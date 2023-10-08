የሀረ ሀር-ሰዴ የኢሬቻ በዓል በቢሾፍቱ ተከበረ
ዛሬ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ቢሾፍቱ ውስጥ በሚገኘው የሆራ ሀርሰዲ ሀይቅ ላይ በህብረት የተገኙት የኦሮሞ አባገዳዎች የኢሬቻውን ስነስርዓት በምርቃት የከፈተቱት ስለ ሰላም በተጣራና ሰላምን በሚናፍቅ ደምጸት ነው፡፡ የቱላማ አባገዳ ጎበና ሆላ ስርዓቱን በምርቃት በከፈቱበት ወቅት ስለ ሰላም አብዝተው በመጣራት ዓመቱ ወደ ሰላም የምንሸጋገርበት ይሁን ሲሉ ለአባገዳዎቹ ምኞት አጽእኖት ሰጥተዋል፡፡
ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብም እርጥብ ሳር ይዘው በየቡድን እየሆኑ በኢሬቻው ህብረዜማ ስርዓቱ ወደሚከወንበት ሆራ ሀርሰዲ ሲተሙ ነበር፡፡ ታዳሚያኑ “ሆ..ያ..ማሬዎ…” እያሉም ከፍ ባለ ዜማ አከባቢውን አድመቀውትም ውለዋል፡፡
በርግጥ የበዓሉ ታዳሚያኑ ከትናንት ከሰኣት ጀምሮም የቱሪስት መዳረሻ የምትባለውን ቢሾፍቱ ከተማን አጨናንቀዋት ውለው አድረዋል፡፡ ከኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ ለገጣፎ ክፍለ ከተማ መጥቶ በስርዓቱ ላይ የታደመው ወጣት ታሪኩ በዳሳ ከነዚህ በሚሊየን ከሚቆጠሩ ተሳታፊዎች ነው፡፡ ታሪኩ ለዶይቼ ቬለ በሰጠው አስተያየት የዘንድሮ ኢሬቻ ከወቀትሮም በተለየ ደማቅ እና የተረጋጋ ሰላመዊ ነው ብሏል፡፡የኦሮሞ ባህላዊ አልባሳት ቅድ ባለሙያዎቹ እንስቶች “እንደሚታየው ህዝብ ወደዚህ ሆራ ስፍራ እየተመመ ነው እንጂ ብዛት ያለው እንደውም ገና እዚህ አልደረሰም፡፡ የህዝቡ ብዛትም ከአምና ራሱ እጥፍ ይሆናል፡፡ እኔ ከትናት ማታ ጀምሮ እዚህ ነበበርኩ፡፡ ቢሾፍቱ ከማታ ጀምሮ እንዳየሄው ደማቅ ብላለች፡፡”
የዘንድሮ ሆራ ሀርሰዲ ኢሬቻ ተሳትፎ የመጀመሪያዋ የሆነላት የአርሲ አሰላ ነዋሪዋ ወጣት ሰሚራ መሃመድም የመጀመሪያዋ የኢሬቻ ተሳትፎዋ በመልካም ትዝታዎች የሚታወሱ እንደሆነላት ታስረዳለች፡፡ “የዘንድሮ ኢሬቻ እንዳየሁት በጣም ደስ ይላል፡፡ እንደ የመጀመሪያ ተሳትፎዬ ደስ የሚል አንድነት አይቻለሁና ሰላምና መተባበርን ያመጣል ብዬ አስባለሁ፡፡”የኢሬቻ ሆራ-ፊንፊኔ በደማቅ ሁኔታ ተከበረ
በኢሬቻ ሆራ አርሰዲ ተሳትፎያቸው ዘንድሮ ለተከታታይ 9ኛ ጊዜ ከሚኖሩበት አዲስ አበባ እየተመላለሱ መከወናቸውን የሚያስረዱት አቶ ዳኒኤል በቀለ ደግሞ በነዚህ ጊዜያት እንደታዳሚ በኢሬቻ በበጎና ፈተና የታጀቡ ጊዜያትን ማሳለፋቸውን ያወሳሉ፡፡ በኢሬቻ የመሰባሰቡን ጥቅም ሲያስረዱም፤ “ከተለያዩ አከባቢዎች የምንመጣ እንደመሆናችን በዓመት አንዴ ስንገኛን ይበልጥ እየተዋወቅን አንድነታችን እያጠናከርን እንሄዳለን፡፡ ኢሬቻ ከመሰረቱም ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ የእርቅ፣ የሰላምና የምስጋና በዓል ነው፡፡ ከጠቀሜታ ውጪ ጉዳትም የለውም፡፡”
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኛው የአዲስ አበባ ነዋሪ አቶ ኤርሚያስ አበራ ቡልቻ ደግሞ የሰላምና የወንድማማችነት በዓል ነው ያሉት ኢሬቻ ላለፉት ዓመታት እያደገ በሁሉ ስርዓቱ እየዳበረ መምጣቱን ያስገነዝባሉ፡፡ “ላለፉት 19 ዓመታት ተሳትፌያለሁ፡፡ በዓሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል፡፡ በዓሉ እጅግ ባማረ ሁኔታ እየተከበረ የብሔር ብሔረሰቦች እንዲሁም የአፍሪካ ትኩረት ወደ መሳብ ደርሷል፡፡ ወደ ፊት ደግሞ ይበት የዓለም ህዝብ ትኩረትም እንደሚስብ አምናለሁ፡፡”የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ስለ ኢሬቻ በዓል ዝግጅት ምን ይላሉ?
ከባሌ ሮቤ በመምጣት በኢሬቻ ላይ የታደመችው ወጣት ሃያት አረባም እንደ በርካቶቹ ሁሉ በዘንድሮ ኢሬቻ የአከባበር ስርዓቱ ተደምማለች፡፡ “የዘንድሮ ኢሬቻ እጅግ በጣም ደስ ይላል፡፡ ወታቱ በባህል ልብስ አምሮበት በሰላማዊ ሁኔታ እያከበርን ነው ያለነው፡፡ ሰላምን በመስበክ ተምሳለት በሆነ መንገድ ነው ማክበር ያለብን በሚል ነው በወንድማማችነት ስሜት ያከበርነው፡፡ የተለያየ ብሔርም ተሳትፎውን ብያጠናክር እላለሁ፡፡”
ኢሬቻ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜያት ተቃውሞዎች የሚሰማበት መድረክ ሆኖ እንደቆየ ከዓመታት ታሪኩ ብታወስም በዚህ ኣመት የጎላ የተቃርኖ ደምጾች ሲሰማ አልተስተዋለም፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ