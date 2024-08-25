ህወሓት ወዴት?እሑድ፣ ነሐሴ 19 2016
ህወሓት ወራትን በፈጀ ስብሰባው ከገመገማቸው ድክመቶች ዋነኛው የስትራተጂክ አመራር ውድቀት እንደሆነፓርቲው በተደጋጋሚ ገልጿል። ይህን ተከተትሎ ደግሞ የተፈጠረውን የአመራር ችግርን ጨምሮ በፓርቲው የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት ጉባኤ ማካሄድ አስፈላጊ ነው በማለትም ጉባኤውን አካሂዷል።
ይህ ጉባኤ ግን የምርጫ ቦርድ ህጋዊ ዕውቅና የለውም ሲል ተቃውሞታል። በምክትል ሊቀመንበሩ አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሩ 14 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ጨምሮ በርካታ ጉባኤተኞችም በጉባኤው እንዳልተሳተፉ ተዘግቧል። በእንደዚህ ዓይነት አታካሮ የተጀመረው ጉባኤ ተጠናቆ የማዕከላዊ ኮሚቴ፣ የቁጥጥር ኮሚሽንና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን መርጦ ጉባኤውን አጠቃሏል።
ጉባኤው ሲጠቃለል ባወጣው የአቋም መግለጫ በጉባኤው ያልተሳተፉ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ከድርጅቱ በማገድ በህወሓት ስም ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያካሂዱ ወስኗል። ሊቀመንበር ሆነው ተመረጡ የተባሉት ዶክተር ደብረጽዮን በሰጡት መግለጫም ህወሓት በጊዚያዊ አስተዳደሩ ቦታ እንዲሰጠው እንጠይቃለን ሲሉ ተደምጠዋል።
በትግራይ ጊዚያዊ መንግስት በኩል ደግሞ ጉባኤው ሕገወጥ መሆኑን በአጽንኦት በመግለጽ የጉባኤው ውጤት ተቀባይነት እንደማይኖረውና የሚያስተላልፋቸው ውሳኔዎችም ተፈጻሚነት እንደማይኖራቸው ገልጿል። በተጨማሪም ከጊዚያዊ መንግስቱ እውቅና ውጭ ምንም አይነት ስብሰባዎች እንዳይካሄዱ መመሪያ አስተላልፏል።
ይህን ተከትሎ በትግራይ የፕሪቶሪያ ውል ፈርሶ ዳግም ጦርነት ይቀሰቀስ ይሁን የሚል ስጋትን አጭሯል። ዶይቸቨለ የህወሓት ከፍተኛ አመራር ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳተፉበት ውይይት አካሄዷል።
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ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
ልደት አበበ