 ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የእድሜ እኩዮች ተፅዕኖ | ወጣቶች | DW | 21.12.2021

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ወጣቶች

ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የእድሜ እኩዮች ተፅዕኖ

ፂሆን አንበርብር እና መቅደስ ደርቤ በድሬደዋ ከተማ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ናቸው። በእድሜ አቻዎቻችን የሚመጣ አሉታዊ ተፅዕኖ ከዓላማችን ሊያዘናጋን አይገባም የሚሉት ሁለቱ ወጣት ተማሪዎች ከተፅዕኖው ለመውጣት አንድም አሉታዊ ተፅዕኖ አድራጊዎቹን ወይም እኩዮቻችንን ከድርጊታቸው እንዲመለሱ «ጥረት ማድረግ ይኖርብናል ካልሆነ ግን ከነሱ መራቅ ይገባል» የሚል ሀሳብ አላቸው።

ቪድዮውን ይመልከቱ። 04:45

በወጣትነት የእድሜ ክልል የሚገኙ ወጣቶች ከአቻ ተፅዕኖ ወጣ ያሉ እንዲሆኑ ወላጆች ልጆቻቸውን በጠንካራ ስነ ልቦና ሊያንፁ ይገባል የሚል አስተያየትም ሰጥተዋል።
የሶሺዮሎጂ ባለሞያ የሆኑት አቶ በሀይሉ አባተ በበኩላቸው ልጆች በአቻ ተፅዕኖ ውስጥ የሚወድቁበት ዋነኛው ቦታ ትምህርት ቤት መሆኑን ገልፀው ችግሩን እንዴት መቋቋም ይቻላል ለሚለው ወላጆች እንዲሁም እስከ ዩኒቨርሲቲ ባለው ደረጃ ያሉ የትምህርት ተቋማት የበኩላቸውን ስራ መስራት አለባቸው ሲሉ ለዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች ዘጋቢ ሊዲያ መለስ ተናግረዋል።


ዘገባ: ሊዲያ መለስ
ካሜራ: መሳይ ተክሉ

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