የህወሓት ኃይሎች በአማራ ክልል አደረሱ የተባለውን ጉዳት የተመለከተ ጥናት  

የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ስምንት ዞኖች በቆዩባቸው ጥቂት ወራት ተፈጽመዋል የተባሉ ሰብዓዊ እና ቁሳዊ ውድመቶችን ሲያጠና የነበረው የጥናት ቡድን ውጤቱን ዛሬ ይፋ አድርጓል፡፡
የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ስምንት ዞኖች በቆዩባቸው ጥቂት ወራት ተፈጽመዋል የተባሉ ሰብዓዊ እና ቁሳዊ ውድመቶችን ሲያጠና የነበረው የጥናት ቡድን ውጤቱን ዛሬ ይፋ አድርጓል፡፡ የጥናት ቡድኑ አባል በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስታትስቲክስ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ዶ/ር ደነቀው ቢተው እንዳሉት 828ሺህ ወገኖች የተለያዩ ጉዳቶች ደርሶባቸዋል፡፡ አፈና፣ የጅምላ እና የተናጠል ግድያና አስገድዶ መደፈርም በህወሓት ኃይሎች የፈፀም እንደነበር ዶ/ር ደነቀው አብራርተዋል፡፡
በኢትዮጵያ ስታትስቲክስ ባለስልጣን የባሕር ዳር ቅርንጫፍ ሥራ አስፈፃሚ አቶ አማረ ዳኘው በበኩላቸው በቁሳዊ ሀብት 288 ቢሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ወድሟል ብለዋል፡፡
ጥናቱ በክልል ደረጃ በ16 አስተባባሪዎች፣በ800 ሱፐርቫይዘሮችና በ3613 መረጃ ሰብሳቢዎች መከወኑም ተገልጧል፡፡ ጥናቱ 8 ዞኖችን፣ 87 ወረዳዎችንና 945 ቀበሌዎችን እንደሸፈነም በጋዜጣዊ መግለጫው ተመልክቷል፡፡
የጥናት ቡድኑ ስላወጣው ግኝት ከህወሓት በኩል አስተያየት ለማካተት ያደረግሁት ጥረት በመገናኛ መስመሮች ችግር ምክንያት አልተሳካም፡፡
ዓለምነው መኮንን
ዮሐንስ ገብረእግዚዓብሔር