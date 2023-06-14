ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: የሞዴሊንግ ሰልጣኞቹ

በሀዋሳ ከተማ የሞዴሊንግ ሙያ ሥልጠና እየወሰዱ ከሚገኙት መካከል ታዳጊ ትህትና ዱካሞ (11) እና ረድኤት አበራ (15) ይጠቀሳሉ፡፡ ትህትና እና ረድኤት በሞዴሌግ ለመሠልጠን የተነሳሱት በሙያው ከፍ ያለ ቦታ የደረሱ ወጣቶችን በምሳሌነት በማየት እንደሆነ ይናገራሉ ፡፡
የሞዴሊንግ ሥልጠና በሚያደርጉበት ወቅት ቤተሰቦቻቸውና የቅርብ ጓደኞቻቸው በጎ አስተያየት እንደሚሰጧቸው የሚናገሩት ትህትና እና ረድኤት “ ሥለ ሞዴሊንግ የተሳሳተ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎችም ያጋጥሙናል “ ይላሉ፡፡ በሳምንት ሶስት ቀን ነው የምንሰለጥነው የምትለው ረድኤት ስልጠናው የራስ መተማመኗን እንድታጎለብት እንደረዳት ትናገራለች። ትህትና ከስልጠና አልፋ በዘርፉ መስራትም ጀምራለች። ሁለቱም በዚህ ሙያ ዝነኛ መሆን እና ኢትዮጵያን ወክለው መወዳደር ይሻሉ። #ዝምታሰባሪአዳጊሴቶች #GirlzOffMute
ዘጋቢ ፡ ሊሻን ዳኜ
ቪዲዮ ፡ ሸዋንግዛው ወጋየሁ