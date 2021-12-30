 የሀምዶክ ስልጣን መልቀቅ ያሳደረው ስጋት | አፍሪቃ | DW | 03.01.2022

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አፍሪቃ

የሀምዶክ ስልጣን መልቀቅ ያሳደረው ስጋት

ዶ/ር አስናቀ ከፋለ እንደሚሉት በጎርጎሳውያኑ 2019 የቀድሞ የሱዳን መሪ ኦማር አልበሽርን ተክተው የአገሪቱ የሽግግር መንግስት እንዲመሩ የተሾሙት ሃምዶክ በሱዳን ተፈላጊውን ለውጥ ለማምጣት የቻሉ አይመስልም፡፡ሃምዶክ አሁን ስልጣናቸውን የለቀቁት በሱዳን በቀጠለው የህብረተሰቡ ግፊት ሳይሆን እንዳልቀረ ነው ባለሙያው ያብራሩት፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:28

የሀምዶክ ስልጣን መልቀቅና የሱዳን ቀውስ

የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ትናንት ስልጣናቸውን መልቀቃቸው ለአገሪቱም ሆነ ለቃጣናው መልካም ዜና ይዞ ሊመጣ እንደማይችል እየተገለጸ ነው። አንድ የፖለቲካ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር ለዶይቼ ቬለ በሰጡት አስተያየት ለአንድ ዓመት ያህል ከኢትዮጵያ ጋር አታካራ ለመፍጠር ሲንቀሳቀስ የከረመው የኻርቱም ወታደራዊ ክንፍ የሱዳን ሲቪል መሪዎችን ገፍቶ የአገሪቱን ስልጣን የሚቆናጠጥ ከሆነ ወትሮም በስጋት ለተከበበው የአፍሪካ ቀንድ የባሰ ችግር ይዞ ሊመጣ እንደሚችል ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በፊናው ስለሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ በቅርበት እየተከታተለ መሆኑ አስታውቋል። ሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የዛሬ 2 ወር ገደማ ነበር በወታደራዊ አመራሮች የመፈንቅለ መንግስት እርምጃ ለቁም እስርም የተዳረጉት፡፡ በኃያላኑ አገራት እና ዓለማቀፍ ማህበረሰብ ውትወታ እንዲሁም የሰላ ማስጠንቀቂያን ያስተናገደ የሱዳን ወታደራዊ ክንፉ ከሁለቱ ሳምንታት እገታ በኋላ አብደላ ሓምዶክን በድርድር ወደ መንበራቸው ቢመልሳቸውም የሱዳናውያኑን ቁጣ ማርገብ ግን ከቶውኑም አልተቻለውም፡፡ ታዲያ በመላው አገሪቱ አገርሽቶ ከቀጠለው የሱዳናውያን ተቃውሞ በኋላ ሃምዶክ ትናንት በቃኝ

Sudan | Proteste nach dem Militärputsch

ብለው ከሃላፊነታቸው መነሳታቸውን አሳውቀዋል፡፡ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ዶ/ር አስናቀ ከፋለ እንደሚሉት በጎርጎሳውያኑ 2019 የቀድሞ የሱዳን መሪ ኦማር አልበሽርን ተክተው የአገሪቱ የሽግግር መንግስት እንዲመሩ የተሾሙት የምጣኔ ሃብት ምሁሩ ሃምዶክ በሱዳን ተፈላጊውን ለውጥ ለማምጣት የቻሉ አይመስልም፡፡

ሃምዶክ አሁን ስልጣናቸውን የለቀቁት በሱዳን በቀጠለው የህብረተሰቡ ግፊት ሳይሆን እንዳልቀረ ነው ባለሙያው ያብራሩት፡፡ ይህ ደግሞ ሁለት ይሁኝታዎች በሱዳን እንዲከሰቱ በር የሚከፍትም ይሆናል ነው ያሉት።

ኢትዮጵያ ከአንድ ዓመት በፊት በውስጥ የፀጥታ ጉዳይ መያዟን ተከትሎ ሱዳን  ከኢትዮጵያ ጋር በምትወዛገብበት የአልፋሽቃ ለም መሬት ላይ ወታደሮቿን ብታሰፍርም ኢትዮጵያ ለችግሩ

Sudan | Massenproteste gegen Militärputsch in Omdourman

ወታደራዊ እልባት ከመስጠት መቆጠቧ ይታወሳል፡፡ የዚህ ውሳኔ ተገቢነት ላይም ዶ/ር አስናቀ ይህን ብለዋል፡፡

የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፤ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ከቱርኩ የዜና ወኪል አናዶሉ ጋር በነበራቸው ቃለ መጠይቅ ኢትዮጵያንና ሱዳን የድንበር ጉዳዩን በውይይት በመፍታት ሰላማቸውን ያስጠብቃሉ ማለታቸው ይታወሳል፡፡ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባድር ዲና ሙፍቲ ዛሬ ለኢዜአ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ወቅታዊውን የሱዳን ጉዳይ በቅርበት እንደምትከታተልና መፍትሄው በራሳቸው በሱዳናውያን እንዲመጣ ትሻለች ብለዋል፡፡

ስዩም ጌቱ

ኂሩት መለሰ

ነጋሽ መሐመድ

 

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የሀምዶክ ስልጣን መልቀቅና የሱዳን ቀውስ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

People chant slogans during a protest to denounce the October military coup, in Khartoum, Sudan, Saturday, Dec. 25, 2021. Sudanese security forces fired tear gas to disperse protesters as thousands rallied since earlier in the day, even as authorities tightened security across Khartoum, deploying troops and closing all bridges over the Nile River linking the capital with its twin city of Omdurman and the district of Bahri, the state-run SUNA news agency reported.(AP Photo/Marwan Ali)

ዜና፣ ታሕሳስ 21፣2014 30.12.2021

Weaver in the Kachane neighborhood of Addis Ababa. This neighborhood is mainly inhabtited by the Beta Abraham community (Jewish community, but officialy converted to christianism).

የታኅሳስ 24 ቀን 2014 ዓ.ም. የዓለም ዜና 02.01.2022

Protesters march during a demonstration demanding civilian rule in Sudan's Red Sea port city of Port Sudan on December 19, 2021. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

በሱዳን የቀጠለው ተቃውሞ 20.12.2021

ሱዳናውያን በተቃውሞ ጎዳናዎችን ማጥለቅለቃቸውን ቀጥለዋል። ትናንት በመላዋ ሱዳን በርካታ ከተሞች በሺህዎች የተገመቱ ዜጎች የተሳተፉባቸው የተቃውሞ ሰልፎች የተካሄዱ ሲሆን የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት የኃይል ርምጃ እስካሁን የአንድ ሰው ሕይወት መጥፋቱ ተገልጿል።