል ነጠላ ሙዚቃው የኦሮሞ ፖለቲከኞች
እስርንም ተቃውሞበት ነበር፡፡ በዚህና በሌሎችም ለሙዚቀኞች ጽፎ በሚሰጣቸው የግጥምና ድርሰት ባለሙያው ሙዚቀኛ ዮሳን በትናንቱ የመጀመሪያው የሃጫሉ ሁንዴሳ ሽልማት ደምቆ ነው ያመሸው፡፡ ዮሳን የዓመቱ ምርጥ ቪዲዮ፣ የዓመቱ ምርጥ ሙዚቃ እንዲሁም የዓመቱ ምርጥ የዜማ ደራሲ ዘርፎች ሽልማቱን ያሸነፈባቸው ዘርፎች ናቸው፡፡ ዮሳን በተለይም ለዶይቼ ቬለ በሰጠው አስተያየትም፡
የአርቲስት ሓጫሉ ሁንዴሳ የቅርብ ጓደኛ የነበረውና አሁን ላይ እየወጡ ባሉ የአፋን ኦሮሞ ክሊፖች አበረታች ስራ እየሰራ ነው በሚል የሚሞካሸው አመንሲሳ ኢፋም በሶስት ዘርፍ ነው ያሸነፈው፡፡ በዓመቱ አዲስ ተስፋን ያሳዩ ወጣት ሙዚቀኞችም በሁለቱም ጾታ ተሸልመዋል፡፡
በሃጫሉ ሁንዴሳ ሽልማት ተሸላሚዎቹ ከእውቅና በተጨማሪ በእያንዳንዱ ዘርፍ ከ150 ሺህ እስከ 200 ሺህ ብር የሚደርስ ማበረታቻም ተሰጥቶአቸዋል፡፡
አርቲስት ሀጫሉ በህይወት እያለ ፎቶ ካነሱትም የተመረጡት ባለሙያዎች እውቅና አግኝተዋል፡፡
በሽልማቱ አንጋፋው የአፋን ኦሮሞ ሙዚቀኛ አርቲስት አሊ ቢራ የእድሜ ልክ ሽልማት ሲሸለም፤ ሶስት አንጋፋ ሙዚቀኞችም እውቅና እና ምስጋና እንዲሁም ለእያንዳንዳቸው የ150 ሺህ ብር ማበረታቻ ተችሯቸዋል።
አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም. አዲስ አበባ በተለምዶ ገላን ኮንዶሚኒየም በሚባል አከባቢ ከተገደለ በኋላ በተለይም በኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አለመረጋጋት ተስተውሎ እንደነበር የሚታወስ ነው።
ሥዩም ጌቱ
እሸቴ በቀለ
አዜብ ታደሰ