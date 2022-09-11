የህወሓት መግለጫ

የትግራይ ክልላዊ መንግስት የአፍሪካ ሕብረት የሚመራውን የሰላም ሂደት እንደሚቀበል የገለፁት ቃልአቀባዩ ይሁንና በአፍሪካ ሕብረት ገለልተኛነት ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸው ተናግረዋል። "የአፍሪካ ሕብረት እንደአለመታደል ሆኖ ከአዲስአበባ ትእዛዝ የሚቀበል ነው" ሲሉ የገለፁ ሲሆን፥ በሕብረቱ የሚመራ የሰላም ሂደት ግን መቀጠሉን ጠቁመዋል።
ዓለም ለትግራዩ ጦርነት ትኩረት አልሰጠም ሲሉ የህወሓት ቃልአቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ። በወቅታዊ ጉዳዮች ዙርያ መግለጫ የሰጡት ቃልአቀባይ አቶ ጌታቸው ጦርነቱ በተለያዩ ግንባሮች ተባብሶ መቀጠሉን ገልፀዋል። ጦርነቱ ተባብሶ በቀጠለበት በዚህ ወቅት ላይም በትግራይ የሚኖር ሰላማዊ ህዝብ ሕይወት አደጋ ላይ ወድቋል የሚሉት አቶ ጌታቸው ዓለምአቀፍ ስምምነቶች የጣሰ ያሉት ጦርነቱ ቢቀጥልም ዓለምአቀፍ ማሕበረሰብ ለትግራይ ትኩረት አልሰጠም ብለዋል።ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ ከመቀሌ ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል።
አቶ ጌታቸው በመግለጫው "ዓለምአቀፉ ማሕበረሰብ ለእኛ ሲል ሳይሆን ለራሱ እሴቶች ሲል መሟገት ባለበት ጉዳይም እየተሟገተ አይደለም። ..... መወቀስ አለባቸው፣ ለዩክሬን የሚሰጡትን ቅንጣት ያክል ለእኛ ቢሰጡ የተሻለ ነገር መስራት ይችሉ ነበረ" ብለዋል።
የህወሃት ቃል አቀባይ ስለተጀመረው የዲፕሎማሲ ጥረት
የትግራይ ክልላዊ መንግስት የአፍሪካ ሕብረት የሚመራውን የሰላም ሂደት እንደሚቀበል የገለፁት ቃልአቀባዩ ይሁንና በአፍሪካ ሕብረት ገለልተኛነት ላይ ጥርጣሬ እንዳላቸው ተናግረዋል። "የአፍሪካ ሕብረት እንደአለመታደል ሆኖ ከአዲስአበባ ትእዛዝ የሚቀበል ነው" ሲሉ የገለፁ ሲሆን፥ በሕብረቱ የሚመራ የሰላም ሂደት ግን መቀጠሉን ጠቁመዋል። "የሰላም ሂደቱ እንዳለ አውቃለሁ፣ የሚቀጥል ሂደት አለ፣ ዋናው ትኩረታችን ግን እሱ ላይ አይደለም። ሂደቱ መኖር ካለበት የቶክስ አቁም ስምምነት መቅደም መቻል አለበት" ብለዋል።
ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ