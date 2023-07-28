የሐምሌ 21 ቀን 2015 የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት

ዮሐንስ ቧያሌው የተናገረው "ሸገር ከተማ ከአአ ተቆርሶ ሲመሠረት ያለ ህዝበ ውሳኔ ነበር" ነው ያለው። እሱም ዋሽቷል ፤ DWም የባሰ በመዋሸት ህዝብ እያሳሰታችሁ ነው
የአማራ ክልል 6ኛ መደበኛ ጉባኤ ከተነጋገረባቸው ጉዳዮች አንዱ የወሰን እና የማንነት ጥያቄዎች እንዴት ይፈቱ የሚል ነው። የክልሉ ርእሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፍአለ የወሰን ጥያቄዎች በሕዝበ ውሳኔ፣ ከትግራይ ክልል ጋር በመነጋገር አልያም በፌደሬሽን ምክር ቤት በኩል ዘላቂ መፍትሄ የሚያገኙበት ሁኔታ እንዲፈጠር ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ከምክር ቤት አባላት የተነሳውን ጥያቄ መሰረት አድርገው ሃሳብ አቅርበዋል።
የምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ዮሃንስ ቧያሌው ለችግሩ ሪፈረንደም እንደ አንድ አማራጭ መቅረቡ እንዴት ሲሉ ጠይቀዋል። አዲሱ የሸገር ከተማ ከአዲስ አበባ መሬት ቆርሶ ሲመሰረት መቼ ሕዝቡ ተጠየቀ በማለትም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። በዚህ ላይ ተንተርሰው ከተሰነዘሩ በርካታ አስተያየቶች የሚሳደቡትን እና የግለሰብ ሃሳብን የመግለጽ ነጻነትን የሚጋፉትን ትተን የተወሰኑትን እናስደምጣችሁ።
ተስፋነሽ ተስፋዩ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ``ስለ ኦሮሚያ ምን አገባው`` ሲሉ ገዳ ኡም ቱፋ የተባሉት ደግሞ
በተዛባ ጽሑፍ ሰው አታሳስቱ
1. ሸገር ከተማ ከኦርሚያ አልተቆረሰም፤ ያው ከኦሮሚያ ወደ ኦሮሚያ ነው የተካለለው
2. ዮሐንስ ቧያሌው የተናገረው "ሸገር ከተማ ከአአ ተቆርሶ ሲመሠረት ያለ ህዝበ ውሳኔ ነበር" ነው ያለው። እሱም ዋሽቷል ፤ DWም የባሰ በመዋሸት ህዝብ እያሳሰታችሁ ነው
3. አዲስ አበባ ከልደቷ ጀምሮ የኦሮሚያን መሬት እየዋጠች ስትፋፋ የኖረች ከተማ ነች። ለዚህም ነው በኦሮሚያ ስር መተዳደር አለባት የምንለው ብለዋል። ውድገዳ እኛን በተመለከተ የሰጡት አስተያየት፤ ሁሌም እንደምናደርገውና አሁንም የእርስዎን ሃሳብ እንዳስተናገድነው ሁሉ በምክርቤት የተነገሩ ሃሳቦችን በድምጻቸው አስደግፈን አስተናገድን እንጂ የውሸት መረጃ አላቀረብንም። ሃሳቦችን በነጻነት ማስተናገድ በምንም መመዘኛ ``ሃሰተኞች`` አያስብልም። ለማንኛውም ስለተሳትፎዎ አብዝተን እናመሰግናለን። ሌላ ወቀሳም አለ ከባርያ ጋብር እንዲህ ይላል።
``አሁን ጥሩ በግልጽ መጣችሁ። ለዓመታት በስመ ጀርመን ጣብያና በስመ ኢትዮጵያ እየተሸፋፈናችሁ ለአማራነት ብዙ ስትተጉ ነበር የምናውቃችሁ ይኸው አሁን ግን በግልጽ አፈረጣችሁት። እና እነ ንገሩን ባዮች አይደለም አዲስ አበባ ዙሩያ ያለው ቦታና ራስዋ አዲስ አበባ የኦሮሞ አይደለችም ወይ? መቸም ሁሌሞ የኔ ነው ባዮች በዚያ በጨለማው ዘመን አይደለም አዲስ አበባ መላው አገሪቱ ተቆጣጥራችሁ አትሠሩ ወይ አታሠሩ ዝም ብላችሁ እኔ የእከሌ ልጅ ነኝ እያላችሁ ዘር በመቁጠር በመኮፈስ አገሪቷን ለኋላ ቀርነት ለችጋርና በድህነት አማስናችሁ ቁልቁል ደፋችኋት።ተራማጁ ኢህአድግ ግን ከነበረችበት ከሞት አፋፍ አውጥቶ በኢኮኖሚ፣በዲሞክራሲ፣በዲፕሎማሲ፣በፖለቲካ፣ወዘተ ወደ ፊት ሲያራምዳት በቅናት ተንገብግባችሁ ሰፊ ስም የማጠልሸት ዘመቻ ከፍታችሁ የ27 ዓመታት የግንባታና የሠላም መንገድ ንዳችሁ ይኸው አሁን ያለንበት የመከራ ጊዜ አመጣችሁብን። ፈጣሪ የሥራችሁ በመሬት ባታገኙትም በሰማይ አታጡትም።እሚገርመው ግን ቁመንለታል የምትሉትን ሕዝብም የመከራ ገፈት ቀማሽ ነው። ኧረ እንድያውም በዛ፤ ምስኪን ሕዝብ በናንተና በሌሎች አወቅን ባይ ከንቱዎች ምክንያት አየተጠላና እየተናቀ ስለመጣ አይደለም በመላ ሀገሪቱ ተበትኖ ያለ አማራ ይቅርና በቦታው ያለ አማራ መጪው ጊዜ የከፋ ይሆነዋል። ስለዚህ እባካችሁ እናንተ በተመቻቸ አገር ሁናችሁ ይሄ ምስኪን የኢትዮጵያ ሕዝብ እርስ በራሱ አታባሉት!!!።``
ውድ ባርያጋብር ደጋግመን እንደምንገልጸው እኛ ይህ ትክክል ነው ይህ ትክክል አደለም ብለን ፍረጃ አንሰጥም። መረጃዎችን ሙያዊ በሆነ መልኩ አጠናቅረን ለአድማጫችን ጀሮ እናደርሳለን። የምናቀርበው መረጃ ለአንዱ ሊጥመው ለሌላው ደግሞ ባይጥመው እንደየምልከታው ስለሆነ ባሕሪያዊ ነው ብለን እናምናለን። ይሁን እና በቀረበው መረጃ ላይ ተንተርሶ መሞገትና ሐሳብን መስጠት ሲገባ መረጃ በማቅረባችን ``ሕዝብን እርስ በእርስ አታባሉ`` ማለት ተገቢ ነው ብለን አናምንም፤ ማንም አጀንዳ እንዲመርጥልንም አንፈቅድም። ስለተሳትፎዎ ግን አብዝተን እናመሰግናለን።
በአምላክ መለስ
በርታ በሉ። ዘገባዎች እንደዚህ በግልፅ ሲሆን ጥሩ ነው። ባለፈው እንደዚህ በጥልቅ በአማራ ክልል እንድትዘግቡ አስተያየት ሰጥቸ ነበር እና በዚሁ ቀጥሉበት እናመሠግናለን
ገሪ ቲፍቱ የተባሉ ደግሞ እንዲ ብለው ጽፈዋል፤
መሪ እና መመርያ የሌለዉ ሀገር ብትኖር አንዷ ኢትዮጵያ ናት። የሚመረጠዉ አመራር ጎጠኝነት እና ጠባብ አስተሳሰብን የተከተለ ሲሆን እንዲህ እያሉ ህዝብ እያስጨረሱ ሰብአዊነት የጠፋበትሁኔታ ይፈጠራል። ያሳዝናል እረ ህግ መንግስት የጠፋበት ዘመንላይ ደርሰናል።
ግች ቤስት ቤስት ቤስት በሚል መጠሪያ የሚታወቁት ደግሞ ይህን ብለዋል።
ሸገር ምናምን አትበል ፊንፊኔ የማን ሆና ነው ሁሉ የሚያምራችሁ እሄ የሁሉ የኛ ቅዠት መች ነው የሚለቃችሁ ? እሄ ሀገር እንኳን ለኢትዮጲያኖች ለአፍሪካኖች ብሎም ለሌላው አለም ዜጎች የሚበቃ ሰፊ ሀገር ነው።
ታደሰ ኦሊ ፈይሳ በፌስቡክ ይህን ጽmዋል
ወይ ሞኝነት! ኦሮሚያ ሸገር ከተማን ሲመሰርት የራሱ መሬት እና ሀብት ላይ የማንንም ፍቃድ አያሻም። ጎጃም፣መቐለ፣ ወይንም ሌላ ቦታ ሄዶ እንዳልሰራ ማወቅ ከፈለክ ጅኦግራፊ መጽሐፍ እንገዛልሃለን። ነው ወይስ Like አና share ፍለጋ መሆኑ ነው?
ካሳሁን ፋንታሁን በበኩላቸው
``የብልፅግና መንግስት አላማ አድርጎ እየሰራ ያለው አዲስ አበባን ከኢትዮጵያ መገንጠል ነው።አማራ እርስቱን ለመውረስ አማላጅ አያስፍልግም!!``
አማኑኤል ፍቅረ ፍስሃ
`` መንግስት ተብየው ቢቸግረው ነው ህዝበ ውሳኔ ይሰጥበት ያለለው እንጂ፦ ለምሳሌ እኔ በኦፍላ ወረዳና አላማጣ ወረዳ መሃል ነው በ1969 የተወለድኩት። የአፍ መፍቻ ቋንቋየም ወሎ ኢያሉ ጭምር ትግርኛ ነው። እዚያ አከባቢ ያለው የገጠሩ ነባሩ ህዝብ 98% ትግርኛ ተናጋሪ ነው። በአላማጣና ኮረም ከተማ ከአስመራ እስከ ሸዋ፤ ከወለጋ እስከ ጎንደር፤ ከደቡብ እስከ ወሎ ድረስ ተወላጆች በተለያዩ የስራ ዘርፍ ሊኖሩ ይችላሉ። ሲቀጥል ከ፹፫ ወዲህ የተካለሉ ክልሎች ቋንቋን መሰረት አድርገው ነው። ለአማራ ክልል ሲባል ሰው ያለውድ በግድ ተጠፍንጎ ታስሮ መኖር የለበትም። በዚህ አልስማም የሚል ካለ መጀመሪያ ከ፹፫ ወዲህ አማራ ተብሎ የተከለለው አርአያ በመሆን አሁን ያለው ክልል አፍርሶ ወሎ ጎጃም ጎንደር ሸዋ ሁኖ ያሳየን። ከዚያ እኛም እንደ ሁኔታው ድምፃችን ለወደድነው ወገን እንሰጣለን። ከዚህ ውጭ ለራሳችሁ ክልል ማስፋት ስትፈልጉ የህወሓት ህገ መንግስት እየተጠቀማችሁ ለህወሓት ያላችሁ ጥላቻችሁን በኛ ማራገፍ አትችሉም።``
መስፍን ግሩም
``የአማራ ክልል ጥያቄ ከሌለ ክልል ገር ያለ የድንበር ጉደይ ነው ወንድሜ።ኦሮሚያ የራሱን ከተማ የአስተደደር ወሰን ነው የለያው።ገባክ? ኦሮሚያን ለቀቅ።``
መብራቱ ከበደ በበኩላቸው ተከታዩን ሃሳብ አስፍሯል
ይልቃልም ሆኑ የፌደራሉ መንግሰት ለአቶ ዮሐንስ ቧያሌው ጥያቄ የሚሆን መልሰ የላቸውም ። ምክንያቱም 5 አመት ሙሉ ምንም ያላሰለሰ ግፍና መከራ በአማራ ህዝብ ላይ በተረኞች ዱላ ማሰቃየቱ መሬት ላይ ስለአለ ።
መካሻ ካሳው
``ሕዝበውሳኔውም፣በጅምላ ሰፈራ መሆኑ ነው የሚገርመው ።ለነገሩ ህዝበ ውሳኔ ሳይሆ የአሜሪካ ውሳኔ ቢባል ይመረጣል።ተወስኖ የመጣ ነው እኮ በአንድ ሳምንት ጨርሶ ራያና ወልቃይትን በዶላር ሽጦ ሊምነሸነሽ እኮ ነው የአማራ ልዩ ሐይል ትጥቅ ይፍታ ጥድፊያ የነበረው ። ነገሮች ሁሉ ተገለባብጠው የፈለገ ይሆናል እንጅ የአሜሪካ ተላላኪወች ኢትዮጵያን ሲያጎሳቁሉ ዝም ብለን አናይም ።``
በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን የትራፊክ ፖሊስ አባላት የጠየቁትን የሃምሳ ብር ጉቦ አልሰጠም ያሉትን አንድ አሽከርካሪ በጥይት ደብድበው መግደላቸውን የሟች ቤተሰቦች እና የሥራ ባልደረቦች እማኝ አድርጎ ጣቢያችን ዘግቦ ነበር ፡፡ ባለፈውዓርብ በትራፊክ ፖሊስ አባላቱ በጥይት ተገደለ የተባለው የ33 ዓመቱ ሳሙኤል መረተ ነዋሪነቱ በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን ቡታጅራ ከተማ ውስጥ ነበር ፡፡ ጓደኞቹ እንደሚሉት ሳሙኤል ከረጅም ጊዜ አንስተቶ የአሽከርካሪነት ሥራውን ሲያከናውን የቆየው ከአዲስ አበባ ቡታጅራ በተዘረጋው መስመር ላይ ነበር ፡፡
ሳሙኤል በመስመሩ በሰበብ አስባቡ ካልቀጣንህ የሚሉትን የትራፊክ ፖሊስ አባላት ለማባበል ዝርዝር የሃምሳ ብር ኖቶችን በእጃቸው እያስጨበጠ ማለፍ የሁልጊዜ ተግባሩ እንደነበር ጓደኞቹ ይናገራሉ ፡፡ይህ የሃምሳ ብር ጣጣ ታዲያ “ አንሷል ጨምር አልጨምርም “ በሚል ከትራፊክ ፖሊስ አባላት ጋር የገባበት እሰጥ አገባ ለህይወቱ መጥፋት ምክንያት መሆኑን ነው በሥፍራው ነበርን ያሉ ለዶቼ ቬለ DW የገለጹት ፡፡ ይህን ዘገባ መሰረት በ።ማድረግ በርካታ አስተያየቶች በማሕበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተንሸራሽረዋል። የተወሰኑትን እናስደምጣችሁ
መካሻ ካሳው
``ሀምሳ ብር አይደለም ወንድሜ የታቀደ የኢትዮጵያን ሕዝብ፣አዋርዶ አሸማቆ ረግጦ የመግዛት እና ስረአት አልበኝነት በፓሊሲ እየተደገፈ የሚፈፀም ነው ።`` ብለዋል። ላቀችየተባሉ ሌላዋ አስተያየት ሰጪም
``ለምን መንግስት ትራፊኮችን ከመንገድ ላይ አያነሳቸውም፤ ስራ የላቸውም፤ ብር ከመኪና ላይ መሰብሰብ ነው ስራቸው፤ ያውም ከአንድ መኪና 50ብር`` በማለት ሃሳባቸውን አጋርቷል። ብስራት የተባሉት ደግሞ
``ትራፊክ ፖሊስ ሕግ ማስከበሩ ቀረቶ ሕግ እየጣሰ ነው፤አገላብጠው አይተው ምንም ጥፋት ካጡ ይበሳጫሉ፤ለምን ሽፍን ጫማ አለበስክም ብሎ መንጃ ፈቃድህን ይነጥቅሃል።ችግሩ የነጠላ ጫማ ሳይሆን 50ብር ለምን ብታጠፋም ባታጠፋም አልከፈልከኝም ነው።በተለይ በኦሮምያ መንገድ ላይ የእለት ከእለት ተግባራቸው ነው።ለሰው ሕይወት መጥፋት ምክነያት ሲሆን ደሞ ያማል፤ምን አይነት መንግስት አልባ ሀገር ውስጥ እንደምንኖር ያሳያል።`` ይመር አመዲ ደግሞ ለዚህ መቆጣጠሪያ ይሆናል ያሉትን ሃሳብ እንዲህ በማለት አቅርበዋል።
``የመስመር ዳር የደህንነት እና የትራፊክ መቆጣጠሪያ ካሜራዎች በሁሉም የሀሪቱ ከተሞች ቢገጠሙ መልካም ነው።``
ጉተንበርግ ኤች ዲ በሚል መጠሪያ የሚታወቁ ጸሃፊ ደግሞ
``ሙሰኞች እስካልጠፋ ድረስ አገር መቸም ልታድግም ሰላም ልታገኝም አትችልም። ፈጣሪ ልቦና ይስጣቸው።``
አቡ ረያን ኢብኑ ናስር በሚል መጠሪያ የሚጠሩ የፌስቡክ ተጠቃሚም
``በተመሳሳይ ከአዲስ አበባ ወደ ወልቂጤየተለመድ ነገር ሆኗል። ገና መኪናው መጫን ሲጀምር ሹፌሩ ሀምሳ ሀምሳ አድርጎ እጁ ላይ ይይዛል፤ ከዛ ሀምሳ ሀምሳ እየከፋለ በየ ቦታው አሰቁመው እየተቀበሉ ነው። አቤት ቢባል ሰሚ ጠፋ። ህዝቡ በጣም እየተቸገረ ነው ።ሠሚ ካለ አሠሙልን እሰኪ ሹፌሮቹ ዬሄንን ታሳቢ በማድረግ ከታሪፍ ውጪ በእጥፍ ነው ህዝቡን ሚበዘብዙት።`` በማለት የጉቦው ዳፋ ለተሳፋሪውም መድረሱን ጽፈዋል።
መልካም ዘመን ``መንግስት አልባ ሃገር`` ሲሉ ኤፍራታ ፋንቱ ደግሞ ``እግዚአብሔር ብቻ ፍርድ ይስጥ`` ብለዋል።
ኤም ኬኬ ደግሞ ``DW ብር መስጠት በዚ የመተላለፊያ መንገድ ተራና የተለመደ ነው። ካፌ ገብተህ ሳትከፍል እንደማትወጣው አይነት።`` ብለዋል።
ዛሬ በተጀመረው ሁለተኛዉ የሩሲያ እና የአፍሪቃ ሃገራት የመሪዎች ጉባኤ ለመገኘት የተለያዩ የአፍሪቃ ሃገራት መሪዎች ሩሲያ ገብተዋል። የአፍሪቃ ሩሲያ መሪዎች ጉባኤ በተያዘለት የጊዜ ቀጠሮ መሠረት በቅዱስ ፒተርስበርግ ከተማ ለሁለት ቀናት እንደሚካሄድ ተገልጿል። የሩሲያ ባለሥልጣናት እንዳሉት የአፍሪቃ ሃገራት መሪዎች በጉባኤዉ ላይ እንዳይከፈሉ ምዕራባዉያን መንግሥታት ከፍተኛ ግፊት ሲያደርጉ ነበር። በስብሰባው ላይ ለመገኘት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅ እና የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድም ሩሲያ ከገቡት የአፍሪቃ ሃገራት መሪዎች ይገኙባጠዋል። የሩሲያ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ከጉባኤው አስቀድሞ ከኢትዮጵያ እና ከግብጽ መሪዎች ጋር እንደተነጋገሩ ተጠቁሟል። ፑቲን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ጋር ባደረጉት ውይይትም የሩሲያ ኢትዮጵያ ግንኙነት 125 ዓመታትን እንዳስቆጠረ በማስታወስ ከአፍሪቃ ቀዳሚዋ የሞስኮ አጋር እንደሆነች ተናግረዋል። ምንም እንኳን የተቀዛቀዘ ቢመስልም አሁንም የሁለቱ ሃገራት የንግድ ትስስር 56 በመቶ መድረሱን መግለጻቸው ተዘግቧል። ሩሲያ የዩክሬን እህል ለዓለም ገበያ እንዳይቀርብ ያደናፈውን ውሳኔዋን በማስመልከት ከአፍሪቃ ሃገራት መሪዎች ጋር እንደምትወያይ ዘገባዎች ያመለክታሉ። ሩስያ በፊናዋ የእህል ምርት ለአፍሪቃ ሃገራት በነጻ እንደምትሰጥ አስታውቃለች። ይህን በተመለከተ ከተሰነዘሩ አስተያየቶች ከቀረን ጊዜ አንጻር ጥቂቱን እናስደምጣችሁ። ሞላ ማሩ ወሎ `` አየኢትዮጵያ የራሷ አሮባት የሰው...አለ ያገሬ ሰው`` በማለት ሃሳባቸውን ይጀምራሉ፤ ቀጠሉ ``
ጦርነት የገጠሙ ሁለት የኢትዮጵያ ወዳጆች ሩስያ እና ዩክሬን ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ግንኙነት እንዴት ይቃኛል?
የምዕራባውያንን ተፅእኖ በመመዘን የምትታወቅው ሩስያ እ.አ.አ ከ1943 ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጀምራለች፣ ነገር ግን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ቢያንስ ወደሗላ 400 ዓመታትን ይጓዛል ተብሎ ይነገራል። በደርግ ስርዐት ወቅት ጣርያ ነክቶ የነበረው የሁለቱ ሀገራት ትስስር አሁንም በጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል። በህዳሴ ግድብ ዙርያ እንዲሁም በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ለኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ አድርጋለች። በወታደራዊ እና ዲፕሎማሲ ዙርያ ያለው ግንኙነት ከፍተኛ ነው።
በቅርብ አመታት ኢትዮጵያ ለዩክሬን ከሰሀራ በታች ካሉ ሀገራት ቁጥር አንድ የንግድ አጋር ሆናለች። ኢትዮጵያ ስንዴ፣ ብረት፣ የኤሌክትሪክ እቃዎች፣ የዶሮ ምርት እንዲሁም ዘይት ከዩክሬን በብዛት የምትገዛ ሲሆን ቡና እና የቆዳ ውጤቶችን ደግሞ ዩክሬን ከኢትዮጵያ ትገዛለች። ይህንን ተከትሎም ሀገሪቱ ኤምባሲዋን በአዲስ አበባ የከፈተች ሲሆን በርካታ ኢትዮጵያውያን ነጋዴዎች ለስራ ወደ ሀገሪቱ አቅንተዋል፣ የዩክሬን ባለሀብቶችም እንዲሁ ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል።
የግርጌ ማስታወሻ:
እነ ደቡብ አፍሪካ፣ ኬንያ፣ ጋና፣ ቱርክ ወዘተ የሩስያን ድርጊት ተቃውመው መግለጫ ሲያወጡ ሌሎች የላቲን አሜሪካ እና እስያ ሀገራት ደግሞ ሩስያን ደግፈው ቆመዋል። ኢትዮጵያ በዚህ ዙርያ እስካሁን ያለችው ነገር ባይኖርም ይህንን ከሁለቱ ሀገራት ጋር ያለንን ጥሩ ግንኙነት እና ወዳጅነት ያማከለ እና ብልህ አካሄድ ይኖራታል ብዬ በግሌ አስባለሁ። አለም በጦርነቱ ለሁለት ለመከፈል እየተንደረደረ ስላለ በሳል ዲፕሎማሲ በእንዲህ ያለው ወቅት ወሳኝ ነው።`` በማለት ሃሳባቸውን አጠቃሏል።
አበራ የተባሉት ደግሞ ``እነፍርደ ገምድል ለምን የሩሲያ ምርቶች ለገበያ እዳይቀርቡ ታገደ`` በማለት አጭር አስተያየት አስቀምጧል።
ደመቀ በትሩ ደግሞ ``እንዲህ ናት ሩስያ ምዕራባዊያንን ስታንቀጠቅጥ`` ሲሉ ጽፏል።
ተስፍሾ የሚካኤል ልጅ በሚል መጠሪያ የሚጠሩ የፌስቡክ ተጠቃሚ ደግሞ ``ለምን የሩሲያ አፈር ማዳበሪያ እና ስንዴ ምርት ለአለም ገበያ እንድታቀርብ አሜሪካ እንድትፈቅድ አይማጸኑም? የተመድ ኃላፊ ችግር አለባቸው``
የርኪሾአማረአንቶኒዮስ የሚል ስም ያላቸው አስተያየት ሰጪ``ሩሲያ ለአፍሪካ በመስፈርትነት ደረጃ አታዋጣም ።ነጥብ`` ብለዋል መስፈርቶቹን ባይዘረዝሩም።
ሄኖክ ደርበው
``ሩሲያ በጣም እንወድሻለን። እኔ በግሌ ደግሞ ለፕሬዝዳንት ፑቲን ያለኝ ፍቅር እና አድናቆት ለመግለጽ አንደበት ያጥረኛል !!!ብቻ በጣም እወዳቸዋለሁ ፣አከብራቸዋለሁ ፣የሩስያን ስም ከፍ ያደረገ መሪ ፣ሩሲያ የዓለም መመኪያ ትሆናለች አልጠራጠርም ።ከፍ ትበልን ከኢትዮጵያ።`` ተስፋለም መሃሪ
``እኔ እንደማስበው የቀሩት አፍሪካውያን ተኝተው ገና አንድነት የሌላቸው ናቸው። ስለዚህ ማንም ሰው እስከፈቀድክ ድረስ በቀላሉ ሊያሸንፍህ ይችላል። ቢያንስ የአፍሪካ መሪዎች አሁን ከእንቅልፋቸው ነቅተው ስለ ህዝባቸው እና የአህጉሪቱ የወደፊት እጣ ፈንታ በደንብ ማሰብ አለባቸው።``
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
ታምራት ዲንሳ