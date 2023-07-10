የሐምሌ 3 ቀን 2015 ዓ/ም የስፖርት ዝግጅት

ትናንት እሁድ በኡቲካ ኒውዮርክ በተካሄደ የ15 ኪ,ሜ የጎዳና የሩጫ ውድድር በወንዶች ኢትዮጵያዊው ጀማል ይመር አሸንፏል። ጀማል ውድድሩን ለማሸነፍ 42 ደቂቃ ከ06 ሰከንድ ወስዶበታል። በውድድሩ ኬንያውያኑ ጆን ኮሪር እና ቻርለስ ላንጋት ሁለተኛ እና ሶስተኛ ሆነው አጠናቀዋል።
ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮች ሳምንታዊ የስፖርት መሰናዷችን አሁን ጀመረ። የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ተጠናቋል። የአውሮጳ የታላላቅ ሊጎች ስመ ጥር የእግር ኳስ ተጫዋቾች የዝውውር ወሬ ቀልብ እንደሳበ ቀጥሏል። አትሌቲክስ ፣ እግርኳስ የሜዳ ቴኒስ እና በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት የተከናወኑ ስፖርታዊ ዜናዎችን አካተን ቀርበናል፤ ታምራት ዲንሳ ነኝ ፤ መልካም ቆይታ !
ትናንት እሁድ በኡቲካ ኒውዮርክ በተካሄደ የ15 ኪ/ሜ የጎዳና የሩጫ ውድድር በወንዶች ኢትዮጵያዊው ጀማል ይመር አሸንፏል። ጀማል ውድድሩን ለማሸነፍ 42 ደቂቃ ከ06 ሰከንድ ወስዶበታል። በውድድሩ ኬንያውያኑ ጆን ኮሪር እና ቻርለስ ላንጋት ሁለተኛ እና ሶስተኛ ሆነው አጠናቀዋል።
በሴቶች ምድብ በተደረገው ውድድር ደግሞ በኬንያውያኑ ፍጹም የበላይነት ተጠናቋል። ኬንያውያኑ ከ1-4 ያለውን ደረጃ ተቆጣጥረውታል። ውድድሩን ጄሲካ ቼላንጋት ስታሸንፍ ፤ 47 ደቂቃ ከ33 ሰከንድ የገባችበት ሰዓት ነው። ሳራ ኔቤ እና ሲንቲያ ሊሞ ሁለተኛ እና ሶስተኛ በመሆን አጠናቀዋል። በሌላ ተመሳሳይ የአትሌቲክስ ዜና በደቡብ አፍሪቃ ደርባን ትናንት በተካሄደ 10 ኪሎሜትር የጎዳና ላይ የሩጫ ውድድር አትሌት ያለምዘርፍ የኋላ አሸንፋለች ። ያለምዘርፍ ውድድሩን ለመጨረስ 30 ደቂቃ ከ46 ሰኮንድ ወስዶባታል። ያለምዘርፍ በርቀቱ 29 ደቂቃ ከ14 ሰከንድ በሆነ ጊዜ የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤት ናት ።
ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ባሳለፍነው ቅዳሜ በይፋ ተጠናቋል። አንጋፋው ቅዱስ ጊዮርጊስ የሊጉን 16ኛ ዋንጫ አንስቷል። ባህርዳር ከተማ ሁለተኛ ፤ በዓመቱ ሊጉን ተቀላቅሎ ድንቅ የውድድር ጊዜ ያሳለፈው ኢትዮጵያ መድን ሶስተኛ በመሆን አጠናቀዋል። ሊጉ ጫወታዎችን ከመዲናዋ አዲስ አበባ ውጭ ለማስተናገድ በተገደደበት የውድድር ዘመኑ የተለያዩ አስተያየቶችን ሲያስተናግድ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ መጠናቀቅ እና ተያያዥ ጉዳዮችን የአዲስ አበባውን ተባባሪያችን ኦምና ታደለ በስልክ አነጋግሬው ነበር ።
በሌሎች የእግር ኳስ መረጃዎች የእንግሊዝ ከ21 ዓመት ብሔራዊ ቡድን የአውሮጳ 2023 አሸናፊ ሆኗል። በሮማኒያ እና ጆርጂያ አስተናጋጅነት ሲካሄድ የሰነበተው የአውሮጳ ከ21 ዓመት በታች የእግር ኳስ ውድድር ባለፈው ቅዳሜ ሲጠናቀቅ የእንግሊዝ ብሄራዊ ቡድን የስፔን አቻውን 1 ለ0 በማሸነፍ ዋንጫ አንስቷል። በሮማኒያ ተከፍቶ ጆርጂያ ላይ በተጠናቀቀው ውድድሩ እንግሊዝ በከ21 ዓመት በታች ውድድር ዋንጫ ስታነሳ ለሶስተኛ ጊዜ ነው።
በዝውውር ወሬዎች ሰሞኑን የመገናኛ ብዙኃንን ትኩረት ይዞ የቆየው የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አምበል እና አጥቂ ኪሊያን ምባፔ እና የማንችስተር ዩናይትዱ ግብ ጠባቂ ዲቪድ ዴሂያ ጉዳይ ተጠቃሾች ናቸው። የመገናኛ ብዙኃን የፊት ገጾች የወሬ ማሟሻም አድርገዋቸዋል።
ባሳለፍነው ሳምንት የአባቱን ሀገር ካሜሩንን ሲጎበኝ የነበረው ምባፔ ማረፊያ አሁንም ድረስ ቁርጡ አልታወቀም። ምባፔ ከክለቡ ጋር የነበረውን ኮንትራት የመቀጠል ፍላጎት አለማሳየቱን ተከትሎ ክለቡ በነጻ አላሰናብትህም ብሎ የ200 ሚሊዮን ዩሮ ዋጋ ለጥፈበታል። ስሙ ከሪያል ማድሪድ ጋር በተደጋጋሚ ይነሳ የነበረው ምባፔ ቀልቡ ወደ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የሸፈተ ይመስላል። ወደ መድፈኞቹ ሰፈር ። ነገር ግን አርሴናል እስከ ዛሬ ከሚታወቅበት የተጫዋቾች ግዥ ፖሊሲው ያፈነገጠ በመሰለ የዝውውር ተሳትፎ እንግሊዛዊውን አማካይ ዴክላን ራይስን በ105 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ዋጋን ጨምሮ ለሶስት ተጫዋቾች እስካሁን የ200 ሚሊዮን ፓውንድ ግዢ ፈጽሟል። ይህን ተከትሎ አርሴናል ፒ ኤስ ጂ ለምባፔ የቆረጠውን ዋጋ ይደፍራል ብሎ መጠበቅ አስቸጋሪ ሳያደርገው አይቀርም ። የክለቡ የሽያጭ ተመን እና የተጫዋቹ ፍላጎት ፍጹም አልጣጣም ያለውን የምባፔን መጨረሻ ለማየት የእግር ኳስ አፍቃሪው ሰበር ዜና ይጠብቃል። በእርግጥ ምባፔ ማረፊያው የት ይሆን ?
ደርዘን ዓመታትን በዩናይትድ ቤት ያሳለፈው ስመ ጥሩ የግብ ጠባቂ ዴቪድ ዴሂያ በሊጉ የውድድር ዘመን ጎሉን ባለማስደፈር የወረቅ ጓንት ባገኘበት ዓመት በክለቡ አለመፈለጉ ተሰምቷል። ይህንኑ ተከትሎም የተጫዋቹ የውል ጊዜ ሲጠናቀቅ ክለቡን መልቀቁ ቁርጥ ሆኗል። ስፔናዊው ግብ ጠባቂ ከማንችስተር ዩናይትድ ጋር የመጨረሻውን ውል የያዘው በጎርጎርሳውያኑ 2019 ሲሆን በወቅቱ ከፍተኛ ነው የተባለ የ375 ሺ ፓውንድ ሳምንታዊ ደሞዝ ተቆርጦለት ነበር ።
የ32 ዴሂያ በክለቡ ቆይታ የዘንድሮውን ጨምሮ የ2 ጊዜ የወርቅ ጓንት ተሻላሚ መሆን ችሏል። ክለቡ ማንችስተር ዩናይትድ የኢንተር ሚላኑን የካሜሩን ኢንተርናሽናል ኦናናን ሊያመጣ እንቅስቃሴ መጀመሩ ለዴሂያ መገፋት እባ ክለቡን ለመልቀቅ ምክንያት ሳይሆን እንዳልቀረ የመገናና ብዙኃን ሰፊ ሽፋን በሰጡበት ዘገባቸው አመልክተዋል።
የአርሴናሉ አማካይ እና የስዊዘርላንዱ ብሔራዊ ብድን አምበሉ ግራኒት ዣካ የጀርመኑን ባየር ሊቨርኩሰን መቀላቀሉ ታውቋል። የአርሴናል የመሃል ሜዳ ሞተር ዛካ ሊቨርኩሰንን በ25 ሚሊዮን ዩሮ መቀላቀሉ ተሰምቷል።
በመጨረሻ
ከዓለማችን የወቅቱ የእግር ኳስ ተጫዋቾች የትኞቹ እጅግ ባጣም ውድ እንደሆኑ ያውቃሉ ?
በቅርቡ ይፋ የተደረገ አንድ ጥናት ኖርዌያዊው የማንችስተር ሲቲ አጥቂ ኤርሊን ሃላንድ የዓለማችን ውድ ተጫዋች ተብሏል። ጥናቱ እንዳለው አሁን ባለው የዓለም የእግር ኳስ ተጫዋቾች የዝውውር የዋጋ ግምት ሃላንድ 245.1 ሚሊዮን ዩሮ ዋጋ ያወጣል።
CIES የተሰኘው የእግር ኳስ አጥኚ ሰራሁት ባለው ጥናት የሪያል ማድሪዱ የግራ ክንፍ ተጫዋች ብራዚላዊ ቪኒሽየስ ጁኒየር እንዲሁም የአርሴናሉ የቀኝ ክንፍ አጥቂ ቡካዮ ሳካ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ውድ ተጫዋቾች እንደሆኑ አመልክቷል።
በጥናቱ መሰረት ብራዚላዊ ኢንተርናሽናል ቪንሽየስ ከሶስት ዓመት ከፍ ያለ ውል መውሰድ የሚችል ከሆነ ከሃላንድም እጅግ የገዘፈ የ314 ሚሊዮን ዋጋ ሊያወጣ እንደሚችል ነው። ነገር ግን የተባለውን ውል የመያዝ ዕድሉን ከግምት ውስጥ በማስገባት ተጫዋቹን በሁለተኛ ደረጃ አስቀምጦታል።
የቦርሺያ ዶርትሞንዱ አጥቂ እና አሁን ሪያል ማድሪድን የተቀላቀለው እንግሊዛዊ እንተርናሽናል ጁዴ ብሊንግሃም አራተኛ እንዲሁም ከአምስቱ የአውሮጳ ኃያላን ሊጎች ውጭ የሚገኘው የቤኔፊካው ተከላካይ አንቶኒዮ ሲልቫ ከውድ ተጫዋቾች ዝርዝር ውስጥ መካተቱን ጥናቱ አትቷል። የጥናት ማዕከሉ ውድ ዋጋ የሚያወጡ ያላቸውን ተጫዋቾች ለመምረጥ «ሳይንሳዊ» በሆነ መንገድ የተለያዩ ስልቶችን ተከትያለሁ ብሏል። የ2022 የዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ተፋላሚ የነበረው የፈረንሳዩ ኢንተርናሽናል ኬሊያን ምባፔ በእነዚሁ የውድ ተጫዋቾች ዝርዝር ውስጥ አለመካተት ግን ግርምትን ሳይፈጥር አይቀርም ፤ ምን ትላላችሁ ? ጻፉልን ። ጤና ይስጥልን ።
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ