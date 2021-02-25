የላምሮት ከማል የክስ መዝገብ ላይ ማስረጃ ስለመታጣቱ

አዲስ አበባ ዛሬ ያስቻለው የፌዴራሉ ጠቅላ ፍርድ ቤት ዓቃቤ ሕግ በላምሮት ከማል ላይ ያቀረበውን የሽብር ክስ ውድቅ አደረገ። ዓቃቤ ሕግ በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ከአሸባሪዎች ጋር አብራለች በሚል በሽብር የከሰሳት 4ኛዋ ተከሳሽ በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነጻ ብትባልም፤ ለፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት አቤት ብሎ ነበር።
አዲስ አበባ ዛሬ ያስቻለው የፌዴራሉ ጠቅላ ፍርድ ቤት ዓቃቤ ሕግ በላምሮት ከማል ላይ ያቀረበውን የሽብር ክስ ውድቅ አደረገ። ዓቃቤ ሕግ የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ከአሸባሪዎች ጋር በማበር ወንጀል በሽብር የከሰሳት አራተኛዋ ተከሳሽ ላምሮት ከማል በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነጻ ብትባልም፤ ለፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት አቤት ብሎ ነበር። ጉዳዩን ለወራት ሲመለከት የቆየው የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬ ባስተላለፈው ትዕዛዝ፤ ዓቃቤ ሕግ ባቀረበው የሽብር ክስ ላይ ምንም ማስረጃ አለማቅረቡን ገልጾ ጉዳዩ እንደገና በስር ፍርድ ቤት ዕንዲታይ አዟል። ውሳኔው የተነበበው በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የምትገኘው ላምሮት ከማል በፕላዝማ ብልሽት ምክኒያት መቅረብ ሳትችል፤ የሟች አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ እና የተከሳሷ ቤተሰቦች ግን በታደሙበት ችሎት ነው። ሥዩም ጌቱ ችሎቱን ተከታትሎት ተከታዩን ጥንቅር ልኮልናል።
የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የፀረ-ሽብርና ሕገመንግስት ጉዳዮች ወንጀል ምርመራ ችሎት በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተጠርጥረው በተከሰሱት አራት ተከሳሾች ላይ የካቲት 18 ቀን፣ 2013 ዓ.ም. ብይን ሲሰጥ በዓቃቤ ሕግ ለቀረበው ክስ ማስረጃ ያላገኘሁባት ነው ሲል አራተኛዋን ተከሳሽ ላምሮት ከማልን በነጻ ነበር ያሰናበታት። እንደሌሎቹ ተከሳሾች ሁሉ በዓቃቤ ሕግ ሽብርተኝነትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176/2012 አንቀጽ ሦስትን በመተላለፍ ወንጀል ፈጽማለች በሚል የተከሰሰችው ላምሮት፤ ሰፋ ያለ የሽብር ወንጀል ክስ ቢቀርብባትም ማስረጃ ግን አልተገኘባትም ተብሏል።
በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ አልረካሁም፤ ተከሳሿ የሽብር ተግባሩ ዋነኛ ተዋናይ እንደመሆኗ በወንጀል ተሳትፏ ልክ ልትቀጣ ሲገባ በነጻ መሰናበቷ ተገቢ አይደለም ያለው ዓቃቤ ሕግ ጉዳዩን ወደ ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወስዶ አቤት ብሎ ነበር። መዝገቡን ለወራት ተመልክቶ ምርመራም ማድረጉን የገለጸው የፌዴላሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ዛሬ ባስቻለው ችሎት ዓቃቤ ሕግ ያቀረበው ዝርዝር የቅሬታ አቤቱታ ማስረጃ አልባ ነው ሲል ውድቅ አድርጓል።
ፍርድ ቤቱ አራተኛ ተከሳሽ ላይ የቀረበውን የክስ ጭብጥ ሲያነብም «አራተኛ ተከሳሽ ላምሮት ከማል ለጊዜው ባልተያዘና ‘የኦነግ ሸነ ተባባሪ’ ከተባለ ገመቹ ከሚባል ሰው ጋር ሜክሲኮ አከባቢ ተገናኝተው ተልእኮውን በመቀበል ገዳዮች ወደ ተዘጋጁበት ገላን ኮንዶሚኒየም አንዶዴ ባቡር ጣቢያ ወደ ሚባል ስፍራ ከሟች አርቲስት ሃጫሉ ጋር በራሱ ተሸከርካሪ በማምራት በስፍራው ስትደርስ አሞኛል ዳር ያዝልኝ በማለት» በግድያ ወንጀሉ ላይ ተሳትፋለች፤ በመሆኑም ሰዎችን በመግደል አገርን በማሸበር ክስ ተጠያቂ እንዲትሆን የሚል ነው።
ይሁንና በተከሳሽ ላምሮት ከማል ላይ ያገኘሁት የሰውና የሰነድ ማስረጃ በቂ ሆኖ አላገኘሁትም ያለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በነጻ አሰናብቷት ፖሊስም እንዲለቃት ያስተላለፈውን ውሳኔ የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ዛሬ ብይን ሲሰጥ በክሱ ጭብጥ ላይ ምንም አይነት ማስረጃ አላገኘሁም ሲል ደግሞታል። ሆኖም በግድያ ሂደቱ ላይ በሌላ የወንጀል ክስ አንቀጽ ተከሳ እራሷን መከላከል ይኖርባታል ያለው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት፤ ላምሮት ጥይት ተተኩሶበት የአርቲስቱ ሕይወት ሲያልፍ በአጠገቡ የነበረች ቢሆንም፤ የአርቲስት ሃጫሉን ሕይወት በማዳን ላይ ቸልተኝነት በማሳየት ልትጠረጠር ትችላለች ብሏል። ተከሳሿ ለአርቲስቱ ጓደኞች በምትደውልበት ጊዜ የነበረችበትን ቦታ እንደማታውቅ በመግለጽ ባጠረ ሰዓት ስፍራው ላይ እንዲደርሱ አሊያም ግድያው የተፈጸመበት ሰዓት ገና ከአመሻሹ ከ3-3፡30 የሚገመት በመሆኑ ጩኸት በማሰማት ተጎጂው ደሙ ፈሶ ሳያልቅ በአፋጣኝ ህክምና እንዲያገኝ ያደረገችው አስተዋፅኦ ባለመኖሩ፤ በአደጋ ላይ ያለን ሰው ለማዳን ቸልተኝነት ማሳየት በሚል 1996 በወጣው የንጀል ሕግ አንቀጽ 575/1 እንድትጠየቅና የስር ፍርድ ቤት እንደገና መዝገቡን ዐይቶ የመሰለውን ውሳኔ እንዲሰጥ መሰልሰናል ብሏል።
በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ የተጠረጠሩት አራት ተከሳሾች በ1996ቱ የወንጀል ሕግ አንቀጽ 34/1 እንዲሁም ሽብርተኝነትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176/2012 አንቀጽ ሦስትን በመተላለፍ ክስ ተመስርቶባቸው የመጀመሪያ ሦስት ተከሳሾች ከዚህ ቀደም ውሳኔ ማግኘቱ ይታወሳል፡፡ ሰኔ 22 ቀን፣ 2012 ዓ.ም ምሽት የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በኦሮሚያ በተለያዩ አከባቢዎች ኹከት መቀስቀሱም አይዘነጋም።
ሥዩም ጌቱ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ