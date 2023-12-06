በማንነት ላይ ያነጣጠር ጥቃት ቀጥሏል መባሉ
በኦሮሚያ ክልል በወለጋ እና በአርሲ ዞኖች ምእመኖቻቸዉ እና አገልጋዮቻቸዉ በታጣቂዎቸ በግፍ እንደተገደሉባቸዉ ሁለት የሃይማኖት ተቋማት ገለጹ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል በአርሲ ዞን በተለያየ ጊዜ እና ቦታ አመሳ ዘጠኝ ምእመኖቿ በታጣቂዎቸ መገደላቸዉን ስትገልጽ ፣ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን መካነ ኢየሱስ በበኩሏ ሰሞኑን በክልሉ በቄለም ወለጋ 9 አገልጋዮቿ መገደላቸዉን ገልጻለች። የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ዛሬ ባወጣው መግለጫ በአማራ፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝና በኦሮሚያ ክልሎች በሲቪል ሰዎች ላይ እየደረሰ ያለው ግድያ፣ አካል ጉዳት፣ የንብረት ውድመትና መፈናቀል የፌዴራል መንግሥቱና የየክልሎቹን መንግሥታትን አፋጣኝ እና ተጨባጭ ዘላቂ መፍትሔ የሚሻ ነው ብሏል።
በኦሮሚያ ክልል የሁለት ሃይማኖቶች ምእመናን ግደያ
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን በአርሲ ዞን በተለያየ ጊዜ እና ቦታ አምሳ ዘጠኝ ምእመኖቿ በታጣቂዎቸ መገደላቸዉን የቤተ ክርሰእትያኗ ጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ ድርጊቱ የተፈፀመበትን ጊዜ እና ቦታ ጭምር ጠቅሶ አስታዉቋል።
ቤተ ክርሰእትያኗ “በብዙ ፈታኝ ሁኔታዎች ውስጥ በማለፍ ላይ ትገኛለች” ያለችው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን መካነ ኢየሱስ በበኩሏ ሰሞኑን በቄለም ወለጋ ዞን 9 አገልጋዮቿ መገደላቸዉን ገልጻለች። “ከፖለቲካ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት በሌላቸው ንጹሃን ላይ የተፈጸመው ጭካኔ የተሞላበት ድርጊትን” ያወገዘችው ቤተ ክርስትያኗ ምእመኗ ላይ የተፈፀመው ግድያ የቀጠለ መሆኑን እና ዋናው የችግሩ መንስኤ “በሀገሪቱ ያለው የሠላም እጦት” በመሆኑ መንግስት ለሠላም ያለውን ቁርጠኘነት በተጨባጭ እንዲያሳይ ጠይቃለች።
ኢሰመኮ በሦስት ክልሎች የዜጎች ግድያ መቀጠሉን ገለጸ
የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ዛሬ ባወጣው መግለጫ ሰሞኑን ባደረገው ክትትል በአማራ ክልል፣ በአዊ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር፣ በተፈጠረው ብሔር ተኮር ግጭት ሞት እና የአካል ጉዳት መድረሱን እንዲሁም በኢንቨስትመንት ቦታዎች ላይ ጉዳት መድረሱን፣ በምዕራብ ጎጃም ዞን፣ ቡሬ ዙሪያ ወረዳ ኢመደበኛ የአማራ ታጣቂዎች መሆናቸው የተገለጸ ያላቸው ቡድኖች በሰነዘሩት ብሔር ተኮር ጥቃት እና ይህንኑ ተከትሎ በተፈጠረው ግጭት በርካታ በሚል በቁጥር ያልገለፃቸው ሰዎች ላይ የሞት፣ የአካልና የንብረት ጉዳት መድረሱን ገልጿል።
ግጭቶች የፈጠሩት ቀውስ እና የኢሰመኮ ጥሪ
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ አሶሳ ዞን በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂ ቡድን አባላት በተፈጸመ ጥቃት በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል ያለው ኢሰመኮ በጥቃቱ 17 ሰዎች መገደላቸውን፣ አንድ ሽማግሌ ታፍነው መወሰዳቸውን፣ በ7 ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድ የአካል ጉዳት ደርሷል ብሏል።
መንደሮች የተቃጠሉና የወደሙ መሆኑን፣ የእርሻ ሰብልና የቤት እንስሳትን ጨምሮ የንብረት ውድመት መድረሱንም ኮሚሽኑ አስታውቋል። በኦሮሚያ ክልል በአርሲ ዞን፣ ሸርካ ወረዳ ማንነታቸው በውል ያልተለየ ታጣቂዎች በፈጸሙት ብሔር/ማንነት ተኮር ጥቃት 7 የአንድ ቤተሰብ አባላት እና ሦስት ጎረቤቶቻቸው ጨምሮ በአጠቃላይ 10 ሰዎችን መግደላቸውን እና በሶሌ ዲገሉ ቀበሌ 12 ሲቪል ሰዎች በተጨማሪም በቄለም ወለጋ ዞን ጊዳሚ ወረዳ የመካነ ኢየሱስ ቤተ-ክርስቲያን አባላት የነበሩት 9 አገልጋዮች በታጠቁ ቡድኖች ተገድለዋል ተብሏል።
በሦስቱ ክልሎች በግጭት ዐውድ ውስጥ እና ከግጭት ዐውድ ውጪ በሲቪል ሰዎች ላይ የሚደርሱ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እጅግ አሳሳቢነት የቀጠለ መሆኑን ያስታወቀው አኢሰመኮ በተለይም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች “ተስፋፍተው በቀጠሉት ግጭቶች ዐውድ ውስጥ ሲቪል ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ ግድያዎች፣ ማፈናቀሎች፣ እገታዎች እና ዘረፋዎች የነዋሪውን ሕይወት እጅግ የከፋ አድርገውታል” ብሏል።
የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶ/ር ዳንኤል በቀለ “በዚህ የግጭት ዐውድ እየደረሰ ያለው እጅግ አሠቃቂ ጉዳት ከዚህ የበለጠ ከመባባሱ እና የበለጠ ጉዳት ከመድረሱ በፊት መንግሥት ተገቢውን ሰላማዊና ፖለቲካዊ መፍትሔ ተግባራዊ እንዲያደርግ፣ ሁሉም ታጣቂ ቡድኖችና መንግሥት ሰብአዊ የተኩስ ማቆም አድርገው ወደ ውይይት እንዲያመሩ፣ መንግሥት በተለይ ለሰብአዊ መብቶች ጥሰትና ለጥቃት ተጋላጭ ለሆኑ አካባቢዎችና ነዋሪዎች በሙሉ የተሟላ ጥበቃና ደኅንነት እንዲያረጋግጥ ያስፈልጋል” ማለታቸው በመግለጫው ተጠቅሷል። መንገሥት የሃይማኖት ተቋማቱም ሆነ ኢሰመኮ ስላወጣው መግለጫ ያለው ነገር የለም።
ሰለሞን ሙጬ
ፀሐይ ጫኔ
አዜብ ታደሰ