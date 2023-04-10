የልዩ ኃይል አደረጃጀት ያስነሳዉ ቀዉስ

በባሕር ዳር ከተማ ዛሬ ከሰዓት በኋላ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል፣ ፖሊስ ሰብሰብ ብለው የቆሙ ወጣቶችን በትኗል፣ መትረየስ የጠመዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም በግልፅ መኪና ሲዘዋወሩ ነበር፣ በመጠነኛ ሁኔታ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ማናቸውም ዓይነት ተሸከርካሪዎች ከሰዓት በኋላ ሙሉ በሙሉ አቁመዋል ።
የኢትዮጵያ መንግስት የየክልሉን ልዩ ኃይል «መልሶ ማደራጀት» ያለዉን እርምጃ በመቃወም በአማራ ክልል የተቀሰቀሰዉ አለመረጋጋት ባንዳድ አካባቢዎች ሲቀጥል በሌሎች ደግሞ እየተሻሻለ ነዉ። በአጣዬና በቆቦ አካባቢዎች የነበሩ ግጭቶች መቆማቸው ተሰምቷል፣ በደብረብረሀን ግን ዛሬ በነበሩ ግጭቶች ሰዎች ተገድለዋል፤ቆስለዋልም። በባሕር ዳር ከተማ ደግሞ ዛሬ አለመረጋጋቱ ከትናንትናው የከፋ ነዉ።
በአማራ ክልል የተጀመሩ አለመግባባቶች በአንዳንድ ከተሞች ተባብሶ ቀጥሏል፣ በባሕር ዳር ከተማ በተለይ ዛሬ ከሰዓት በኋላ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል፣ ጠዋት ተዘዋውረን አንደተመለከትነው ፖሊስ ሰብሰብ ብለው የቆሙ ወጣቶችን በትኗል፣ መትረየስ የጠመዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም በግልፅ መኪና ሲዘዋወሩ ነበር፣ በመጠነኛ ሁኔታ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ማናቸውም ዓይነት ተሸከርካሪዎች ከሰዓት በኋላ ሙሉ በሙሉ አቁመዋል፣ ባንኮች ዝግ ናቸው፣ መገበያያ ቦታዎችም አገልግሎት አይሰጡ፣ በየመንገዱ ጎማዎች ሲቃጠሉ ተመልክተናል፣ የጥይት ተኩስም አልፎ አልፎ ሲሰማ ነበር፡፡
በተመሳሳይ በደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ከተማ ዛሬ ከሰዓት በፊት የተቃዉሞ ሰልፍ ተካሂዷል፣ ሌሎች በታጠቁበት ሁኔታ የአማራ ልዩ ኃይል ትጥቅ አይፈታም፣ አማራ ፅንፈኛ አይደለምና ሌሎችን መፈክሮች መሰማታቸውን አንድ የሰልፉ ተካፋይ አመልክተዋል፣ በሰልፉ ማጠናቀቂያ አካባቢ በተፈጠረ አለመግባባት ለደቂቃዎች የቆየ ተኩስ የተሰማ ሲሆን የቆሰሉ ሰዎች ምናልባትም የሞቱም እንዳሉ የሰልፉ ተሳታፊ ገልጠዋል፡፡
በደብረብርሀን ከተማ በታጣቂዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት የ2 ፈናቃዮች ህይወት ማለፉንና በታጣቂዎች መካከልም ጉዳት መድረሱን አንድ የአካባቢው ነዋሪ ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡
በደሴ ከተማም በድንጋይ ተዘግተው የነበሩ መንገዶች ቢከፈቱም አሁንም የትራንስፖርት አገልግሎት እንዳልተጀመረና የከተማ ውስጥ እንቅስቃሴም የተገታ መሆኑን አንድ ነዋሪ አስረድተዋል፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራና ኦሮሞ ታጣቂዎች መካከል አጣዬ አካባቢ አላላ በተባለ አካባቢና በቆቦ በመከላከያና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የነበሩ ግጭቶች በመከላከያ ሰራዊት ጥረት መብረዳቸው ታውቋል፡፡ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የኢፍራታና ግድም ወረዳ የአጣዬ ከተማ ነዋሪው አቶ እሸቱ ጌትነትና በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ጅሌ ጥሙጋ ወረዳ የሰንበቴ ከተማ ነዋሪው አቶ አብደላ ያሲን አመልክተዋል፡፡
በቆቦ አካባቢ አንድ የፋኖ አመራር እንዳረጋገጠልን ሰሞኑን ከመከላከያ ጋር የነበረው ግጭት በሽማግሌዎች ጥረት ቆሟል፡፡አንድ የቆቦ ከተማ ነዋሪም ግጭቱ መቆሙን አረጋግጠው በአካባቢው ያለውን የመከላከያ ሰራዊት አዛዥ ለግጭቱ መቆም ላደረጉት ጥረት አመስግነዋል፡፡ለቀናት ተዘግቶ የነበረው የደጀን አዲስ አበባ መንገድ መከፈቱንና ተሸከርካሪዎች ከደጀን ከተማ እየተነሱ ወደ አዲስ አበባ እየተጓዙ እንደሆኑ አንድ አስተያየት ሰጪ አስረድተዋል፡፡የልዩ ኃይሎች አደረጃጀት በህገመንግስቱ ያልተፈቀደና ብሔር ተኮር በመሆኑ መልሶ ማደራጀቱ ተገቢ መሆኑን ሰሞኑን የፈደራልና የክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ሲገልፁ ቆይተዋል፡፡
ውሳኔውን በመቃዎም በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠሩ አለመረጋጋቶች መንገዶች ተዘግተዋል፣ የገበያ አገልግሎት ተስተጓጉሏል፣ ታላላቅ የተቃውሞ ሰልፎችም ተካሂደዋል፡፡
በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከመንግስት አካላት መረጃ ለማግኘት ያደረግሁት ጥረት አልተሳካም፡፡
ዓለምነው መኮንን
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ