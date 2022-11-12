የለሰላም ዉሉ ገቢራዊነት፣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር ማብራሪያ

የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት በሰላማዊ አማራጭ ለመቋጨት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት እና በሕዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ሕወሓት) መካከል የተፈረመውን ስምምነት ገቢራዊ ለማድረግ መንግስት ቁርጠኛ ነው ተባለ።
የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት በሰላማዊ አማራጭ ለመቋጨት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት እና በሕዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ሕወሓት) መካከል የተፈረመውን ስምምነት ገቢራዊ ለማድረግ መንግስት ቁርጠኛ ነው ተባለ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የዲፕሎማቲክ ማኅበረሰብ ወታደራዊ ተወካዮች ዛሬ በሰጠው ማብራሪያ በፕሪቶሪያ እና ናይኖቢ የተደረሱትን ስምምነቶች ተፈጻሚ ለማድረግ በሁለቱም አካላት በኩል ኮሚቴ ተዋቅሮ እየተሠራ ነው ብሏል። በጦርነት የተጎዱ የትግራይ፣ አማራ እና አፋር አከባቢዎችን የሰብዓዊ ድጋፍ ተደራሽ ለማድረግም ርዳታ በየብስ በአራት አቅጣጫዎች ክፍት መሆኑ ነው የተመላከተው።
የኢፌዲሪ መከላከያ ሚኒስቴር የውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ትብብር ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል ተሾመ ገመቹ ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ወታደራዊ አታሼ (ተወካዮች) በሰጡት ማብራሪያ፤ በቅርቡ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ እና ኬንያ ናይሮቢ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግስት እና በህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ሕወሓት) መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነቱ ጥርጣሬን አስወግዶ ዘላቂ የሰላም አየር እንዲነፍስ የሚረዳ ነው ብለዋል፡፡
ከሁለት ዓመታት በፊት የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከመከሰቱ አስቀድሞ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት የሰላም ጥረቶችን አድርጓል ያሉት ሜጀር ጄኔራሉ፤ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ ባለፈው ሳምንት በናይሮቢ የተገናኙት የተፋላሚ ኃይላቱ ወታደራዊ አዛዦች ኢትዮጵያ ከአንድ ወታደራዊ ኃይል በላይ ልኖራት እንደማይገባ በስምምነቱ አረጋግጠዋል ነው ያሉት፡፡
የኢትዮጵያ መከላከያ የውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ትብብር ዳይሬክተሩ በማብራሪያቸው አክለው እንዳሉትም፡ መንግስት የሰላም ስምምነቱን ወደ ተግባር ለመቀየር ቁርጠኛ ነው፡፡ በናይሮቢውም የወታደራዊ አመራሮቹ ስምምነት መሰረትም የኢትዮጵያ የአየር ክልልን ጨምሮ የፌዴራል መንግስት ኃላፊነት የሆኑ የአገር ሉዓላዊነት እና የዜጎች ደህንነትን የማስከበሩ ስራ የኢትዮጵያ መከላከያ ተቋም ስራ ነው የሚሆነው ብለዋል፡፡
በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ፣ አማራ እና አፋር ክልሎች በጦርነቱ የተጎዱ አከባቢዎችን መልሶ መገንባትና የሰብዓዊ ድጋፍ ማድረስ ብሎም አጠቃላይ የሰላም ስምምነቱን መተግበር ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ ነው ሲሉም አስረድተዋል፡፡
በዚሁ መሰረትም በሰሜን ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በአፋር አብዓላ ኮሪደር ብቻ ይቀርብ የነበረው የሰብዓዊ ድጋፍ ቁሳቁሶች ማጓጓዣ መስመሮች አሁን ላይ የተኩስ አቁም ስምምነቱ ገቢራዊ በመሆኑ በአራት አቅጣጫ፤ ማለትም በሑመራ፣ በጎንደር፣ በወልዲያ እና በአባዓላ መስመሮች ለእርዳታ ክፍት መደረጋቸውንም ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ አብራርተውላቸዋል፡፡
በገለጻው ላይ የተሳተፉና አስተያየታቸውን የሰጡ የተለያዩ አገራት ተወካዮችም ያልተጠበቀ ያሉትን የኢትዮጵያውን ጦርነት ለማብቃት የተደረሰውን የሰላም ስምምነት አድንቀዋል፡፡ ይሁንና የሰላም ስምምነቱን በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ውስጥ አማጺያን ከመንግስት ጋር ተስማምተው የስምምነት አለመጽናት እንዳጋጠመው ሁሉ በዚህም ተመሳሳይ ነገር እንዳይከሰት ምን ማስተማመኛ አለ የሚል ጥያቄም ተነስቷል፡፡ ለጥያቄው ምላሽ የሰጡት ሜጄር ጄኔራል ተሾመ ገመቹ፤ የኮንጎ እና ኢትዮፕያ ጉዳይ ሚገናኝና ያው አይደለም ብለዋል፡፡
በሰላም ስምምነቱ በየደረጃው ያሉ የኢትዮጵያ መከላከያ አመራሮችና ባለስልጣናት ደስተኛ መሆናቸውም ተገልጿል፡፡ በመሆኑም የሰላም ስምምነቱን ሂድት ለማስተግበር ቁርጠኝነቱ መኖሩም ተነስቷል፡፡ የሰላም ስምምነቱን ሂደት የመቆጣጠርና ተከታትሎ የእርምት እርምጃ የመውሰዱ ሚና ደግሞ የአፍሪካ ህብረት ድርሻ እንደሆነ ነው የተነገረው፡፡
በስምምነቱ እንደተጠቀሰው የትግራይ ኃይሎችን ትጥቅ የማስፈታት ሂደት አተገባባርን በተመለከተ ከተሳታፊዎቹ ጥያቄ ተነስቶ ነበር፡፡ ለጥያቄው በተሰጠው ምላሽም ከሁለቱም አካላት ኮሚቴ ተዋቅሮ ጥልቅ እቅድ ይዘጋጃል ተብሏል፡፡ ሜጀር ጄኔራል ተሾመ “በዚህ ላይ የወታደራዊ አመራር ኃላፊዎቹ በናይሮቢ ባኖሩት ስምምነት መሰረት በተቀመጠለት የአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ይፈፀማል ብለን እየጠበቅን ነው” ሲሉ ምላሽ ተሰጥቷል፡፡ ይህም በሁለቱ ተፋላሚ አካላት ወታደራዊ ኃላፊዎች በኩል በሚደረገው ክትትል ተፈጻሚነት እንዲኖረው እንደሚደረግ ነው የተገለጸው፡፡
ሥዩም ጌቱ
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