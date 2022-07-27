የላቭሮቭ የኢትዮጵያ ጉብኝት

የረጅም ዘመን መልካም ግንኙነት ያላቸው ሩሲያ እና ኢትዮጵያ በተለይ ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ላይ ይደርስ በነበረው ዓለም አቀፍ ጫናና በመብት ጥሰት ዙሪያ ይሰነዘርባት የነበረን ወቀሳ እና ውግዘት ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጎን በመሆን በተባበሩት መንግሥታት ውስጥ ያላትን ድምፅን በድምፅ የመሻር መብቷን ተጠቅማ ስትከላከል ቆይታለች።
የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ የኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን ዛሬ አጠናቀዋል። ትናንትና ዛሬ ኢትዮጵያ የነበሩት ላብሮቭ ከኢትዮጵያ ርዕሰ ብሔር ሳኅለ ወርቅ ዘውዴ እና ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ ምኮንን ጋር ተወያይተዋል። አቶ ደመቀ ሩስያ ባለፉት ሁለት ዓመታት መርህን እና እውነትን በመከተል ለኢትዮጵያ ላሳየችው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። ላቭሮቭ በበኩላቸው ሩስያ ከኢትዮጵያ ጋር በዓለም አቀፍ እና ቀጣናዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ መስራቷን አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል። ስለ ላቭሮቭ ጉብኝት የተጠየቁ የዘርፉ ባለሙያ "ዓለም ላይ አዲስ የኃይል አሰላለፍ አለ። ሁሉም ለብሔራዊ ጥቅሙ የራሱን ወዳጅ አገር ከጎኑ ማሰለፍ ፣ ጠቃሚ ሚና መጫወት ይፈልጋል፣ ብለዋል።
ምዕራባውያኑ ሩሲያ ዩክሬን ላይ ወረራ ፈጽማለች ከሚለው ወቀሳቸው ባለፈ በዚህ ምክንያት የአለም ኢኮኖሚ እንዲናጋ እና ብዙ ሕዝብ በመላው አለም የስንዴ ምርት እጥረት እንዲገጥመው አድርጋለች በሚል ከዓለም እንድትነጠል እያደረጉ መሆኑ ይነገራል።
ሩሲያ ይህንን መገለል ለመቀልበስ ይመስላል እስካሁን ወደ አራት የአፍሪካ አገራት እንዲሁም አዲስ አበባ ላይ የአፍሪካ ሕብረት መሪዎች ጋር በመነጋገር ከጎኗ ለማሰለፍ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ሰርጌ ላቭሮቭ ጉብኝት እያደረጉ ይገኛሉ።
የረጅም ዘመን መልካም ግንኙነት ያላቸው ሩሲያ እና ኢትዮጵያ በተለይ ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ላይ ይደርስ በነበረው ዓለም አቀፍ ጫናና በመብት ጥሰት ዙሪያ ይሰነዘርባት የነበረን ወቀሳ እና ውግዘት ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጎን በመሆን በተባበሩት መንግሥታት ውስጥ ያላትን ድምፅን በድምፅ የመሻር መብቷን ተጠቅማ ስትከላከል ቆይታለች።
በተመሳሳይ በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ምክንያት የመንግሥታቱ ድርጅት ሩሲያ ላይ አቋም ለመውሰድ ባወጣው ምርጫ ላይ ኢትዮጵያ ጉዳዩን በድምፅ ተአቅቦ ተመልክታው ለሩሲያ አጋርነታን አሳይታ ነበር።
የሰርጌ ላቭሮቭ የኢትዮጵያ ጉብኝትን አስምልክቶ አስተያየታቸውን የጠየቅናቸው በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የዓለምአቀፍ ግንኙነት እና ዲፕሎማሲ መምህሩ አቶ እንዳለ ንጉሴ "ዓለም ላይ አዲስ የኃይል አሰላለፍ አለ። ሁሉም ለብሔራዊ ጥቅሙ የራሱን ወዳጅ አገር ከጎኑ ማሰለፍ ፣ ጠቃሚ ሚና መጫወት ይፈልጋል። ይህም ማለት ምዕራቡ ዓለም ያለውን የበላይነት ማስጠበቅ ይፈልጋል፣ ሌሎች አዳዲስ ኃይሎችም እኛም አለን ይላሉ። በዚህ ምክንያት ሁሉም ወደ አፍሪካ ይመጣል" የሚል ምላሽ ሰጥተዋል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ውይይት ካደረጉ በኋላ በሰጡት መግለጫ ሩስያ ባለፉት ሁለት ዓመታት መርህን እና እውነትን በመከተል ለኢትዮጵያ ላሳየችው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። ኢትዮጵያ ከሩሲያ ጋር በኢኮኖሚ፣ በንግድ፣ በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዘርፎች ያላቸውን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር መስማማታቸውን መናገራቸውንም የአገር ውስጥ መገነኛ ብዙኃን ዘግበዋል። ላቭሮም ከርዕሰ ብሔር ሳኅለ ወርቅ ዘውዴ ጋር መነጋገራቸውም ታውቋል ።
የሩስያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ ሩስያ ከኢትዮጵያ ጋር በዓለም አቀፍ እና ቀጣናዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ መስራቷን አጠናክራ ትቀጥላለች ማለታቸውም ተሰምቷል።
ሌላኛው የዲፕሎማሲ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ሀብታሙ ገብረ መድህን ኢትዮጵያ የአፍሪካ የፖለቲካና ዲፕሎማሲ ማዕከል መሆኗን ገልፀው ሩሲያ ወደ አፍሪካ መምጣቷ ሁሉንም የሚጠቅም ቢሆንም ይህ መልካም ግንኙነት ኢትዮጵያ ከምዕራቡ ዓለም ጋር ያላትን ግንኙነት እርግፍ አድርጋ እንድትተው ሊያደርጋት እንደማይገባ ሊጤን ይገባል ብለዋል።
ሰርጌ ላቭሮቭ ወቅቱ በታሪክ ውስጥ ምርጫ የተተወበት መሆኑን ጠቅሰው፣ ዓለም በአለም አቀፍ ሕጎች እና መመዘኛዎች መመራት አለባት ወይስ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ ህብረት እና አጋሮቹ ጥቅማቸውን በሌሎች ላይ በሚጭኑበት አንድ ልዕለ ኃያል አካል በሚዘውረው የዓለም ሥርዓት ውስጥ ? ሲሉ ጠይቀዋል።
አክለውም ለዓለም አቀፍ የኢነርጂ እና የምግብ ቀውስ ተጠያቂ ሩሲያ አይደለችም ብለዋል፣ ይልቁንም በአሜሪካ እና በአውሮፓ ህብረት የተጣሉ ማዕቀቦችን የችግሩ መነሻ አድርገው ጠቅሰዋል።
“አብዛኞቹ አገሮች ነፃነት ይፈልጋሉ፣ በራሳቸው
ባህልና ወዳጆቻቸው ላይ መታመን ይፈልጋሉ። ማንም አገር ከቀድሞ ወዳጆቹ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያቋርጥ መገደድ የለበትም" በማለት አዲስ አበባ ላይ በሰጡት በመግለጫ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ እና ሩሲያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመሩት በዐፄ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግሥት እንደጎርጎሪያኑ አቆጣጠር በ1943 ነው።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ