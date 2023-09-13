ዝቅተኛ የዓረቦን ምጣኔ

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ብሔራዊ ባንክ ይህን መመሪያ ከማውጣቱ በፊት በነበሩት ዓመታት የመድን ኩባንያዎች ደንበኛን ለመሳብ ሲባል ዝቅተኛ የዓረቦን መጠን ይሰበስቡ እንደነበር ይነገራል። ይህም የመካስ ዓቅማቸውን እንደተገዳደራቸው እና ለኪሳራም እንደተዳረጉ ይታወቃል።
በአሁኑ ወቅት በመላ ሃገሪቱ የሚንቀሳቀሱ 18 የመድን ዋስትና ሰጪ ጉባንያዎች እና 1 የጠለፋ ዋስትና ሰጪ ኩባንያ እንዳሉ መረጃዎች ያመላክታሉ። እነዚህ የመድን ኩባንያዎች ከሚሰበስቡት አረቦን ከ60 በመቶ በላይ የሚሆነው ከሞተር የመድን ዋስትና እንደሆነ ጥናቶች ያመላክታሉ። 18ቱ የመድን ዋስትና ኩባንያዎች በተገባደደው 2015 የበጀት ዓመት ያሰባሰቡት የአረቦን ገቢ ወደ 23 ቢልዮን እንደሚጠጋ መረጃዎች ያመላክታሉ። ይህምም ከአጠቃለይ የሃገሪቱ አጠቃላይ ምርት ከአንድ በመቶ በታች መሆኑ ዘርፉ ብዙም እንዳላደገ እንደሚያመላክት የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ።
በመሆኑም በተለይ ከገቢያቸው 60 በመቶ የሚሸፍነው የተሽከርካሪዎች የመድን ዋስትና አረቦን አሰባሰብ ላይ ጤናማ እንዳይሆን እንዳደረገው በመስኩ የተደረጉ ጥናቶች ያመላክታሉ። ይህም ጉዳት ለደረሰበት ተገልጋይ በገቡት የካሳ መጠን ውል ለመክፈል ዓቅም ስላሳጠቸው ኩባንያዎቹን ለኪሳራ፤ ደንበኞች ደግሞ ተገቢውን ካሳ እንዳያገኙ ዕንቅፋት ሆኗል።
ስለአስፈላጊነቱ
በመሆኑም ብሄራዊ ባንክ ይህን ችግር ለመፍታትና ዘርፉን ከኪሳራ ለመታደግ ያስችላል ያለውን ዝቅተኛ የዓረቦ ምጣኔ ወለል አስቀምጧል። መመሪያው ከነሐሴ 18 ቀን 2015 ዓም ጀምሮ ተግባራዊ እንደሆነም ተገልጿል።
ብሔራዊ ባንክ ይህን መመሪያ ከማውጣቱ በፊት የመድን ኩባንያዎች ማሕበር በባለሙያ አስጠንቶ የተሽከርካሪ ዓረቦ ዋጋ ከፍ እንዲል መደረጉና ይህም በተጠቃሚዎች ላይ አሉታዊ ጫና መፍጠሩ ይነገራል። አቶ አሰግድ ገብረመድህን በመድን ኩባንያዎች በሃላፊነትና በባለሙያነት ለ20 ዓመታት ገደማ አገልግለዋል። አሁን ደግሞ የግል የመድን አማካሪ ድርጅት ባለቤትና ዋና ሥራ አስኪያጅ ናቸው። ከ6 ወራት በፊት ስለተደረገው ጭማሪና የፈጠረው መንፈስ እንዲህ አወጉን።
`` የኢንሹራንስ ኩባንያዎች አስጠንተው ያደረጉት ጭማሪ በተለምዶ ገበያ ውስጥ ካለ ዓረቦን ከፍ ያለ ነበረ። በኩንያዎች በኩል ካሳ ለመክፈል የሚያስችለን ገንዘብ ስላሰበሰብን ነው አሉ። በደንበኞች በኩል ደግሞ ውድ ሆኖብናል አሉ።``ብሔራዊ ባንክ ስላወጣው አዲሱ የመድን አረቦን ዝተኛ ወለል መመሪያ ማብረሪያ እንዲሰጡን በባንኩ የመድን ቁጥጥር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ በላይ ቱሉን እንዲህ ያስረዳሉ።
ብሔራዊ ባንክ ይህን መመሪያ ከማውጣቱ በፊት በነበሩት ዓመታት የመድን ኩባንያዎች ደንበኛን ለመሳብ ሲባል ዝቅተኛ የዓረቦን መጠን ይሰበስቡ እንደነበር ይነገራል። ይህም የመካስ ዓቅማቸውን እንደተገዳደራቸው እና ለኪሳራም እንደተዳረጉ ይታወቃል።
``ስሙም የሚያመለክተው ዝቅተኛው የሞተር ኢንሹራንስ አረቦን ሬት ነው የሚለው። ጣራ ሳይሆን ወለሉን ነው ያስቀመጥነው። ምን ማለት ነው ማንኛውም የኢንሹራንስ ኩባንያ የሞተር ኢንሹራንስ በሚሸጥበት ጊዜ እኛ ካስቀመጥነው የዓረቦን ሬት በታች መሸጥ አይችልም ማለት ነው።``
በብሔራዊ ባንክ የወጣው አዲሱ የተሽከርካሪዎች የዓረቦን ክፍያ ወለል ከነበረው ጋር ያለው ልዩነት ለምሳሌ ለመጥቀስ ያህል እንደተሽከርካሪው ዓይነት የሚለያይ ሆኖ ዝቅተኛ ወለሉ ከዋጋው ከ0.58 በመቶ እስከ 2.86 በመቶ እንዲሆን ተወስኗል። ለሞተር ብስክሌቶች ደግሞ ከዋጋቸው 1.14 በመቶ እንዲሆን ተደርጓል።
ብሔራዊ ባንክ ይህን መመሪያ ከማውጣቱ በፊት በነበሩት ዓመታት የመድን ኩባንያዎች ደንበኛን ለመሳብ ሲባል ዝቅተኛ የዓረቦን መጠን ይሰበስቡ እንደነበር ይነገራል። ይህም የመካስ ዓቅማቸውን እንደተገዳደራቸው እና ለኪሳራም እንደተዳረጉ ይታወቃል።
ይህ የመድን ኩባንያዎች ከ6 ወራት በፊት በተመሳሳይ ጊዜ ያደረጉት ከፍተኛ የተባለው የዓረቦን ጭማሪ ባለተሽከርካሪዎች አስገዳጅ የሆነውንየ3ኛ ወገን ዋስትና ብቻ እንዲገዙ እና ከአጠቃለይ መድን ዋስትና እንዲሸሹ እንዳደረጋቸው አቶ አሰግድ ይገልጻሉ። የአሁኑ የብሔራዊ ባንክመመሪያ ለዚህ ተገቢ መፍትሄ እንደሆነ በመግለጽ ጭምር።
በብሔራዊ ባንክ የመድን ኩባንያዎች ቁጥጥር ዳይሬክተሩ አቶ በላይ ቱሉም ከመመሪያው 6 ወራት ቀደም ብለው የመድን ኩባንያዎች በተመሳሳይ ያደረጉት የዓረቦ ጭማሪ ደንበኞች የመሸሽ አዝማሚያ እንደነበራቸው አልሸሸጉም።
በሃገሪቱ ያሉ የመድን ኩባንያዎች የመድን ሽፋን የሚሰጡባቸውን ዘርፎች ቢያሰፉና በዲጂታል ቴክኖሎጂ ቢታገዙ ኢንዳስትሪዉን ለመታደግና በአገሪቱ ኢኮኖሚ የሚጫወተውን ሚና ከፍ እንደሚያደርገው አቶ አሰግድ ይመክራሉ።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
ታምራት ዲንሳ