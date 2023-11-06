የሁለት መንግስታት መፍትሔ ምንድነው
የፍልስጤም ግዛት ማለት ሙሉ ሉአላዊነት እና የእስራኤል ወረራ ማብቂያ ማለት ነው ። ለፍልስጤማውያን ቃል የተገባው የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት...
... እናም ለእስራኤላውያንም ደህንነት ፣ በማያቋርጥ የሽብርተኝነት እና ጥቃት ስጋት ውስጥ እየኖሩ ላሉት ።
ሦስቱ ዋና ዋና ችግሮች የሚከተሉት ናቸው ።
700,000 የሚሆኑ የእስራኤል ሰፋሪዎች ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅትና በዓለም አቀፍ ሕግ ውጭ በምዕራባዊው የዮርዳኖስ ዳርቻና በምሥራቅ ኢየሩሳሌም በሕገ ወጥ መንገድ ይኖራሉ ። ይህ ተቃውሞ አያጋጥመውም ብሎ ማሰብ ከባድ ነው።
ከዚያም ኢየሩሳሌም ጉዳይ አለ ። እስራኤል የምሥራቁን የከተማ ክፍል በቁጥጥሩ ሥር አድርጋለች ። የአይሁድ እምነት ቅዱስ ስፍራም ሆነ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች የሚጠቀሙበት ሦስተኛው ቅዱስ ስፍራ እዚህ ነው ። እስራኤልና ፍልስጤም ከተማዋን ዋና ከተማቸው አድርገው ይቆጥራሉ። እናም ዓለም አቀፍ ቁጥጥር እንዲኖር አይፈልጉም ።
ከ30 ዓመታት በፊት ቢያንስ እነዚህን ችግሮች ለማስወገድ ጥረት የማድረግ ጅማሮ ነበር ።
ይሁን እንጂ የሰላም ጥረቱን በሁለቱም ወገን ፅንፈኛ ኃይሎች ታጉሏል ። ዓመፅ አዳዲስ ንግግሮችን ማቅረብ አስቸጋሪ እንዲሆን ስላደረገ ወሳኝ የሆኑት ችግሮች አልተወገዱም
ለበርካታ ዓመታት በሃይል መያዝ በኋላ፤ ከብዙ የሽብር ጥቃቶችና የአጸፋ ጥቃቶች በኋላ ፣ የ2 መንግስትነት መፍትሔ የሚያምኑ የእስራኤልና የፍልስጤም ዜጎች ቁችር ጥቂት ናቸው ።
የሐማስ የሽብር ጥቃት መስከረም 26 ቀን 2016ጥቃት ከሰነዘረበት ጊዜ አንስቶይህ መፍትሔ ከምንጊዜውም ይበልጥ የተራራቀ ይመስላል ።