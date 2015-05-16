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ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: አትሌት መሠረት ደፋርን ለመተካት የምትጥረው ታዳጊ

ማክሰኞ፣ ጥር 14 2016

የ8 ኛ ክፍል ተማሪዋ ታዳጊ ራእይ አማን የአትሌቲክስ ሙያን ገና በለጋ እድሜዋ ተያይዛዋለች። በእርግጥም ከቤተሰብ፣ ከጓደኛ የምታገኘው ድጋፍና ማበረታታት ስኬታማዋን አትሌት መሠረት ደፋርን ለመተካትና ውጤታማ ሯጭ ለመሆን የያዘችውን ውጥን ታሳካ ዘንድ ጉልበት እየሰጣት ይገኛል።

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ኢትዮጵያ በአትሌቲክስ ዘርፍ ከፍ ብሎ የሚጠራ ስም ያላቸው ታላላቅ ስኬት ያስመዘገቡ ሯጮችን  ያፈራች ሀገር ናት። በተለይ በረጅም ርቀት እና በትራክ ሩጫ በሁለቱም ጾታዎች ዓለም አቀፍ ተጽዕኗቸው የላቀ አትሌቶች ከትናንት እስከዛሬ የኢትዮጵያን ስም በየ ውድድሩ ከፍ አድርገው አስጠርተዋል ፣ ሰንደቅ አላማዋንም በክብር አውለብልበዋል።
የ8 ኛ ክፍል ተማሪዋ ታዳጊ ራእይ አማን የአትሌቲክስ ሙያን ገና በለጋ እድሜዋ ተያይዛዋለች። በእርግጥም ከቤተሰብ፣ ከጓደኛ የምታገኘው ድጋፍና ማበረታታት ስኬታማዋን አትሌት መሠረት ደፋርን ለመተካትና ውጤታማ ሯጭ ለመሆን የያዘችውን ውጥን ታሳካ ዘንድ ጉልበት እየሰጣት ይገኛል።ታዳጊዋ ሯጭ በሳምንት አራት ቀናት ትምህርቷን ሳትጎዳ የሩጫ ልምምዷን ታደርጋለች። ልምምዷንም በትምህርት ቤቷም እንዲሁም ብዙ አትሌቶች ለልምምድ በሚመርጡት በጃን ሜዳ ትሠራለች። ራእይ ለታዳጊዎች በተዘጋጁ ልዩ ልዩ የ5 ሺህ እና የ 10 ሺህ ኪሎ ሜትር ውድድሮች ደጋግማ ማሸነፍ ችላለች። ይህች ታዳጊ ወደፊት ስሟ ከታላላቆቹ የኢትዮጵያ አትሌቶች ተርታ ይሰለፍ ይሆን ? ጊዜ የሚፈታው ይሆናል። #GirlzOffMute, #ዝምታሰባሪአዳጊሴቶች

ዘገባ፤ ሱመያ ሳሙኤል 
ቪዲዮ፤ ሰለሞን ሙጬ
 

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