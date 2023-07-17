የሐምሌ 10 ቀን 2015 ዓ/ም የስፖርት ዝግጅት

የ2024 የፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ ለመሳተፍ የመጀመሪያውን የማጣሪያ ጫወታውን ከቻድ አቻው ጋር ያደረገው የኢትዮጵያ ሴት ብሔራዊ ቡድን (ሉሲዎቹ )በደርሶ መልስ 10 ለ 0 በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፏል። ስፔናዊው ካርሎስ አልካራስ በዊምብልደን የሜዳ ቴኒስ ሻምፒዮና ቁጥር አንዱን ኖቫክ ጆኮቪችን አሸንፏል።
ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮች ሳምንታዊ የስፖርት ዝግጅታችን ተጀምሯል፤ አትሌቲክስ ፣ እግር ኳስ እና የሜዳ ቴንስን ጨምሮ በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት የተከናወኑ አበይት ስፖርታዊ ክንዋኔዎች ይዳሰሳሉ ።
የ2024 የፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ ለመሳተፍ የመጀመሪያውን የማጣሪያ ጫወታውን ከቻድ አቻው ጋር ያደረገው የኢትዮጵያ ሴት ብሔራዊ ቡድን (ሉሲዎቹ )በደርሶ መልስ 10 ለ 0 በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፏል። ኢትዮጵያውያን ሴት አትሌቶች ትናንት በፖላንድ ስሌስያ ዋንዳ በተካሄደ የዳይመንድ ሊግ ውድድር በ1,500 እና 3,000 ሜትር ውድድሮች አሸንፈዋል። ስፔናዊው ካርሎስ አልካራስ በዊምብልደን የሜዳ ቴኒስ ሻምፒዮና ቁጥር አንዱን ኖቫክ ጆኮቪችን አሸንፏል። አውሮጳን መልቀቁ እርግጥ የሆነው አርጀንቲናዊው ኮከብ ሊዮኔል ሜሲ በይፋ የኢንተር ሚያሚ እግር ኳስ ክለብን ለመቀላቀል አሜሪካ ደርሷል። በአውሮጳ ታላላቅ ክለቦች የተረጋገጡ የዝውውር መረጃዎች ማንችስተር ዩናይትድ እና አርሴናል በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ይፋዊ የተሳካ የተጫዋች ዝውውር አከናውነዋል።
በሀገር ውስጥ የእግር ኳስ ዜናዎች ስንጀምር ፤የኢትዮጵያ ሴት ብሔራዊ ቡድን (ሉሲዎቹ) ፓሪስ በምታስተናግደው ቀጣዩ የጎርጎርሳውያን ዓመት የኦሎምፒክ ውድድር ላይ ለመሳተፍ ባደረጉት የመጀመሪያ የማጣሪያ ውድድር በደርሶ መልስ አሸንፈው ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። ሉሲዎቹ የቻድ አቻቸውን ሁለቱንም ጫወታ በሜዳቸው ያደረጉ ሲሆን በመጀመሪያ ጫወታቸው 6 ለ 0 እንዲሁም ትናንት እሁድ በተመሳሳይ በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ያደረጉትን ሁለተኛ ጫወታ 4 ለ 0 በድምሩ 10 ለ 0 በማሸነፍ ነው ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውን ያረጋገጡት ። ሉሲዎቹ ቀጣዩን ዙር ከናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ጋር እንደሚያደርጉ የወጣው መርሃ ግብር ያመለክታል።
የቅዱስ ጊዮርጊስ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አጥቂ አማኑኤል ገብረሚካኤል ወደ ደቡብ አፍሪቃ እንደሚጓዝ ተሰምቷል። አማኑኤል ገብረሚካኤል በደቡብ አፍሪቃው ክለብ ሞሮካ ስዋሎስ መፈለጉን ተከትሎ የሙከራ ጊዜ ለማሳለፍ ወደዚያው እንደሚጓዝ የሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል። ቀደም ሲል በመቀሌ ሰባ አንድርታ የእግር ኳስ ክለብ ፤ ያለፉት ሶስት ዓመታት ከመንፈቅ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያሳለፈው አማኑኤል በተደጋጋሚ ለብሔራዊ ቡድን ተመርጦ ጎል ማስቆጠር የቻለ ተጫዋች ነው። ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ቡና እና የብሔራዊ ቡድኑ አጥቂ የነበረው አቡበከር ናስር ለደቡብ አፍሪቃው ማሜሎዲ የእግር ኳስ ቡድን ፈርሞ በጉዳት የታጀበ የእግር ኳስ ህይወት እየመራ እንደሚገን ከወደዚያው የሚወጡ ዘገባዎች ያመለክታሉ ።
በአትሌቲክስ ዜናዎች ትናንት እሁድ የፖላንዷ ስሌሲያ ዋንዳ ባስተናገደችው የዳይመንድ ሊግ ውድድር ኢትዮጵያውያኑ ሴቶች በ1,500 እና 3 ሺ ሜትር የሩጫ ውድድሮች የውድድሩን ክብረ ወሰን በማሻሻል አሸናፊ ሆነዋል። በ1,500 ሜትር ውድድር ሂሩት መሸሻ የራሷን ሰዓት ፣ የውድድሩን ብሎም የፖላንድን ክብረ ወሰን ጭምር በማሻሻል አሸናፊ ሆናለች። ሂሩት ውድድሩን 3 ደቂቃ ከ54 ሰከንድ ከ87 ማይክሮ ሰከንድ በማጠናቀቅ ነው አሸናፊ የሆነችው ። ብርቄ ኃይሎም ፣ ዲርቤ ወልተጂ ፣ ወርቅነሽ መሰለ የየራሳቸውን ሰዓት ጭምር በማሻሻል ከ2 እስከ 4 ያለውን ደረጃ ተቆጣጥረውታል። በተመሳሳይ በ3 ሺ ሜትር ሴቶች በተደረገ ውድድር ፍሬወይኒ ኃይሉ የውድድሩን እና የራሷን ሰዓት በማሻሻል አሸንፋለች ።
ፍሬወይኒ ርቀቱን ለማጠናቀቅ 8 ደቂቃ ከ26 ሰከንድ ወስዶባታል። ሌላዋ ኢትዮጵያዊት ለምለም ኃይሉ የራሷን ሰዓት በማሻሻል ሶስተና በመሆን አጠናቃለች። በርቀቱ ኬንያዊቷ ሊሊያን ካሲያት ሁለተኛ ሆና አጠናቃለች።
አውስትራሊያ እና ኒውዝላንድ በጋራ የሚያስተናግዱት የዓለም የሴቶች እግር ኳስ ዋንጫ ከፊታችን ሐሙስ ጀምሮ ለአንድ ወር ይከናወናል። 32 ሃገራት የሚሳተፉበት የዘንድሮው የዓለም ዋንጫ አፍሪቃ በአራት ሃገራት ትወከላለች ። ሞሮኮ ፣ ናይጄሪያ ፣ በደቡብ አፍሪቃ እና በዛምቢያ ። ቀደም ሲል በ24 ሃገራት ብቻ ይደረግ የነበረው የዓለም ዋንጫ ዘንድሮ 32 ሃገራትን ያፋልማል። ሁለቱ ሃገራት በተመረጡ 9 ከተሞች በሚገኙ ስቴድየሞች ጫዎታዎቹን እንደሚያስተናግዱ ይጠበቃል። ውድድሩ የፊታችን ሀሙስ ተባባሪ አዘጋጇ ሀገር ኒውዚላንድ ኖርዌይን በኤደን ፓርክ ትገጥማለች። ለዘንድሮው የዓለም ዋንጫ አሜሪካ እና እንግሊዝ የአሸናፊነት ቅድመ ግምት ካገኙ ሃገራት መካከል ተጠቃሾች ናቸው።
የሴቶች የዓለም እግር ኳስ ዋንጫን ያለፉትን ሁለት ዋንጫዎች ጨምሮ 4 ጊዜ በማንሳት አሜሪካ ቀዳሚ ናት። ጀርመን ሁለት ጊዜ ዋንጫውን በማንሳት ትከተላለች። ኖርዌይ እና ጃፓን አንድ አንድ ጊዜ አሸንፈዋል።
የዓለም ዋንጫ አሸናፊው የፒኤስ ጂ እና የአርጀንቲና ኢንተርናሽናል ሊዮኔል ሜሲ በመጨረሻ የአሜሪካውን የእግር ኳስ ክለብ ኢንተር ማያሚን በይፋ ተቀላቅሏል። ሜሲ በመጨረሻ ኢንተር ማያሚ መግባቱ «እግር ኳስ ሆይ መጨረሻሽ የት ይሆን ?» አስብሏል። ሜሲ ከቤተሰቡ ጋር ትናንት ሎስ አንጀለስ ሲደርስ አድናቂዎቹ እና የአዲሱ ክለብ ደጋፊዎች የደመቀ አቀባበል አድርገውለታል። የ7 ጊዜ ባላንዶር አሸናፊው ሜሲ ወደ ኢንተር ማያሚ ማቅናቱ በተለይ የላቀ የእግር ኳስ ችሎታ ያላቸው ተጨዋቾች መዳረሻ አውሮጳ ብቻ አድርገው ለሚያስቡ ያ ዘመን እየተቀየረ ለመምጣቱ ማሳያ መሆኑ እየተነገረለት ነው።
ኢንተር ማያሚ ሜሲ ከመጣ በኋላ ሎስ አንጀለስ ለምታስተናግደው የሜክሲኮ እና የፓናማ የዋንጫ ፍልሚያን ለመታደም ከ70 በላይ ደጋፊዎች አስቀድመው ትኬት መግዛታቸው ተረጋግጧል። ክርስትያኖ ሮናልዶን ጨምሮ እነ ካሬም ቤንዜማን ካሸፈተው የሳዑዲ አረቢያ ሊግ በኋላ አሜሪካም ያንኑ መንገድ ትከተል። ወይስ ሊዮኔል ሜሲ እንደ መልከ መልካሙ እንግሊዛዊ ዴቪድ ቤካም እዝያው ሰጥሞ ይቀር ይሆን ?
በሌሎች የዝውውር ዜናዎች አርሴናሎች በመጨረሻ ሲጓተት የነበረውን የዌስትሃሙን አማካይ ዴክላን ራይስን የዝውውር ሂደት አጠናቀው በይፋ ለቀጣዩ አምስት አመታት ንብረታቸው አድርገውታል። አርሰናሎች 100 ሲደመር አምስት ሚሊዮን ፓውንድ ለዌስትሃም ይከፍላሉ ። ዌስትሃም ተጫዋቹን በይፋ ማሰናበቱን ሲገልጽ በምትኩ የማንችስተር ዩናይትዱን ተከላካይ እንግሊዛው ኢንተርናሽናል ማጓየርን ለማስመጣት እንቅስቃሴ መጀመሩ ተሰምቷል። ማንችስተር ዩናይትድ በበኩሉ ግብ ስፔናዊ ጠባቂው ዴቪድ ዴህያን አሰናብቶ በምትኩ ካሜሩናዊ የኢንተርሚላኑን ኦናን ለማስፈረም ከጫፍ ደርሰዋል። በተጨማሪም አሰልጣኝ ቴን ሃግ ለ25 ኦመቱ አጥቂ ማርኩስ ራሽፎርድ አዲስ የአምስት ዓመት ውል ሲሰጡት የ25 ዓመቱን ማክቶሚናይን ለሽይጭ ማቅረባቸው ተሰምቷል። ሊቨርፑል በበኩሉ የማንችስተር ሲቲውን አማካይ ፊሊፕስን እንደሚፈልግ ታውቋል። ሊቨርፑል ፋቢያኖ ወደ ሳኡዲአረቢያ ሊያቀና መቃረቡን ተከትሎ ነው አይኑን በማንችስተር ሲቲ አማካይ ላይ የጣለው። በሌላ በኩል የጀርመኑ ባየር ሙንሽን ፕሬዚደንት የበጋው የዝውውር መስኮት ከመዘጋቱ በፊት እንግሊዛዊውን የቴተንሃም አጥቂ ሃሪ ኬንን እንደሚያስፈርሙ እርግጠኛ የሆኑበትን ሃሳብ ሰጥተዋል። ባየር ሙንሽን ተጫዋቹን የግሉ ለማድረግ የ70 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርቧል። ሃሪ ኬን ወደ ባየርሙንሽን የመሄድ ፍላጎት እንዳለው መረዳታቸውን የገለጹት ፕሬዚዳንቱ «ከጠበቀን እንወስደዋለን» ብለዋል።
የዓለምችን የተጫዋቾች የዝውውር ክብረ ወሰን ኔይማር ጁኒየር ከባርሴሎና የፈረንሳዩን ፒኤስ ጂ የተቀላቀለበት 222 ሚሊዮን ዩሮ ዋጋ ቀዳሚው ሲሆን ፤ ፊሊፕ ኮቲኒሆ ከሊቨርፑል ባርሴሎናን የተቀላቀለበት የ145 ሚሊዮን ዩሮ ሁለተና እንዲሁም ኬይላን ምባፔ ፒአስጂን የተቀላቀለበት 135 ሚሊዮን ዩሮ በሶስተኛ ደረጃ ተጠቃሾች ናቸው።
ዓለም በጉጉት ሲጠብቀው የነበረው የዌምበልደኑ የሚዳ ቴኒስ ሻምፒዮና በስፔናዊው ካርሎስ አልካራዝ አሸናፊነት ተጠናቋል። ውድድሩን አልካራዝ ማሸነፉን ተከትሎ ጆኮቪች ተከታታይ ያለመሸነፍ ጉዞም ተገቷል። ጆኮቪች ለስድስተኛ ጊዜ ታላቁን የውድድር መድረክ ለማሸነፍ ያደረገው ተጋድሎም በአዲሱ አሸናፊ ተነጥቆበታል። ለ20 ዓመቱ ካርሎስ አልካራዝም የመጀመሪያው የዊምብልደን ዋንጫው ሆኖ ተመዝግቦለታል
። ካለፉት ዘጠኝ ታላላቅ የሜዳ ቴኒስ የውድድር መድረኮች የአውስትራሊያ እና የፈረንሳይን ጨምሮ በሰባቱ ማሸነፍ የቻለው ጆኮቪች በመጨረሻ በተለየ የአጨዋወት ስልት ብቅ ላለው ስፔናዊ እጁን ለመስጠት ተገዷል። ካርሎስ አልካራዝም ከጎርጎርሳውያኑ 2002 በኋላ ከሮጀር ፌዴረር ፣ ናዳል ፣ ጆኮቪች እና ሙሬይ ቀጥሎ ዌምበለደን ግራንድ ስላምን በማሸነፍ አምስተኛው ሰው መሆን ችሏል። አልካራዝም ባለፈው ዓመት የአሜሪካ ስላምን ሲያሸንፍ የመጀመሪያው በዕድሜ ትንሹ ነበር ።
በመጨረሻ ከብስክሌት ጋላቢዎች ጋር ራሱን ፎቶ ለማንሳት የሞከረ ግለሰብ 20 ብስክሌተኞች እንዲጋጩ ስለማድረጉ ተሰምቷል። ጉዳዩ የተከሰተው በዓለምአቀፍ ደረጃ ከቀዳሚዎች የሚመደበው የቱር ዲ ፍራንስ 15ኛው ዙር የብስክሌት ውድድር እየተካሄደ ባለበት ወቅት ነው። ግለሰቡ በእጅ ስልኩ በብስክሌት ግልቢያ ላይ ከነበሩ ሰዎች ጋር ፎቶ ለመነሳት በሚሞክርበት ጊዜ የአንዱን ጋላቢ እጅ በመንካቱ ነበር ለ20 ብስክሌተኞች እርስ በእርስ መጋጨት ምክንያት የሆነው። ሴፕ ኩስ የተባለው ብስክሌተኛ እንዳለው «እንደ ዕድል ሆኖ ተረፍኩ እንጂ ሁኔታው አስደንጋጭ ነበር» ብሏል። በአደጋው የከፋ አደጋ የደረሰበት ብስክሌተኛ እንደሌለ እና ከወደቁበት ተነስተው ሁሉም ውድድሩን ማጠናቀቃቸው ታውቋል። ውድድሩን ኔዘርላንዳዊው ዎት ፖልስ አሸንፏል።
ታምራት ዲንሳ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር