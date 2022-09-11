 የህወሓት መግለጫ | ኢትዮጵያ | DW | 14.10.2022

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ኢትዮጵያ

የህወሓት መግለጫ

የትግራይ ክልላዊ መንግስት የአፍሪካ ሕብረት የሚመራውን የሰላም ሂደት እንደሚቀበል የገለፁት ቃልአቀባዩ ይሁንና በአፍሪካ ሕብረት ገለልተኛነት ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸው ተናግረዋል። "የአፍሪካ ሕብረት እንደአለመታደል ሆኖ ከአዲስአበባ ትእዛዝ የሚቀበል ነው" ሲሉ የገለፁ ሲሆን፥ በሕብረቱ የሚመራ የሰላም ሂደት ግን መቀጠሉን ጠቁመዋል።

የህወሓት ቃል አቀባይ ጋዜጣዊ መግለጫ

ዓለም ለትግራዩ ጦርነት ትኩረት አልሰጠም ሲሉ የህወሓት ቃልአቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ። በወቅታዊ ጉዳዮች ዙርያ መግለጫ የሰጡት ቃልአቀባይ አቶ ጌታቸው ጦርነቱ በተለያዩ ግንባሮች ተባብሶ መቀጠሉን ገልፀዋል። ጦርነቱ ተባብሶ በቀጠለበት በዚህ ወቅት ላይም በትግራይ የሚኖር ሰላማዊ ህዝብ ሕይወት አደጋ ላይ ወድቋል የሚሉት አቶ ጌታቸው ዓለምአቀፍ ስምምነቶች የጣሰ ያሉት ጦርነቱ ቢቀጥልም ዓለምአቀፍ ማሕበረሰብ ለትግራይ ትኩረት አልሰጠም ብለዋል።ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ ከመቀሌ ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል።

አቶ ጌታቸው በመግለጫው "ዓለምአቀፉ ማሕበረሰብ ለእኛ ሲል ሳይሆን ለራሱ እሴቶች ሲል መሟገት ባለበት ጉዳይም እየተሟገተ አይደለም። ..... መወቀስ አለባቸው፣ ለዩክሬን የሚሰጡትን ቅንጣት ያክል ለእኛ ቢሰጡ የተሻለ ነገር መስራት ይችሉ ነበረ" ብለዋል። 
የህወሃት ቃል አቀባይ ስለተጀመረው የዲፕሎማሲ ጥረት

የትግራይ ክልላዊ መንግስት የአፍሪካ ሕብረት የሚመራውን የሰላም ሂደት እንደሚቀበል የገለፁት ቃልአቀባዩ ይሁንና በአፍሪካ ሕብረት ገለልተኛነት ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸው ተናግረዋል። "የአፍሪካ ሕብረት እንደአለመታደል ሆኖ ከአዲስአበባ ትእዛዝ የሚቀበል ነው" ሲሉ የገለፁ ሲሆን፥ በሕብረቱ የሚመራ የሰላም ሂደት ግን መቀጠሉን ጠቁመዋል። "የሰላም ሂደቱ እንዳለ አውቃለሁ፣ የሚቀጥል ሂደት አለ፣ ዋናው ትኩረታችን ግን እሱ ላይ አይደለም። ሂደቱ መኖር ካለበት የቶክስ አቁም ስምምነት መቅደም መቻል አለበት" ብለዋል።

ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ

ኂሩት መለሰ

ነጋሽ መሐመድ 
 

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የህወሓት ቃል አቀባይ ጋዜጣዊ መግለጫ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Getachew Reda, Olusegun Obasanjo, Debretsion Gebremichael Getachew Reda, Member of the Politburo and TPLF´s spokesman, has spoken to DW about the AU special envoy Olusegun Obasanjo Tigray visit. Yesterday (07.11.2021) Obasanjo in Tigray meets with the leader of the Tigray People's Liberation Front, Debretsion Gebremichael. The meeting took place behind closed doors.

የትግራይ ክልላዊ መንግሥት ጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይ የተካተቱበት የተደራዳሪዎች ቡድን ማቋቋሙን ገለጸ 11.09.2022

የትግራይ ክልላዊ መንግሥት በአፍሪካ ኅብረት ጥላ ሥር ለሚደረግ የሰላም ሒደት ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ። የክልሉ መንግሥት የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይ እና ከህወሓት ከፍተኛ ባለሥልጣናት አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ የተካተቱበት ተደራዳሪ ቡድን አቋቁሟል።

የአውሮፓ ሕብረትና የአሜሪካ ልኡካን በመቐለ

የአውሮፓ ሕብረትና የአሜሪካ ልኡካን በመቐለ 03.08.2022

የሕወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ለጋዜጠኞች እንዳሉት ውይይቱ መግባባት ላይ የተደረሰበት ነው ብለዋል።

አሜሪካ ግጭቱ በጦርነት አይፈታም ማለቷ

አሜሪካ ግጭቱ በጦርነት አይፈታም ማለቷ 07.09.2022

"ዩናይትድስቴትስ፣ህወሓት ከትግራይ ውጭ ጥቃት መቀጠሉ፣የኢትዮጵያ መንግስት በአየርና በምድር የሚያደርገውን ጥቃት እንዲሁም ኤርትራ ዳግም ወደ ግጭቱ መግባቷን ታወግዛለች።እነዚህ እርምጃዎች በቀጣናው ውጥረትን እየጨመሩ እና የሰብዓዊ ሁኔታዎችን እያባባሱ ናቸው።በእኛ ዕይታ ለዚህ ግጭት ምንም ዓይነት ወታደራዊ መፍትሔ የለም።"ብላለች።