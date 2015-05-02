ኪነ ጥበብኢትዮጵያ
ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የትወና ጥበብ አፍቃሪዋ ወጣት
ረቡዕ፣ ታኅሣሥ 10 2016
ማስታወቂያ
ቤተሰቦቿ በሂደት ሥራዋን በማየት ሀሳባቸው መቀየራቸውን የምትናገረው ሜሮን “ አሁን ላይ በሙያው እንድበረታ እየደገፉኝ ይገኛሉ ፡፡ ወደ ማዕከሉ መግባቴ ከተውኔት ጥበብ ልምምድ በተጨማሪ ከሰዎች ጋር የመግባባት ክህሎቴን እንዳሻሽል አስችሎኛል ፡፡ ከሌሎች የማዕከል አባላት ጋር በመሆን በወጣቶች ጉዳይ ላይ ያተኮሩ ድራማዎችን እየሠራሁ እገኛለሁ “ ብላለች ፡፡
ወጣት ሜሮን ወደፊት በተውኔት ጥበብ የተሻለ ደረጃ ላይ የመድረስ ፍላጎት እንዳላትና ለዚህም እየጣረች አንደምትገኝ ትናግራለች ፡፡ “ በኮሌጅ ትምህርቴም ሆነ በተውኔቱ ዘርፍ ስኬታማ ለመሆን የሚያጋጥሙ ችግሮችን በፅናት ለማለፍ እየጣርኩ እገኛለሁ “ የምትለው ሜሮን “ ወጣቶች ወደሚፈልጉት ጫፍ ለመድረስ መንቀሳቀስ አለባቸው “ ብላለች ፡፡ #ዝምታሰባሪአዳጊሴቶች #GirlzOffMute
ዘገባ: ሊሻን ዳኜ
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