ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የፈጠራ ሥራ አቅራቢዋ ተማሪ
ማስታወቂያ
የውሃ ፓላስቲክ ኮዳዎችንና የተጣሉ ወረቀቶችን ለሥራዋ ለመጠቀም ያነሳሳት ለአካባቢ ጥበቃ በመቆርቆር መሆኑን የጠቀሰችው ተማሪ መቅደስ “ በተለይም እነኝህ ያገለገሉ ፕላስቲኮች በየቦታው ሥለሚጣሉ የውሃ መውረጃ ቱቦዎችን በመድፈን የጎርፍ አደጋ እንዲፈጠር ሲያደርጉ ይስተዋላል ፡፡ እነኝህን ፕላስቲኮች መልሰን ለተለያዩ ነገሮች መጠቀም እንደምንችል ለማሳየት ነው “ ብላለች ፡፡
የሳይንስና የፈጠራ ሥራዎች ኤግዚቢዥን ተሳታፊዋ ተማሪ መቅደስ የዐውደ ርዕዩ ጎብኚዎች የሚያበረታቱ በጎ አስተያየቶችን እንደሰጧትና ጓደኞቿና ወላጆቿም በሥራዋ እንደሚያበረታቷት ነግራናለች። ተማሪ መቅደስ በቀጣይ ከወዳደቁ ዕቃዎች ሌሎች ተጨማሪ ሥራዎችን የመሥራት ሀሳብ እንዳላትም ጠቅሳለች።
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ዘገባ: ሊሻን ዳኜ
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