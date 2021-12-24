የሀሰት ዘገባን ለመመከት ጠንካራ የሀገር ውስጥ ሚዲያ እንደሚያስፈልግ ተገለጠ

በአንዳንድ ምዕራባውያን ሚዲያዎች የሚሰነዘረውን የሀሰት ዘገባ መመከት የሚቻለው ጠንካራ ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው ዘገባ በአገር ውስጥ ሚዲያ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማቅርብ ሲችል ብቻ መሆኑ ተገለጠ፣ የሀሰት ዘገባ በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ያሳደረው ጫና በሚል ዛሬ በባሕር ዳር ውይይት ተደርጓል፡፡
በአንዳንድ ምዕራባውያን ሚዲያዎች የሚሰነዘረውን የሀሰት ዘገባ መመከት የሚቻለው ጠንካራ ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው ዘገባ በአገር ውስጥ ሚዲያ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማቅርብ ሲችል ብቻ መሆኑ ተገለጠ፣ የሀሰት ዘገባ በኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ያሳደረው ጫና በሚል ዛሬ በባሕር ዳር ውይይት ተደርጓል፡፡
የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲና የኢፌድሪ ውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር በጋራ ባዘጋጁት መድረክ ጽሁፍ ያቀረቡት በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሙዩኒኬሽን መምህር ዶ/ር አደም ጫኔ እንዳሉት በኢትዮጵያ ያለውን ጦርነት አንዳንድ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ባሰራጩት የተሳሳተ ዘገባ ብዙዎች የተሳሳተ ምከልክታ ይዘዋል፡፡
የሚዲያ ተቋማቱ ሆን ብለው በኢትዮጵያ ላይ የተሳሳተ ዘገባ የሚያሰራጩት ጠንካራና በራሷ የምትተማመን አገር በመሆኗ መሆኑን ደግሞ የኢፌድሪ ውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናቸው፡፡
አሁንም ቢሆን እነኝህ አንዳንድ ምዕራባውያን ሚዲያዎች የህልውና ዘመቻ ሰኬቱን የሚዘግቡበት ሁኔታ ከእውነቱ የራቀ እንደሆነ አምባሳደር ዲና ተናግረዋል፡፡
በእለቱ በእንግድነት የተጋበዙት ሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ኦባንግ ሜቶ ምእራባውያን ለእነሱ ያልተመቹ አገራትን በሀሰት የማፍረስ ልምዳቸውን በአገራችን ላይ ለመድገም እሰሩ ነው ብለዋል፡፡
“ሀሰተኛ ዘገባ ሆን ተብሎ የሚሰራ፣ የተዛባ መረጃ በማቅረብ ህዝብን ለማሳሳት የሚዘጋጅ ሪፖርት ነው፡፡ ኢራቅን ስናስታውስ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ አላት በሚል የሀሰት መረጃ አፈረሷት፣ አለ የተባለው መሳሪያ ግን አስካሁን በአገሪቱ አልተገኘም፤ የሊቢያውን መሪ ሙአመር ጋዳፊን አምባ ገነን ብለው ገደሉት፣ የተሻለ መሪና አስተዳዳሪ ይመሰረትልሀል የተባለው የሊቢያ ህዝብ አሁን ያለበትን ሁኔታ ታውቃላችሁ፣ በየመንና በሶሪያ ተመሳሳይ ድርጊቶችን እየፈፀሙ ነው፣ ዛሬ ያን በኢትዮጵያ ላይ ለመደገም እየሰሩ ነው” ብለዋል
በአገራችን ላይ እየተሰራ ያለውን የሀሰት ዘገባ መመከት የሚቻለው እውነተኛ ዘገባ የሚዘግቡ ምዕራባውያን ሚዲያዎችን ማበረታታትና የሀገር ውስጥ ሚዲያዎችን አቅም በማሳደግ ከሀገር ውስጥ ባለፈ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እውነቱን በቋንቋቸው መንገር ሲቻል ብቻ መሆንን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲው መምህር ዶ/ር አደም ጫኔ አመልክተዋል፡፡
ዛሬ በተጠራው መድረክ የተለያዩ ምሁራን ጥናታዊ ፅሁፎችን አቅርበው ውይይት ተካሂዷል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ