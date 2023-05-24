ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የችሎት አርበኛዋ

ነዋሪነቷ በሀዋሳ ከተማ የሆነችው የ17 ዓመቷ አዳጊ ናዝራዊት ከበደ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ሰሞኑን በአገር አቀፍ ደረጃ አዘጋጅቶት በነበረው የሰብአዊ መብቶች ምስለ-ችሎት ውድድር አሸናፊ ሆናለች፡፡
በሀዋሳ የኤስ ኦ ኤስ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ11ኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው ናዝራዊት ለአሸናፊነት የበቃችው ከክፍል ጓደኛዋ በረከት ታምራት ጋር በመሆን በህጻናት ችሎት ዙሪያ ባከሄደችው የችሎት ክርክር ነው፡፡ በውጤቱም በአገር አቀፍ ደረጃ አንደኛ በመውጣት ለወከለችው ትምህርት ቤት ዋንጫ እና የምስክር ወረቀት አስገኝታለች፡፡ አዳጊ ሴቶች በአገራችን የሚታየውን የተዛባ ጾታዊ ሥረዓት በመለወጥ ካሰብንበት መድረስ እንችላለን የምትለው ናዝራዊት “ ለዚህ ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉናል፣ እነሱም ውሳኔ እና ጥረት ናቸው“ብላለች፡፡ #ዝምታሰባሪአዳጊሴቶች #GirlzOffMute
ዘገባ: ሊሻን ዳኜ
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