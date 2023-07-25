የሃድያ አርሶአደሮች ሠልፍ በፖሊስ ተኩስ ተበተነ

ለዞኑ ለዓመቱ የተጠየቀው የአፈር ማዳበሪያ የፍላጎት መጠን 237 ሺህ ኩንታል መሆኑን የጠቀሱት አቶ ታደለ “ ነገር ግን ተገዝቶ የተላከልን 107 ሺህ ኩንታል ብቻ ነው ፡፡ ይህ ከእቅዳችን ከግማሽ በታች ነው ፡፡ በዚህም ምክንያት የአቅርቦት እጥረት ሊያጋጥም ችሏል “ ብለዋል፡፡
በደቡብ ክልል የሃድያ ዞን አርሶአደሮች የአፈር ማዳበሪያ ይቅረብልን በማለት አደባባይ ወጡ ፡፡ በቁጥር በርከት ያሉ አርሶአደሮች ሆሳዕና ከተማ ወደ ሚገኘው የዞኑ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ያመሩት ከአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት ጋር ተያይዞ ላጋጠማቸው ችግር አቤቱታቸውን ለማሰማት ነው ፡፡ ይሁንእንጂ ወደ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ለመድረስ በተቃረቡበት ወቅት በሥፍራው የደረሱ የፖሊስ አባላት ወደ ሰማይ በመተኮስ እንዲበተኑ ማድረጋቸውን በሥፍራው ነበርኩ ያሉ አንድ የአይን እማኝ ለዶቼ ቬለ DW ገልጸዋል ፡፡
“ አርሶአደሮቹ ማዳበሪያ የለም እየተባለ እንዴት በነጋዴዎች እጅ ሊገኝ ቻለ “ በሚል ጥያቄያቸውን ለማቅረብ ወደ ዞኑ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ሲያመሩ ተመልክቼያለሁ ያሉት የአይን አማኝ ‘’ ወዲያው ግን የፖሊስ አባላቱ ወደ ሰማይ መተኮስ ሲጀመሩ አርሶአደሮች ተበታተኑ ፡፡ ለመሮጥ ሲሞክሩ የጎርፍ መውረጃ ቱቦ ውስጥ ወድቀው የተጎዱም ነበሩ “ ብለዋል፡፡
ወደ ሃድያ ዞን መስተዳድር ካመሩት አርሶአደሮች መካከል መሆናቸውን የተናገሩትና ሥሜ ይቅር ያሉ አንድ አርሶአደር በበኩላቸው ፖሊሶች ወደ ሰማይ በተኮሱበት ወቅት በሽሽት ላይ የነበሩና በቁጥር አምስት የሚሆኑ ሰዎች የመጋጋጥና የመፈንከት ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል ፡፡ በጋራ በመሰባሰብ ወደ ዞን መስተዳድር አንዲሄዱ ያደረጋቸው ምክንያት የአፈር ማዳበሪያ እጦት መሆኑን የጠቀሱት እኝሁ አስተያየት ሰጪ “ መሬታችንን ልንዘራበት አልቻልንም ፡፡ ዘንድሮ ረሀብ ላይ ልንወድቅ እንችላለን ፡፡ በዚህም የተነሳ መንግሥት የሚልከው ማዳበሪያ በትክክል እኛ ጋር ይድረስ የሚለውን ጥያቄያችንን ለማሰማት ነው “ ብለዋል፡፡
ዶቼ ቬለ DW ያነጋገራቸው የዞኑ ህብረት ሥራ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ታደለ ኢጤቦ የአቅርቦት እጥረቱ ሊከሰት የቻለው ዞኑ ለዓመቱ ካቀረበው የማዳበሪያ ፍላጎት መጠን ከግማሽ ያነሰ ብቻ በመላኩ ነው ብለዋል፡፡ ለዞኑ ለዓመቱ የተጠየቀው የአፈር ማዳበሪያ የፍላጎት መጠን 237 ሺህ ኩንታል መሆኑን የጠቀሱት አቶ ታደለ “ ነገር ግን ተገዝቶ የተላከልን 107 ሺህ ኩንታል ብቻ ነው ፡፡ ይህ ከእቅዳችን ከግማሽ በታች ነው ፡፡ በዚህም ምክንያት የአቅርቦት እጥረት ሊያጋጥም ችሏል “ ብለዋል፡፡
የአፈር ማዳበሪያው እጥረት አለ ቢባልም በነጋዴዎች እጅ ግን በከፍተኛ ዋጋ እየተሸጠ ነው ሥለሚባለው በዶቼ ቬለ DW የተጠየቁት የዞኑ ህብረት ሥራ ጽህፈት ቤት ሃላፊው አቶ ታደለ “ ነገሩ ምን ያህል እውነት የሚለውን ለማጣራት በዞኑ በተደራጀው ግበረ ሀይል አማካኝነት በሥውር ሳይቀር ክትትልና ፍተሻ አድረገናል ፡፡ ነገር ግን ከሚወራው ያለፈ ተጨባጭ ነገር ልናገኝ አልቻልንም ፡፡ ምክንያቱም የቀረበው ውስን ማዳበሪያ እየተሠራጨ የሚገኘው በየደረጃው በተዋቀሩ ኮሚቴዎች በመሆኑ ለሥርቆት የሚዳረግብት ዕድል የጠበበ ነው “ ብለዋል፡፡
የአፈር ማዳበሪያ እጥረት ጉዳይ አገርአቀፍ ችግር መሆኑን የጠቀሱት የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ሃላፊና የግበአት ዘርፍ ሃላፊ አቶ ማቴዎስ ማንአየ በበኩላቸው አጥረቱን ለማቃለል ከሚመለከታቸው የፌዴራል እና የክልል ተቋማት ጋር በመናበብ እየተሠራ ይገኛል ብለዋል ፡፡
የሃድያ ዞን ህብረት ሥራ ጽህፈት ቤትም ሆነ የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ የአፈር ማዳበሪያን እጥረት ለመቅረፍ እየሠሩ እንደሚገኙ በየፊናቸው ቢገልጹም ፖሊስ ለአቤቱታ የሄዱ አርሶአደሮችን በጥይት ተኩሶ ሊበትን ያቻለበት ምክንያት ግን ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል፡፡
ዶቼ ቬለ በዚህ ጉዳይ ላይ የሆሳዕና ከተማንም ሆነ የሃድያ ዞን የፀጥታ ሃላፊዎችን አስተያየት ለማካተት የእጅ ሥልካቸው ላይ ቢደውልም ስብሰባ ላይ መሆናቸውን በመግለጻቸው ምላሻቸውን ማካተት አልተቻለም ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ነጋሽ መሐመድ
ታምራት ዲንሳ