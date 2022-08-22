የህወሃት መግለጫ፣ የሰላም ድርድር ግብዣና የሳይስን ቤተመዘክር

በማኅበራዊ መገናኛው ሰሞኑንም የመነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳዮች በርካታ ናቸው። ህወሃት ከሰሜን የአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ለቅቄ ወጥቻለሁ ያለበት መግለጫ፤ የአፍሪቃ ሕብረት ፌደራል መንግሥት እና ህወሃትን ለሰላም ድርድር መጋበዙ እንዲሁም ከሰሞኑ የተመረቀው የሳይንስ ቤተመዘክርን በተመለከተ የተሰጡ አስተያየቶችን መራርጠናል።
እሑድ ማምሻውን የትግራይ ክልልን ከሚያስተዳድረው ህወሃት በኩል የተሰማው ከሰሜናዊ የአማራ ክልል አካባቢዎች ተዋጊዎቼን አውጥቼ ወደ ሰሜናዊ ትግራይ አዛውሬያለሁ፤ የወጣሁት ከመዋጋት አቅም ጋር በተገናኘ ሳይሆን ፊቴን ወደ ኤርትራ ለማዞር ነው የሚል መግለጫ ማውጣቱን በተመለከተ ብዙዎች ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው አስተያየቶችን ሰጥተዋል። ይኸውም ቡድኑ ተሸንፎ እንጂ በሌላ ምክንያት ከተጠቀሰው አካባቢ አልወጣም የሚል። ለየት ያሉ አስተያየትች ከሰጡት መካከል፤ ላሪስ ጆናታን፤ «በእራሳቸዉ ከወጡ ገዥ መሬት ይዞ ከቦ የነበረው የኢትዮጵያ ወታደርና ፋኖ አንዴት ሳይዛቸው ቀረ?» በማለት ይጠይቃሉ። ብቸኛ ነኝ በሚል የፌስቡክ ስም ያላቸው አስተያየት ሰጪም፤ «ለቀው ለመውጣት ነው የመጡት?» ሲሉ ሌላ ጥያቄ አቅርበዋል። ኢትዮጵያ ደግሞ በትዊተር፤ «ለጠቅላላ እውቀት፤ ጦርነት የጀመራችሁት የዐብይን አፍንጫ ይዛችሁ መብራት ስልክ ባንክ ወዘተ ለማስጀመር ነበረ ታዲያ የተመለሳችሁት ሰርቪሱ ተመልሶ ነው ወይ?» የሚለውን ጥያቄ አቅርበዋል። የፌስቡክ ተጠቃሚ የሆኑት ኤልሳ ላንኮምም ጠያቂ ናቸው፤ «መጀመሪያ ማን ግቡ አላቸው?» የሚል። የአስሊ አህመድ እና ኢሲጅ ጉተማ አስተያየት ደግሞ ይመሳሰላል፤ «ምናልባት ወደ ኤርትራ የዞሩት ሻዕቢያን ለመከላከል ነው» የሚል። በጉዳዩ ላይ ከፌደራል መንግሥት በኩል የተባለ ነገር አለመኖሩን በተመለከተ አስተያየታቸውን የሰጡት ብሩክ ይሁኔ ደግሞ፤ «እኛ ድምጻችንን አጥፍተን ሥራችንን እየሠራን ነው። ከህወሓት በኩል ግን ግራ የገባው መግለጫ በርክቷል» ነው ያሉት። አስናቀ አጥናፉ ግን ስጋት ያላቸው ይመስላል፤ «ህወሐት ተኮሰ፤ መንግሥት ለቅቆ ወጣ፤ ህወሐት ት/ቤት፣ ሆስፒታል አወደመ፤ ህወሃት ተደብድቦ ውጣ፤ ይህ አዙሪት ነገር ለመጪዎቹ ወራትም የሚቀጥል ይመስለኛል።»፤ እንደዚህኛው አስተያየስ ሰጪ ስጋት የገባቸው ዓለሙ ፀጋዬ በበኩላቸው፤ «ነገ ደግሞ ብልፅግና ተኩስ አቁም ተስማምቶ ሕወሓትን በቂ የሎጅስቲክ አቅርቦት እስከሚያገኝ እና እንደገና ወረራ እስኪጀምር ይጠብቀዋል አንተ መከረኛው እየተፈናቀልህ።» በማለት ሃሳባቸውን በፌስቡክ አጋርተዋል።
የአፍሪቃ ሕብረት የኢትዮጵያ ፌደራል መንግሥት እና የትግራይ ክልል መሪዎችን ለሰላም ድርድር በደብዳቤ መጋበዙ የተሰማው በዚሁ ሳምንት ነው። ሁለቱም ወገኖች ጥሪውን መቀበላቸውንም አሳውቀዋል። የፌስቡክ ተጠቃሚ ለሆኑት አለባቸው ሳባቅ በሪሁን አስደሳች ዜና ነው፤ «እግጅ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። በቃን! ለኢትዮጵያ ጦርነት በቃ!» ብለዋል። ከማል ጃርሶ ጋርዱላም፤ «እሰየው የሚያስብል ነው» ሲሉ፤ መሀመድ ለገሠ አሊም እንዲሁ «መልካም ዜና ነው።» ነው ያሉት። አብዲ ሆም ኪንግ የተባሉት የፌስቡክ ተጠቃሚ ደግሞ ተጠራጥረዋል፤ «ህዋሀት መቼም አይሄድም እስቲ እናያለን እውነት ሰላም እንደሚፈልጉ?» ነው የሚሉት። ጌትነት አያሌው ደግሞ ሃሳብ ገብቷቸዋል፤ «ለህወሀት ማን ከአገር ውጭ ሊደራደር ነው?» በሚል። ባናና ጆ የሚል የፌስቡክ ስም ያላቸው አስተያየት ሰጪ ደግሞ ጥያቄ አንስተዋል፤ «ተሸንፎ እጁን መስጠት የሚገባውን ቡድን ለማንሳት ካልሆነ ለኢትዮጵያ ምን ይጠቅማታል? በድርድሩ የተዘረፈው ንብረትና የወደመውን ንብረት ይመልሳሉ?» በማለት ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። ዝንተ ዓለም አማራ የተሰኘ የፌስቡክ ስም ያላቸው ሌላው አስተያየት ሰጪም» «ለመሆኑ አማራንና አፋርን ወክሎ ማን ሊቀመጥ ነው?» ሲሉ ይጠይቃሉ። «ህዝብ ከአለቀ በኋላ የምን ድርድር ነው ?» ያሉት ደግሞ ፕሮ አስራት ወልደየስ የሚል የፌስቡክ ስም ያላቸው አስተያየት ሰጪ ናቸው። ጌታቸው ገብረ ኪሮስ፤ በትዊተር፤ «መሠረታዊ ፍላጎቶችን ማግኘት እንደተከለከተ ህዝብ የጦርነትን አውዳሚነት የሚያውቅ እማኝ የለም። ሰላም በቅድሚያ መጥቀም ያለበት ተጎጂዎችን እንጂ አጥቂዎችን መሆን የለበትም። ከፖለቲካው ግብ ባሻገር፤ ጦርነት ለሰብአዊ ክብር አደጋ በመሆኑ ተራውን ትግራዋይ ወደ ከፋው ጦርነት ይገፋል። » ሲሉ የሰላምን ንግግሩን አስፈላጊነትን አጽንኦት ሰጥትተዋል።
ማሜ ማን በበኩላቸው በሰላም ንግግሩ ላይ ታዛቢዎችን የፈለጉ አይመስልም፤ «ታዛቢ ተብለው የተጠቀሱት በግሌ አስፈልጉም ባይ ነኝ» ነው የሚሉት። መድህኔ ታደሰ በአፍሪቃ ሕብረት አደራዳሪነት ላይ እምነት እንደሌላቸው የሚያመለክት አስተያየት ነው በትዊተር ያጋሩት፤ « አደራዳሪ፤ አሉ» መድህኔ« የአፍሪቃ ሕብረት ከአንድ ወገን ጋር ማለት ከዐቢይ ጋር ተነጋገረ፤ ትግራይን ደግሞ ወደ ትዕይንቱ ጋበዘ። የአፍሪቃ ሕብረት እና አዲስ አበባ በአንድ ወገን ናቸው፤ ትግራይ ደግሞ በሌላ። መፍትሄው፤ ከአፍሪቃ ወይም ከውጪ ገለልተኛ አደራዳሪ ይፈልጋሉ። ኦባሳንጆ በጨዋታው መቆየት ከፈለጉ ከመንግሥት ቡድን ጋር መቀላቀል ይችላሉ።» በማለት ዘርዘር ያለ ሃሳባቸውን ጽፈዋል።
አወል መሀመድ ግን የተጠራጠሩ ይመስላል፤ «የሚሆነው አይታወቅም እና በትዕግሥት መጠበቁ ያስፈልገናል።» ሲሉም ይመክራሉ። ፓኖስ ሰኪር የተባሉት የፌስቡክ ተጠቃሚ ደግሞ፤ «ኢትዮጵያ ውስጥ መፍትሄ እና ሰላም እንደሚኖር ተስፋ አለኝ» ይላሉ።
በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት የኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን የሌሎች ሃገራትን ትኩረት እና ቀልብ ከሳበ ሰነባብቷል። ብዙዎች ጎራ ለይተው በሃሳብ አስተያየት መሟገታቸው እንዳለ ሆኖ ታዋቂ እና በተለያየ የኃላፊነት ደረጃ የሚገኙትም አስተያየታቸውን ሲሰጡ ይታያል። የአፍሪቃ ሕብረትን የሰላም ውይይት ግብዣ በተመለከተ ቀድሞ በኢትዮጵያ የአሜሪካን አምባሳደር የነበሩት ቲቦር ናዥ በትዊተር፤ «የኢትዮጵያ መንግሥት የአፍሪቃ ሕብረት ደቡብ አፍሪቃ ላይ የጠራውን የሰላም ውይይት ተቀብሏል። ትግራይም ያለምንም ማወላወል ባስቸኳይ መቀበል ይኖርበታል። ለግምገማም ሆነ ቃላትን ለመተንተን ጊዜ የለም። እባካችሁ ይህ ዕድል እንዲያመልጥ የለበትም። ህዝቡ ምን ያህል ስቃይ ይሸከም? አሁኑኑ ተኩስ ይቁም!» ሲሉ፤ የቀድሞው የአሜሪካ ረዳት የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር እና አምባሳደር ሀርማን ጄ ኮኸን ደግሞ፤ «በኢትዮጵያ እና ትግራይ መካከል ደቡብ አፍሪቃ ላይ በሚካሄደው የድርድር ንግግር ቁልፍ ጥያቄ ሆኖ የሚቀጥለው ህወሃት የትግራይ ገዢ የፖለቲካ ፓርቲ ሆኖ ይቀጥላል ወይ የሚለው ይሆናል። አዲስ አበባ ምሕረት እና መውጫ የሚሆን የማርያም መንገድ ከመስጠት ያለፈ ነገር ማቅረቧ ያጠራጥራል።» በማለት ስለድርድሩ ውጤት ከወዲሁ ግምታቸውን በትዊተር አጋርተዋል።
በዚሁ ሳምንት ነው የኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የጥበብ እና የሳይንስ ቤተመዘክር ግንባታ አጠናቃ የተመረቀው። ግንባታው ምን ያክል እንደፈጀ ባይገለጽም የግንባታው ጥራት፣ የቁሳቁሶጡ አይነት እንዲሁም የተገጠመለት ቴክኖሎጂ በርከት ያለ ወጪ መጠየቁን እንደሚጠቁም ነው የተነገረው። ብዙዎች የቤተመዘክሩን አሰራር እንዲሁም መገንባቱን ሁሉ ሲያደንቁ፤ ጥያቄ ያነሱም ጥቂት አይደሉም። የሰው ዘር ሀበሻ የሚል የፌስቡክ ስም ያላቸው፤ «ለኩሩው ወገኔ ይገባዋል!!! ቢያንስበት እንጂ አይበዛበትም።» ነው የሚሉት። አቡ ቢላል ቶይብም እንዲሁ በፌስቡክ« ወደ ሲውዝ ባንክ ከመላክ ይሻል ይመስለኛል» ይላሉ። ሀብታሙ ካኒም ካርታ ግን፤ «አቅርቦት ፤ ከፍላጎት ሲቃረን፤ የኛ ጥያቄ የዳቦ ነው።» ሲሉ አማረ ኤርሚያስ ደግሞ፣ «ጠንካራ የሳይንስ ላብራቶሪ የሌላት አገር፣ የሳይንስ ሙዝየም መገንባት ይገርማል።» ባይ ናቸው። በልሁ ሀይሌ በበኩላቸው በዚሁ በፌስቡክ፤ «የኢትዮጵያ ህዝብ የሚተቸውንና የሚያበረታታውን ጠንቅቆ ያውቃል። በተቀደደለት ቦይ የሚፈስ ውሃ አይደለም። ኢኮኖሚስትና የኢኮኖሚ ውስንነት ተፈርቶ ልማት አይደናቀፍም። ውስጡ የሚሠራው ሥራ ከዓላማው ውጭና ታሪክን የሚያበላሽ አብሮ ማደግን የሚገዳደር ከሆነ አብረን የምክር አገልግሎት እንሰጣለን። እስከዚያው ጠብቁ» ይላሉ።
ያዕቆብ አርሳኖ በትዊተር፤ «የአዲስ አበባው አዲሱ የሳይንስ ቤተመዘክር በእርግጥም ግዙፍ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ እና ህዝቡ እንኳን ደስ ያላችሁ ሊባሉ ይገባል። የእውቀት ተቋም እንደመሆኑ የኢትዮጵያን ሀገረ መንግሥት ለመገንባት ምሰሶ ነው። አንድነት፤ ወዳጅነት እንጦጦ ፓርኮችም ተመሳሳይ ውጤት ነው ያላቸው።» በማለት አድናቆታቸውን ገልጸዋል። አብዱልረዛቅ ኡመርም ደግሞ በትዊተር፤ «ልማት እና ብልጽግናን ማሳካት የሚቻለው ሰብዓዊነትን እና ኢትዮጵያን በህሊና ይዞ በሳይንስ እና ቴክኒዎሎጂ አማካኝነት ብቻ ነው። ይኽም በማያወላውል ሁኔታ መሀል አዲስ አበባ ላይ በተመረቀው የቀለበት ቅርጽ እና ጉልላት ባለው የሳይንስ ቤተመዘክር ተረጋግጧል።» ይላሉ። ቤዚ የተባሉ ሌላው የትዊተር ተጠቃሚ በበኩላቸው እንዲህ ነው ያሉት፤ «የምትወሰነው በሃሳብ በያዝከው ስፍራ ላይ ብቻ ነው። ሆኖም ግን አንዴ ለዕድሎች በርህን ከከፈትክ፤ ራስህን ካገትክበት ውስንነት ተላቅቀህ ነጻ ትሆናለህ። አዲስ አበባ ውስጥ የተመረቀውን አዲሱን የሳይንስ ቤተመዘክር ሁሉም ማየት አለበት።» ኢትዮጵያን ይጎብኙ፤ ኢትዮጵያ ትነሳለች።»
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ