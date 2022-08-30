የሁመራ፣ ወልዲያና ደሴ ነዋሪ ምን አለ?

የተለያዩ የአማራ ክልል ከተማ አስተዳደሮች በየከተሞቹ የሰዓት እላፊ ገደብ ሲጥሉ፣ አንዳድ ከተሞ የንግድ፣የባንክና የትራንስፖርት አገልግሎቶችን እስከማቋረጥ ደርሰዉ ነበር።ይሁንና ዛሬ በስልክ ያነጋገርናቸዉ የደሴ፣የወልዲያና የሁመራ ነዋሪዎች እንዳሉት በየከተሞቹ አንዣብቦ የነበረዉ ዉጥረት እየገፈፈ፣ ሕዝቡም እየተረጋጋ ነዉ።
ሰሜን ኢትዮጵያ ዉስጥ አዲስ የተቀሰቀዉን ዉጊያ በመስጋት ጦርነቱ ካንዣበበባቸዉ ከተሞችና አካባቢዎች በርካታ ነዋሪዎች ሸሽተዋል። የተለያዩ የአማራ ክልል ከተማ አስተዳደሮች በየከተሞቹ የሰዓት እላፊ ገደብ ሲጥሉ፣ አንዳድ ከተሞ የንግድ፣የባንክና የትራንስፖርት አገልግሎቶችን እስከማቋረጥ ደርሰዉ ነበር።ይሁንና ዛሬ በስልክ ያነጋገርናቸዉ የደሴ፣የወልዲያና የሁመራ ነዋሪዎች እንዳሉት በየከተሞቹ አንዣብቦ የነበረዉ ዉጥረት እየገፈፈ፣ ሕዝቡም እየተረጋጋ ነዉ ብለዋል።
ካለፈዉ ሳምንት ጀምሮ ከሰሜን ወሎ አካባቢ በሸሹ ሰዎች ተጨናንቃ የነበረችው ደሴ አሁን ወደ ቀድሞ ሁኔታዋ ተመልሳለች። በስልክ ያነጋገርናቸዉ የከተማዋ ነዋሪዎች እንዳሉት በየባንኮቹ ደጃፍ የነበረዉ ረጃጅም ሰልፍ ቀንሷል። መደበኛ የትራንስፖርት አገልግሎትም ተጀምሯል።
«ደሴ በጣም ተረጋግታለች የመጣው ህብረተሰብ ወደ ቀየው እየተመለሰነው ከተማዋ በጣም ተጨናንቃ ነበረ አሁን ግን ሁሉ ነገር እንደ በፊቱ ነው በተረጋጋ ሁኔታ ከሌላ አካባቢዎች መተው የነበሩት ማህበረሰቦች ሄደዋል ባንኮች አካባቢ የነበረው እረጃጅም ሰልፍ አሁን ቀንስዋል» ብለዋል።
ከያዝነዉ ሳምንት ሮብ ጀምሮ መጠነ ሰፊ ዉጊያ ይደረግበታል በሚባለዉ አካባቢ የምትገኘዉ የሁመራ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ጌታቸው ማሞ በበኩላቸው «እኛ ስራችን ላይ ነን፣ ምንም የተለየ ነገር የለም» ሲሉ አክለውም «ሁመራ ያለው እንቅስቃሴ ልክ እንደ በፊቱ ነው ተቋማት ባንኮች ሁሉም ልክ እንደበፊቱ ስራቸውን እየሰሩ ነው ያሉት ምንም የተለየ ነገር የለም ሁሉም ስራ ላይ ነው ያለው» ብለዋል።
ጦርነቱን ፍራቻ በርካታ ነዋሪዎችዋ ወደ አጎራባች ከተሞች ተሰደውባት፣ የባንክ እና የንግድ ቤቶች ተዘግተዉባት የከረመችው ወልዲያ ከተማም ዛሬ በተመሳሳይ ሰላሟ ተመልሶ ውላለች።ነዋሪዎቹ እንዳሉት የባንክ እና የንንግድ ቤቶች በከፊል ተከፍተዋል።ቢሆንም አሁንም የከባድ መሳሪያ ድምጽ አልፎ አልፎ በርቀት እየሰሙ እንደሆነ ተናግረዋል። አቶ አማረ ስዩም የወልዲያ ከተማ ነዋሪ ሲሆኑዛሬ ወልዲያ ያለችበትን ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው ባይ ናቸው።
«ጠዋት ላይ ቃሌብ አካባቢ ከባድ መሳሪያ ድምፅ ይሰማ ነበር ወደ ጎብዬ አቅጣጫ ይተኮሳል ወደ በላጎ ሲተኮስ ይሰማ ነበር። ወልዲያ ግን ዛሬ በጣም ጥሩ ናት ወደ ነበረችው እየተመለሰች ነው። ለቀው የሄድትም ሰዋች እየተመለሱ ነው ዛሬ የተወሰኑ ባንኮች ስራ ጀምረዋል ትራንስፖርትም ሆነ የንግድ ተቅዋማት ክፍት ናቸው» ሲሉ አስተያየታቸውን ሰተዋል።
ማህሌት ፋሲል
ነጋሽ መሀመድ