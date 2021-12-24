የላምሮት ከማል ዋስትና ተነስቶ ጥፋተኛ ተባለች

ዛሬ በአዲስ አበባ ያስቻለው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በአርቲስት ሓጫሉ ሁንዴደሳ ግድያ ተጠርጥራ በአራተኝነት የተከሰሰችው ላምሮት ከማልን በጥፋተኝነት ውሳኔ አስተላለፈባት፡፡
ዛሬ በአዲስ አበባ ያስቻለው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በአርቲስት ሓጫሉ ሁንዴደሳ ግድያ ተጠርጥራ በአራተኝነት የተከሰሰችው ላምሮት ከማልን በጥፋተኝነት ውሳኔ አስተላለፈባት፡፡
ችሎቱ ህዳር 9 ቀን 2014 ዓ.ም. የዋስትና መብት ጠብቆላት ከእስር እንድትፈታ የሰጠውን ውሳኔ ተከትሎ ተከሳሽዋ ከማረሚያ ቤት ተለቃ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ተመልሳ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንድትቆይ ትዕዛዝ ሰጥቷልም፡፡
ከዚህ ቀደም አቃቤ ህግ የሽብር ክስ የመሰረተባት ተከሳሽ ላምሮት ከማል፤ የከፍተኛ ፍርድ ቤቱ እና የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ማስረጃ እንዳላገኙበት ገልጸው ክሱን ውድቅ አድርገውት ነበር፡፡
ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሽብር ክሱን ውድቅ አድርጎ የሰው ህይወት አደጋ ላይ ሲሆን ቸልተኝነት በማሳየት በሚያስከስሰው የ1996 የወንጀል ህጉ አንቀጽ 575 መሰረት እራሷን እንድትከላከል ሲል ብይን ሰጥቶ ጉዳዩን በስር ፍርድ ቤት ስትከታተል ቆይታለች፡፡
ፍርዱን የሰጠው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 2ኛ የፀረሽብርና ህገ-መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ምሽት በራሱ ተሽከርካሪ ውስጥ በሽጉጥ ተመቶ ህይወቱ ባለፈበት ወቅት በፍጥነት የህክምና እርዳታ እንዲያገኝ ከማገዝ ይልቅ አብራው እያለች ቸልተኝነት በማሳየት ወንጀል ነው ላምሮት ከማልን ጥፋተኛ ያላት።
ችሎቱ በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ተጠርጥረው በጥላሁን ያሚ መዝገብ ከተከሰሱት ውስጥ በአራተኛ ተከሳሽ ላምሮት ከማል ላይ የካቲት 18 ቀን 2013 ዓ.ም. ብይን ሲሰጥ በአቃቤ ህግ ለቀረበው ክስ ማስረጃ አላገኘሁም ሲል በነጻ ነበር ያሰናበታት፡፡ እንደሌሎቹ ተከሳሾች ሁሉ በአቃቤ ህግ ሽብርተኝነትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176/2012 አንቀጽ ሶስት እና የ1996ቱ የወንጀል ህግ አንቀጽ 32ን በመተላለፍ ወንጀል ፈጽማለች በሚል የተከሰሰችው ላምሮት የቀረበባት ክሱ ማስረጃ አልባ ነው እንደ ፍርድ ቤቱ፡፡
በወቅቱ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ አልረካሁም፤ ተከሳሽዋ የሽብር ተግባሩ ዋነኛ ተዋናይ ሆና በወንጀል ተሳትፎዋ ልክ ልትቀጣ ሲገባ በነጻ መሰናበቷ ተገቢ አይደለም ያለው አቃቤ ህግ ጉዳዩን ወደ ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወስዶ ይግባኝ ብሎ ነበር፡፡ መዝገቡን ለወራት ተመልክቶ ምርመራም ማድረጉን የገለጸው የፌዴላሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ጥቅምት 10 ቀን 2014 በዋለው ችሎት አቃቤ ህግ ያቀረበው ዝርዝር የቅሬታ አቤቱታ ማስረጃ አልባ ነው ሲል አቤቱታውን ውድቅ አደረገ፡፡
ፍርድ ቤቱ በእለቱ ተከሳሽዋ ላይ የቀረበውን የክስ ጭብጥ ሲያነብም “አራተኛ ተከሳሽ ላምሮት ከማል ለጊዜው ባልተያዘና ‘የኦነግ ሸነ ተባባሪ’ ከተባለ ገመቹ ከሚባል ሰው ጋር ሜክሲኮ አከባቢ ተገናኝተው ተልእኮውን በመቀበል ገዳዮች ወደ ተዘጋጁበት ገላን ኮንዶሚኒየም አንዶዴ ባቡር ጣቢያ ወደ ሚባል ስፍራ ከሟች አርቲስት ሃጫሉ ጋር በራሱ ተሸከርካሪ በማምራት በስፍራው ስትደርስ አሞኛል ዳር ያዝልኝ በማለት” በግድያ ወንጀሉ ላይ ተሳትፋለች፤ በመሆኑም ሰዎችን በመግደል አገርን በማሸበር ክስ ተጠያቂ እንዲትሆን የሚል ነው፡፡
ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ተከሳሽዋ ጥይት ተተኩሶበት የአርቲስቱ ህይወት ሲያልፍ በአጠገቡ የነበረች ቢሆንም ህይወቱን ከማትረፍ ይልቅ ችልተኝነት በማሳየት ልትጠረጠር ትችላለች፤ በመሆኑም በወንጀል ህጉ አንቀጽ 575/1 እንድትጠየቅና የስር ፍርድ ቤት እንደገና መዝገቡን አይቶ የመሰለውን ውሳኔ እንዲሰጥ ሲል ነበር የወሰነው፡፡
ይህን ትዛዝ ተከትሎ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት በዚሁ የወንጀል አንቀጽ እራሷን እንድትከላከል ብልም፤ ተከሳሿ መከላከያ ማስረጃ የለኝም ዓቃቢህግ ባሰማው ማስረጃ ይፈረድብኝ ማለቷን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ በዛሬው ዕለት በቸልተኝነት በችግር ላይ ያለን ሰው ባለመርዳት ወንጀል የጥፋተኝነት ፍርድ አስተላልፎባታል። በዚህም 1 ዓመት ከ5 ወር በላይ በፖሊስ እና ማረሚያ የቆየች ተከሳሽዋ ጥፋተኛ ስትባል ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑ ነው፡፡
በዛሬው ችሎት ተከሳሿ በተከላካይ ጠበቃዋ በኩል እስካሁን የታሰረችበትን ማስረጃና አንድ ገጽ የቅጣት ማቅለያ በጽሁፍ ያቀረበች ሲሆን ዓቃቢህግ የቅጣት ማክበጃ አስተያየት በጽሁፍ ዛሬ ከሰዓት እንዲያቀርብም በችሎቱ ታዟል። የሁለቱን ወገኖች አስተያየት መርምሮ የቅጣቱን መጠን ውሳኔ ለመስጠትም ችሎቱ በይደር ለነገ ቀጠሮ ሰጥቷል።
ህዳር 9 ቀን 2014 ዓ.ም. በዋለው ችሎት በመደበኛው ፍርድ ቤት በ5ሺህ ብር ዋስ ከእስር የተለቀቀችው ተከሳሽ ላምሮት ከማልም የቅጣት መጠኑ ውሳኔ እስኪሰጥ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንድትቆይ ዛሬ ትዕዛዝ ተላልፏልም።
በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ከተጠረጠሩት አራት ተከሳሾች፤ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የፀረ-ሽብርና ህገመንግስት ጉዳዮች ችሎት ሃምሌ 27 ቀን 2013 ዓ.ም. በዋለው ችሎት በሽብር ክሱ ጥፋተኛ የተባለው አንደኛ ተከሳሽ ጥላሁን ያሚ ላይ የእድሜ ልክ እስራት፣ በግድያው ተባባሪነትና ገድሎ በመዝረፍ ተስማምቶ ወንጀሉ ላይ ተሳትፏል የተባለው ሁለተኛ ተከሳሽ ከበደ ገመቹ በ18 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡና ሶስተኛ ተከሳሽ አብዲ ዓለማየሁ በስድስት ወር ቀላል እስራት እንዲሰናበት ውሳኔ መስጠቱም አይዘነጋም፡፡
ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ምሽት የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በኦሮሚያ በተለያዩ አከባቢዎች ሁከት መቀስቀሱን ተከትሎ ለበርካታ ሰዎች ህይወት መጥፋትና የንበረት ውድመት መዳረጉ የሚታወስ ነው፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ