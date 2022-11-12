የህወሓት መግለጫና በሰላም ስምምነቱ ዙርያ የዜጎች አስተያየት

በጦርነት ከባድ ችግር ውስጥ የወደቁ የመቐለ ነዋሪዎች በፕሪቶሪያና በናይሮቢ ከተፈረሙ ሥምምነቶች ተስፋ ሰንቀዋል። የከተማዋ ነዋሪዎች ሥምምነቶቹ ተግባራዊ ሆነው የተቋረጡ መሠረታዊ አገልግሎቶች እንዲጀመሩ፣ የተዘጉ መንገዶችና ባንኮች እንዲከፈቱ ተስፋ ያደርጋሉ። ህወሓት የፕሪቶሪያው ሥምምነት ከተፈረመ ከአስር ቀናት በኋላ መግለጫ አውጥቷል።
ለቀናት ከቆየ ዝምታ በኋላ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ዙርያ መግለጫ ያሰራጨው የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ማእከላዊ ኮሚቴ የሰላም ስምምነቱ እንደሚደግፍ እና ለተግባራዊነቱም እንደሚሰራ አስታውቋል።
ህወሓት የተፈረመው ስምምነት "ሰላም የሚያሰፍን፣ ፍትህ የሚያረጋግጥ፣ ተጠያቂነት የሚያስከትል" በማለት ገልፆታል። የሰላም ስምምነቱ ተፈርሞ 10 ቀናት ካለፉት በኋላ የወጣው የህወሓት ማእከላዊ ኮሚቴ መግለጫ "ወደ ድርድሩ ህወሓት ወክሎ የሄደ አካል የለም፣ በሰላም ስምምነቱ የህወሓት ተዋጊዎች ተብሎ የተገለፀው የተሳሳተ ነው፣ ህወሓት ተዋጊዎች የሉትም፣ በትግራይ ያሉት ታጣቂዎች የፖለቲካ ፓርቲው ህወሓት ተዋጊዎች ሳይሆኑ የትግራይ ሰራዊት ናቸው" ሲል የገለፀ ሲሆን ማስተካከያ እንዲደረግም ጠይቋል።
ከዚህ በተጨማሪ ማእከላዊ ኮሚቴው የፖለቲካ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሔ እንዲያገኙ "ፖለቲካዊ ትግል" ማድረጉ እንደሚቀጥል አስታውቋል። በህወሓቱ መግለጫ ዙርያ ተጨማሪ ማብራርያ ለማግኘት የፖርቲው አመራሮች ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት ለግዜው አልተሳካም።
ከፕሪቶርያው የሰላም ስምምነት በኋላ በሳምንቱ መጨረሻ በኬንያ የተፈረመው 'የስምምነቱ ትግበራ ሰነድ' በብዙሃን ዘንድ ተስፋ ያሳደገ ሆኗል። በመቐለ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች ከስምምነቱ በኋላ ትግበራ ይጠብቃሉ። በንግድ ስራ የተሰማሩት አቶ ደስታ ገብረስላሴ "ሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ፣ ባንክ ጨምሮ ሁሉም አገልግሎቶች እንዲጀምሩ፣ መንገዶች እንዲከፈቱ" ይጠብቃሉ።
ሌላዋ ያነጋገርናት በጦርነቱ ምክንያት ላለፉት ዓመታት ከትምህርት ገበታዋ የተለየችው ዳናይት ኪሮስ የሰላም ዕድሉ ወደ ትምህርት ገበታዋ እንዲመልሳት ተስፋ ጥላበታለች። ከልጆቹ ጋር ሁለት ከባድ ዓመታት ማሳለፉ የሚገልፀው የመንግስት ሰራተኛው አማኑኤል ካሕሳይ ይህ ስምምነት ነገሮች ሊቀይር ይጠብቃል። አማኑኤል "ያለፈው ወቅት፣ አሁንም ከባድ ግዜ ነው እያሳለፍን ያለነው። ባንክ የለም፣ ስልክ የለም፣ በዛ ላይ ጦርነት ነው። ይህ ሁኔታ ልጆች ይዘህ ከባድ ነው። ለ16 ወራት ያለ ደሞዝ ነው የቆየነው። አሁን ተስፋ አለኝ። ስምምነቱ ቶሎ ወደ ተግባር እንዲቀየር እጠብቃለሁ" ይላል።
በኢትዮጵያ መንግስት እና ህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት በትግራይ በህዝቡ ዘንድ፣ ከፓለቲካ ፖርቲዎች እንዲሁም ሌሎች ተቋማት ድጋፍ እየተቸረው ይገኛል።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
እሸቴ በቀለ
ታምራት ዲንሳ