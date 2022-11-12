 የህወሓት መግለጫና በሰላም ስምምነቱ ዙርያ የዜጎች አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 14.11.2022

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ኢትዮጵያ

የህወሓት መግለጫና በሰላም ስምምነቱ ዙርያ የዜጎች አስተያየት

​​​​​​​በጦርነት ከባድ ችግር ውስጥ የወደቁ የመቐለ ነዋሪዎች በፕሪቶሪያና በናይሮቢ ከተፈረሙ ሥምምነቶች ተስፋ ሰንቀዋል። የከተማዋ ነዋሪዎች ሥምምነቶቹ ተግባራዊ ሆነው የተቋረጡ መሠረታዊ አገልግሎቶች እንዲጀመሩ፣ የተዘጉ መንገዶችና ባንኮች እንዲከፈቱ ተስፋ ያደርጋሉ። ህወሓት የፕሪቶሪያው ሥምምነት ከተፈረመ ከአስር ቀናት በኋላ መግለጫ አውጥቷል።

ህወሓት"ስምምነቱ ሰላምን የሚያሰፍን፣ ፍትህን የሚያረጋግጥ፣ ተጠያቂነትን የሚያስከትል" ብሎታል። ዜጎችስ?

ለቀናት ከቆየ ዝምታ በኋላ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ዙርያ መግለጫ ያሰራጨው የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ማእከላዊ ኮሚቴ የሰላም ስምምነቱ እንደሚደግፍ እና ለተግባራዊነቱም እንደሚሰራ አስታውቋል።

ህወሓት የተፈረመው ስምምነት "ሰላም የሚያሰፍን፣ ፍትህ የሚያረጋግጥ፣ ተጠያቂነት የሚያስከትል" በማለት ገልፆታል። የሰላም ስምምነቱ ተፈርሞ 10 ቀናት ካለፉት በኋላ የወጣው የህወሓት ማእከላዊ ኮሚቴ መግለጫ "ወደ ድርድሩ ህወሓት ወክሎ የሄደ አካል የለም፣ በሰላም ስምምነቱ የህወሓት ተዋጊዎች ተብሎ የተገለፀው የተሳሳተ ነው፣ ህወሓት ተዋጊዎች የሉትም፣ በትግራይ ያሉት ታጣቂዎች የፖለቲካ ፓርቲው ህወሓት ተዋጊዎች ሳይሆኑ የትግራይ ሰራዊት ናቸው" ሲል የገለፀ ሲሆን ማስተካከያ እንዲደረግም ጠይቋል።

ከዚህ በተጨማሪ ማእከላዊ ኮሚቴው የፖለቲካ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሔ እንዲያገኙ "ፖለቲካዊ ትግል" ማድረጉ እንደሚቀጥል አስታውቋል። በህወሓቱ መግለጫ ዙርያ ተጨማሪ ማብራርያ ለማግኘት የፖርቲው አመራሮች ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት ለግዜው አልተሳካም።

የህወሓት ዓርማ ሲውለበለብ

ህወሓት የተፈረመው ስምምነት "ሰላም የሚያሰፍን፣ ፍትህ የሚያረጋግጥ፣ ተጠያቂነት የሚያስከትል" በማለት ገልፆታል።

ከፕሪቶርያው የሰላም ስምምነት በኋላ በሳምንቱ መጨረሻ በኬንያ የተፈረመው 'የስምምነቱ ትግበራ ሰነድ' በብዙሃን ዘንድ ተስፋ ያሳደገ ሆኗል። በመቐለ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች ከስምምነቱ በኋላ ትግበራ ይጠብቃሉ። በንግድ ስራ የተሰማሩት አቶ ደስታ ገብረስላሴ "ሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ፣ ባንክ ጨምሮ ሁሉም አገልግሎቶች እንዲጀምሩ፣ መንገዶች እንዲከፈቱ" ይጠብቃሉ።

ሌላዋ ያነጋገርናት በጦርነቱ ምክንያት ላለፉት ዓመታት ከትምህርት ገበታዋ የተለየችው ዳናይት ኪሮስ የሰላም ዕድሉ ወደ ትምህርት ገበታዋ እንዲመልሳት ተስፋ ጥላበታለች። ከልጆቹ ጋር ሁለት ከባድ ዓመታት ማሳለፉ የሚገልፀው የመንግስት ሰራተኛው አማኑኤል ካሕሳይ ይህ ስምምነት ነገሮች ሊቀይር ይጠብቃል። አማኑኤል "ያለፈው ወቅት፣ አሁንም ከባድ ግዜ ነው እያሳለፍን ያለነው። ባንክ የለም፣ ስልክ የለም፣ በዛ ላይ ጦርነት ነው። ይህ ሁኔታ ልጆች ይዘህ ከባድ ነው። ለ16 ወራት ያለ ደሞዝ ነው የቆየነው። አሁን ተስፋ አለኝ። ስምምነቱ ቶሎ ወደ ተግባር እንዲቀየር እጠብቃለሁ" ይላል።

በኢትዮጵያ መንግስት እና ህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት በትግራይ በህዝቡ ዘንድ፣ ከፓለቲካ ፖርቲዎች እንዲሁም ሌሎች ተቋማት ድጋፍ እየተቸረው ይገኛል።

ሚሊዮን ኃይለስላሴ

እሸቴ በቀለ

ታምራት ዲንሳ

 

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ህወሓት"ስምምነቱ ሰላምን የሚያሰፍን፣ ፍትህን የሚያረጋግጥ፣ ተጠያቂነትን የሚያስከትል" ብሎታል። ዜጎችስ?  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Chief of staff of the Ethiopian Armed Forces and Field Marshal Berhanu Jula (L) shakes hands with Commander-in-chief of the Tigray rebel forces General Tadesse Worede (R) as, former Nigeria's President Olusegun Obasanjo (CL) and former Kenya's President Uhuru Kenyatta (CR) applaud during the signing ceremony of the declaration of the senior commanders meeting on the implementation of the Ethiopia permanent cessation of hostilities agreement between the government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) in Nairobi on November 12, 2022. - The restoration of desperately needed humanitarian assistance to the region is one of the key planks of a peace deal between the federal government and the Tigray People's Liberation Front (TPLF) to end two years of brutal war in northern Ethiopia. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP) (Photo by YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images)

በትግራይ እና አጎራባች ክልሎች ለተቸገሩ ሁሉ ያለ ገደብ የሰብዓዊ ዕርዳታ አቅርቦት ለማመቻቸት ከሥምምነት ተደረሰ 12.11.2022

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሀኑ ጁላ እና የትግራይ ኃይሎች አዛዥ ጄኔራል ታደሰ ወረደ ለአራት ቀናት በናይሮቢ ካደረጉት ድርድር በኋላ በትግራይና አጎራባች ክልሎች ያለ ገደብ የሰብዓዊ ዕርዳታ አቅርቦት ለማመቻቸት ሥምምነት ላይ መድረሳቸውን የአፍሪካ ኅብረት ገልጿል።

(From L to R): South African Minister of International Relations and Cooperation Naledi Pandor, Redwan Hussien Rameto, Representative of the Ethiopian government, Kenyan President Uhuru Kenyatta, African Union Horn of Africa envoy and former Nigerian president Olusegun Obasanjo, Getachew Reda, Representative of the Tigray People's Liberation Front (TPLF), and former deputy President of South Africa Phumzile Mlambo-Ngcuka pose for a photograph after the signing of a peace agreement following the African Union-led negotiations to resolve conflict in Ethiopia at the Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) offices in Pretoria on November 2, 2022. (Photo by PHILL MAGAKOE / AFP)

ህወሓትን ትጥቅ ማስፈታትና የወደፊቱ የትግራይ ክልል የፀጥታ ኃይል ጉዳይ 07.11.2022

የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቅዳሜ እለት ለየ ሀገራት ተወካዮች የመንግሥታቸውንና የሕወሓትን ስምምነት ሲያብራሩ የፌዴራል መንግሥቱ ሕወሓት በሽብርተኛነት የተፈረጀበትን ድንጋጌ መልሶ እንዲመለከተው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርበዋል ብለዋል።

ዉይይት፤ በጦርነት ዛቻና ፕሮፖጋንዳ የታጀበዉ የሰላም ድርድር

ዉይይት፤ በጦርነት ዛቻና ፕሮፖጋንዳ የታጀበዉ የሰላም ድርድር 30.10.2022

„የሰላም ንግግሩ ጠረቤዛ ጠባብ ነዉ። ችግሩ በጦርነት ላይፈታ ለምን ሰዉ ያልቃል፤ አገር ይወድማል? ህብረተሰቡ መራብ፤ መገደል፤ ተስፋ መቁረጥ ይብቃን ብሎ መንቃት አለበት ። እነዚህ ቡድኖች የሚወዛገቡበት ችግር የጎበዝ አለቃ አይነት ክርክር ነዉ። ከዉይይቱ በፊት ተኩስ ማቆም ግዳጅ መሆን ነበረበት። የኤርትራ ሰራዊት በቀላሉ ይወጣልስ?“