ትግራይ ክልልን እያስተዳደረ ያለውና በሰሜን የአገሪቱ አከባቢዎች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚዋጋው ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወሓት) አሁን በአፍሪካ ህብረት መርህ ስር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን ትናንት ነበር የገለጸው፡፡ይሁንና በዚህ ላይ የሚጠበቀው የመንግስት ምላሽ ቢያንስ እስካሁን በይፋ አልተንጸባረቀም፡፡
የህወሓት ለድርድር መዘጋጀት እና የሚጠበቀው የፌደራል መንግስት ምላሽ
ትግራይ ክልልን እያስተዳደረ ያለውና በሰሜን የአገሪቱ አከባቢዎች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚዋጋው ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወሓት) አሁን በአፍሪካ ህብረት መርህ ስር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን ትናንት ነበር የገለጸው፡፡ይሁንና በዚህ ላይ የሚጠበቀው የመንግስት ምላሽ ቢያንስ እስካሁን በይፋ አልተንጸባረቀም፡፡ ዓለማቀፉ ማህበረሰብ ግን የህወሓትን ውሳኔ አበጀ እያሉት ነው፡፡
የትግራይ ክልልን የሚያስተዳድረውና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በውጊያ ላይ የሚገኘው ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ ያቀረበው የእንደራደር ጥሪ ከትናንት ጀምሮ አብይ የመገናኛ ብዙሃን ርዕስ ሆኖ ቀጥሏል፡፡ የህወሓት የወታደራዊ ክንፉ ከፍተኛ ባለስልጣን ጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይ እና የሲቪል አመራሩ ከፍተኛ ባለስልጣን አቶ ጌታቸው ረዳ የተካተቱበት የተደራዳሪዎች ቡድን በማቋቋም በአፍሪካ ህብረት መርህ ለመደራደር ዝግጁ መሆናቸውን ትናንት ማሳወቃቸውን ተከትሎም ለወራት የተኩስ አቁም አውጆ የሰላም ጥሪን ሲያቀርብ የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ እየተጠበቀ ነው፡፡
ይሁንና በመንግስት በኩል አሁናዊውን የህወሓት ጥሪን ተከትሎ የተሰጠ ይፋዊ ምላሽ አሊያም የአቋም መግለጫ ቢያንስ እስካሁን አልተሰማም፡፡ ዶይቼ ቬለም ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት፣ ለመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገለግሎት ሚኒስቴር እና ለኢትዮጵያ መከላከያ ኮሚዩኒኬሽን የስራ ኃላፊዎች በመደወል የህወሓት ወቅታዊ አቋም ላይ ምላሽ ለማግኘት ያደረገው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም፡፡
የትግራይ ክልላዊ መንግሥት በአፍሪካ ኅብረት ጥላ ሥር ለሚደረግ የሰላም ሒደት ዝግጁ መሆኑን ትናንት ያስታወቀው ደም አፋሳሹ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የሰላም ተስፋን ከሳየ ከወራት በኋላ ዳግም ካገረሸበት ከሳምንታት በኋላ መሆኑ ነው። የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም እና ባሁን ወቅት በትግራይ በኩል የኢትዮጵያ ሰራዊትን የሚወጋውን ኃይል ከሚመሩት ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣናት የሚጠቀሱት ጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይ እና ከህወሓት ከፍተኛ ባለሥልጣናት አንዱ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ የተካተቱበት ተደራዳሪ ቡድን ተቋቁሞም በዚሁ መርህ ለመደራደር ዝግጅት መደረጉም ነው በህወሓት በኩል የተብራራው።
የትግራይ ክልላዊ መንግሥት በመስከረም 1 ቀን 2015 መግለጫው፤ ከኢትዮጵያ የፌድራል መንግሥት ጋር ለሚደረግ ድርድር "ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር በፍጥነት እና በጋራ ስምምነት ግጭቶችን ለማቆም" ዝግጁ እንደሆነም ነው የገለጸው።
"በአፍሪካ ኅብረት የሚመራ ተዓማኒ የሰላም ሒደት እንጠብቃለን" ያለው የትግራይ ክልላዊ መንግሥት ሊሳተፉ ይገባል ያላቸውን አካላት እና የሚኖራቸውን ሚና በመግለጫው ዘርዝሮ አቅርቧል። "በጋራ ተቀባይነት ያላቸው አደራዳሪዎች እንዲሁም መተማመንን ለመገንባት የሚረዱ፣ ለሰላም ሒደቱ እምነት የሚፈጥሩ እና የስምምነቶችን ተግባራዊነት የሚከታተሉ ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች እንዲሁም ለሰላም ሒደቱ ተዓማኒነት አስፈላጊ እገዛ እና ምክር የሚያቀርቡ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች" እንዲሳተፉም በመግለጫው ጠቁሟል።
የትግራይ ክልላዊ መንግሥትን እየመራ የሚገኘው ህወሓት በአፍሪካ ኅብረት ጥላ ሥር ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን ያስታወቀው የምሥራቅ አፍሪካ ልዩ ልዑክ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ የሥራ ጊዜ መራዘሙ ከተገለጸ ከአንድ ቀን በኋላ ነው። ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት 22 ወራት የዘለቀ ደም አፋሳሽ ውጊያ የገጠሙት የትግራይ ኃይሎች ከዚህ ቀደም በኦባሳንጆ እና በህብረቱ ስር በሚደረገው የአደራዳሪነት ሚና ላይ እምነት እንደሌላቸው በተደጋጋሚ አንስተው ዛሬ ስልጣናቸው የሚያበቃው የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እንዲያሸማግላቸው ሃሳብ ማቅረባቸው ይታወሳል።
የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳ ፋኪ ማኅማት ቅዳሜ የልዩ ልዑኩ የሥራ ዘመን መራዘሙን ባሳወቁበት መግለጫ "ኦባሳንጆ በኢትዮጵያ እና በቃጣናው እርቅና ሰላም እንዲመጣ ከዓለማቀፍ ተዋንያን ጋር ሆነው እንደሚሰሩ ሙሉ እምነት እንዳለኝ በድጋሚ አረጋግጣለሁ" ሲሉ በይፋዊ ትዊተር ገጻቸው ጽፈው ነበር።
በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ የሚመራው የትግራይ ክልላዊ መንግሥት በትናንት መግለጫው ግጭት ከቆመ በኋላ "በድርድር አጠቃላይ የተኩስ አቁም ላይ መድረስ እና ለግጭቱ መነሾ የሆኑ ጉዳዮችን ለመፍታት ሁሉን አካታች ፖለቲካዊ ውይይት ማካሔድ" እንደሚገባ አቋሙን አሳውቋል። በመግለጫው መሠረት የተሰየሙት ተደራዳሪዎቹ ወደፊት በሚካሔዱ ድርድሮች "ያለ ምንም መዘግየት ለመሰማራት ዝግጁ" ናቸው።
ህወሓት መራሹ የትግራይ ክልል መግለጫን ተከትሎ እንደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአፍሪካ ህብረት እና የናይትድ ስቴትስ ያሉ ዓለማቀፉ ማህበረሰብ የሰላም ጥሪው ተቀባይነት እንዲያገኝ ጠይቀዋል፡፡
የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ ማኀማት በቲዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የትግራይ ኃይሎች በአፍሪካ ህብረት በሚመራው የድርድር መርህ ውስጥ ለመሳተፍ ፍላጎት ማሳየታቸው ለሰላም መልካም አጋጣሚ ብለውታል፡፡
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዥ የትግራይ ሃይሎች በአስቸኳይ ግጭት ለማቆም እና የሰሜን ኢትዮጵያውን ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመቋጨት ዝግጁ ነን ማለታቸውን በአውንታዊነት መመልከታቸውን ቃል አቀባያቸው ገልጸዋል። ዋና ፀሐፊው የጦርነቱ ተሳታፊዎች ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው ሳይዘገዩ በአፍሪካ ኅብረት ጥላ ንግግር እንዲጀምሩ ጥሪ ማቅረባቸውም ተመላክቷል። ጉቴሬዥ ተመድ በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው ድርድር ድጋፉን እንደሚሰጥም አረጋግጠዋል፡፡
የአውሮፓ ኅብረት የውጭ ጉዳይ እና የደኅንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይና የአውሮፓ ኮሚሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ቦሬል በበኩላቸው፣ የትግራይ ክልል መንግሥት ግጭት በአስቸኳይ ቆሞ ለንግግር ዝግጁ መሆኑን የገለጸበትን መልካም አጋጣሚ ሁሉም ወገኖች እንዲጠቀሙበት ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል።
አሜሪካ በበኩሏ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን እንደምትቆም እና የሕዝቡን ሰላም እና የምጣሄ ሃብት እድገት የሚያረጋግጥ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችን እንደምትደግፍ ገልጻለች። የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ በትግራይ ኃይሎች በኩል የቀረበው ግጭት የማቆምና ልዩነቶችን በንግግር ለመፍታት የቀረበውንም ጥሪ አበረታቷል። የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሐመር በኢትዮጵያ በአዲስ መልክ ተጀምሮ በትግራይ፣ አማራ እና አፋር ክልሎች ቀውስ እያስከተለ ላለው ጦርነት እልባት ለማፈላለግ ባለፈው ሳምንት ነበር አዲስ አበባ የገቡት፡፡
ከህወሓት ጋር የሚደረገው ድርድር በአፍሪካ ኅብረት የአደራዳሪነት ሚና ብቻ ሊደረግ እንደሚገባ አቋሙን በተደጋጋሚ ሲገልጽ የቆየው የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት፤ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በሰብሳቢነት የሚመሩት እና ሰባት አባላት ያሉት ተደራዳሪ ቡድንን ይፋ ያደረገው ባለፈው ሰኔ 2014 ዓ.ም. ነበር። ይህንኑን ተከትሎም የፌዴራል መንግስት ከህወሓት ጋር “ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የትም ለመደራደር ዝግጁ ነኝ” ማለቱ አይዘነጋም፡፡
ከአምስት ወራት የተናጥል ተኩስ አቁም በኋላ ባለፈው ነሓሴ ወር አጋማሽ ለተቀሰቀሰው ሶስተኛው ዙር የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የፌዴራል መንግስት ህወሓትን በጦር ቀስቃሽነት ስከስ፤ የትግራይ ኃይሎች በበኩላቸው መንግስት በተለያዩ ግንባሮች ጦርነት ከፍቶብናል በማለት መወዛገባቸው ይታወሳል፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ