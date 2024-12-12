የህወሓት አንጃዎች ከጠ/ሚ ዐቢይ ጋር ስላካሄዱት ውይይት ያሰራጩዋቸው ተቃራኒ መግለጫዎች

የህወሓት አንጃዎች ከጠ/ሚ ዐቢይ ጋር ስላካሄዱት ውይይት ያሰራጩዋቸው ተቃራኒ መግለጫዎችሐሙስ፣ ታኅሣሥ 3 2017
ባለፈው ሳምንታ አጋማሽ የህወሓት እና የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር አመራሮች ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አሕመድ ጋር ያደረጉት ውይይት አስመልክቶ ዝርዝር መግለጫ ያወጣው በዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል የሚመራው የህወሓት ቡድን፥ በመድረኩ በእነ ጌታቸው ረዳ የሚመራው ቡድን የትግራይ ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ አቋም ይዞ ቀረበ ሲል ወንጅሏል።
የትግራይ ሰራዊት ስም በማጠልሸት፣ በዲዲራ ስም የትግራይ ሰራዊት የማፍረስ ስራ በመከወን፣ ትግራይ ከኤርትራ ጋር እንዳትገናኝ የሚል ምክንያት በማቅረብ የኢትዮጵያ ጦር ወደ ትግራይ እንዲገባ ጥሪ በማቅረብ እና የትግራይ ህዝብ የራስ ዕድል በራስ የመወሰን መብት በመጋፋት በደብረፅዮን የሚመራው ህወሓት ጥገኛ ሐይል ብሎ የጠራውን የአቶ ጌታቸው ረዳ ቡድንን ትላንት ባወጣው መግለጫ ከሷል።
የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ፕሬዝደንት መቀየር
ከዚህ በተጨማሪ ከፌደራል መንግስቱ ጋር፥ የክልሉ ፕሬዝደንት ለመቀየር የሚያስችል ንግግር ላይ እንዳለ የገለፀ የህወሓቱ ቡድን፥ "ህወሓት የትግራይ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ፕሬዝደንት 'ከምከታ ሐይሎች' እንዲሆን ማእከላይ ኮሚቴ ወስኖ እጩ አቅርቧል" ያለ ሲሆን ይሁንና ፕሬዝደንት መተካት በሚመለከት በቀጣይ ሁለት ሳምንት እንዲታይ ተብሎ በፌደራል መንግስቱ ሐሳብ መቅረቡ ተከትሎ ሂደቱ በእንጥልጥል ላይ ይገኛል ሲልም ጠቁሟል።
ይህ ተከትሎ በፊናው ዛሬ መግለጫ ያሰራጨው በጌታቸው ረዳ የሚመራው የህወሓት ማእከላይ ኮሚቴ፥ የደብረፅዮን ቡድን 'ስልጣን ለመለመን የፌደራል መንግስቱ ደጅ በመጥናት' የከሰሰ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ባለፈው ሳምንት በአዲስአበባ በተደረገው ስብሰባ ቡድኑ የግዚያዊ አስተዳደር ስራዎች በማደናቀፍ ተገምግሞ ምላሽ ለመስጠት እንኳን አልቻለም ሲል አጋልጧል።
በሳምንቱ መጀመርያ በመቐለ በተደረገ የወጣቶች መድረክ የተናገሩት የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ፕሬዝደንት አቶ ጌታቸው ረዳ፥ ከፌደራል መንግስቱ ጋር ስለነበረው ውይይት ሲናገሩ "እኛ ወደ ስብሰባው የሄድነው ተጠርተን ነው። ስልጣናችን አረጋግጡልን ብለን አልጠየቅንም። በሌላ በኩል ጌታቸው በአስቸኳይ ከስልጣኑ ካልወረደ ብለው የጠየቁም ነበሩ። የተሰጠው ምላሽ ስለፓርቲያችሁ ጉዳይ ከሰራችሁ ጥሩ ነው፣ ምርጫ እስኪደረግ ድረስ ስራቸው ይስሩ፣ ሌላ አማራጭ ካላችሁ ግን አንድ ላይ ሁናችሁ መጥታችሁ ካቀረባችሁ የእዛኔ እናየዋለን ነው" ሲሉ ተደምጠዋል።
የትግራይ ኃይሎች
በሌላ በኩል የትግራይ ሐይሎች ላይ ዘመቻ ከፍቷል በማለት በጌታቸው ረዳ የሚመራው የህወሓት ቡድንን እና ግዚያዊ አስተዳደሩን የሚከሰው የደብረፅዮን ህወሓት፥ የትግራይ ግዛቶች ሳይመለሱ እና ተፈናቃዮች ወደቂያቸው ሳይገቡ የትግራይ ሰራዊት እንዲፈርስ እያደረገ ነው ይላል። የቡድኑ አባል የሆኑት አቶ ዮሐንስ ኪዳነማርያም "ይህ ሐይል ተጠቅሞ ፍላጎቱ መፈፀም እንደማይችል የተገነዘበው ይህ ቡድን የያዘው አካሄድ፥ የትግራይ ሐይሎችን ስም ማጠልሸት፣ ማዋረድ፣ ሁሉም ክብሩና ስብእናው ክዶ ነው እያቀረበው ያለው። የሰራዊታችን መኖር ስጋት አድርጎ እየወሰደ ያለው፥ ወንጀል የፈፀመው የሩቁ ጠላት ብቻ ሳይሆን በውስጣችን ያለው ተላላኪ ጭምር ነው" ሲሉ ወይን ለተሰኘው የፓርቲው ልሳን ተናግረዋል።የተከፋፈሉትን የሕወሓት ፖለቲከኞች ለማስታረቅ የተደረገዉ ጥረት አልተሳካም
በፌደራል መንግስቱ በኩል የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር በትግራይ ምርጫ እስኪደረግ ድረስ የተሰጠው ሐላፊነት እየተወጣ እንዲቆይ በቅርቡ በተካሄደው ውይይት አቅጣጫ መቀመጡ አስታውቆ እንደነበረ ይታወሳል።
ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ
ኂሩት መለሰ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር